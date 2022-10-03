🎓 Бесплатная профориентация

Поможем сделать осознанный выбор профессии и определиться со стратегией поступления
Курсы на 2023 год

Результаты профориентации с MAXIMUM Education

teacher

Найден 1 курс

🌐 Онлайн
🙋‍♀️ 1 на 1
📝 1 час
Профориентация для 5-11 классов
40-минутная живая встреча с экспертом, на которой вы:
  • 📖 Пройдете профтест
  • 🎓 Узнаете об основных критериях подбора вуза
  • 📚 Выберете профильные предметы
  • 📆 Составите индивидуальный план подготовки и поступления
  • 👀 Научитесь лайфхакам по эффективному запоминанию информации
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