Лимфатическая система тесно связана с сердечно-сосудистой и дополняет ее.
Лимфа – жидкость, содержащаяся у позвоночных животных и человека в лимфатических сосудах.
– возвращение белков в кровь из межтканевых пространств (перенос межклеточной жидкости и белков к подключичным венам и возвращение их в кровь);
– перераспределение жидкости в организме (перенос тканевой жидкости из межклеточного пространства);
– удаление и уничтожение бактерий (в лимфатических узлах отфильтровываются и удаляются инородные вещества и отработанные продукты);
– участие в иммунных реакциях (выработка лимфоцитов, которые защищают организм от инфекций и болезней);
– перенос жиров из тонкой кишки в кровь (в тонком кишечнике глицерин и жирные кислоты всасываются в клетки эпителия ворсинками, преобразуются в специфические жиры человека и переносятся по лимфатическим капиллярам).
Рисунок 1. Лимфатическая система человека
Строение лимфатической системы
В структуру лимфатической системы входят:
Лимфатические капилляры, сосуды и стволы: трубки, по которым течет жидкость
Лимфатические узлы: образования, расположенные по всему телу
Лимфатические органы: селезенка, тимус (вилочковая железа) и миндалины
Лимфатические протоки: различают два протока ― правый лимфатический проток и грудной проток, которые впадают в правые и левые подключичные вены соответственно
Лимфа: жидкость, которая циркулирует по сосудам
Лимфатические капилляры представляют собой замкнутые с одного конца трубки, формирующие огромную сеть в тканях и органах человеческого тела. Стенки капилляров очень тонкие, поэтому жидкость, белки и крупные частицы свободно попадают внутрь. Поскольку эти частицы и белки не могут пройти сквозь стенки кровеносного сосуда, они попадают в кровь через лимфатическую систему.
Лимфатические сосуды образуются путём слияния мельчайших лимфатических капилляров. По строению лимфатические сосуды напоминают вены, но имеют более тонкие стенки и большее число клапанов для предотвращения оттока лимфы. Представляют собой замкнутые с одного конца трубки, формирующие огромную сеть в тканях и органах человеческого тела.
Рисунок 2. Лимфатический сосуд
Все лимфатические сосуды проходят через лимфатические узлы. Они объединены в несколько групп и располагаются по ходу сосудов. Множество приносящих сосудов несут лимфу в узел, а вытекает она оттуда только по одному или двум выносящим сосудам.
Лимфатические узлы представляют собой небольшие образования округлой, овальной, бобовидной, реже лентовидной формы до 2 см длиной. Здесь лимфа отфильтровывается, инородные включения отделяются и уничтожаются, и здесь же вырабатываются лимфоциты для борьбы с инфекцией.
Рисунок 3. Строение лимфатического узла
Лимфа проникает из тканевой жидкости в лимфатические капилляры, собирающиеся в мелкие лимфатические сосуды, постепенно образующие лимфатические вены.
Вены лимфатической системы подобно кровеносным венам содержат клапаны, которые обеспечивают движение лимфы к сердцу.
От левой руки, левой стороны головы, ребер лимфа по лимфатическим сосудам попадает непосредственно в грудной проток, а дальше в вены большого круга кровообращения (верхняя полая вена).
В правый лимфатический проток поступает лимфа от правой руки, правой части головы, ребер, из него переходит в правую подключичную вену. Затем вместе с венозной кровью лимфа впадает в правое предсердие.
Таким образом, лимфатическая система служит для возврата жидкости из межклеточного пространства в систему кровообращения.