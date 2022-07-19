Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Внутренняя среда организма Ткани в организме человека Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Выделительная система Эндокринная система Роль витаминов Железы пищеварительной системы Неинфекционные заболевания человека Покровная система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Органы чувств Инфекционные заболевания человека Дыхательная система Перифирическая нервная система Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Отдел Мхи Строение семени Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Характеристика растительного организма Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Размножение водорослей Отдел Голосеменные Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Лист Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений
Генетика
Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Виды экосистем Экологические законы и правила Сукцессия Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Зоология
Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Классы моллюсков Общая характеристика животных Разнообразие класса Птицы Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Классы членистоногих Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Оболочники Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Хордовые Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Подтип Черепные (Позвоночные)
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Эмбриональный период развития Типы размножения Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Селекция растений Постэмбриональный период развития Половое размножение Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Селекция животных Ненаследственная изменчивость
Цитология
Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Митоз Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Минеральные вещества клетки, вода Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Клеточная теория Двумембранные органоиды Клеточный цикл Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Немембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Липиды Транспорт веществ в клетке Биосинтез белка Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Мейоз
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека Доказательства эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Микробиология, микология
Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение грибов в природе и для человека Физиология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии

Строение семени

Важным шагом в эволюции семенных растений стало появление возможности размножаться при помощи семян, которые развиваются из семязачатков.

У голосеменных семязачатки расположены открыто (голо) на семенных чешуях. Семенные чешуи обычно собраны в шишки, которые бывают мужскими и женскими.

В шишках и происходит оплодотворение, но они являются частью спорофита.

Гаметофит, образующийся на семенных чешуях (из споры), настолько редуцирован, что не различим глазом.

Редукция гаметофита также привела к тому, что для развития мужских гамет не нужны половые органы, поэтому антеридий – мужской половой орган у голосеменных также редуцирован.

Обратите внимание! на строение молодой и зрелой женской шишки, а также внешний вид зрелого семени, расположенного на поверхности семенной чешуи.

Строение шишки

Семя – орган размножения и расселения голосеменных и покрытосеменных. Образуется из семязачатка в результате оплодотворения.

Семязачаток – видоизмененный мегаспорангий семенных растений, в котором происходит образование мегаспор, развитие женского гаметофита и оплодотворение, в результате чего образуется семя. Семязачатки голосеменных открыто лежат на чешуе шишек.

Семя состоит из диплоидного зародыша (2n), семенной кожуры и гаплоидного (n) эндосперма, выполняющего функцию питания зародыша.

Строение семени сосны