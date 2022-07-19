Внутренняя среда организма

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Типы взаимоотношений организмов Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Ботаника
Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Классы Однодольные и Двудольные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Строение семени Строение и разнообразие плодов Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Характеристика растительного организма Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Строение цветка Отдел Папоротникообразные Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем
Организм человека и его здоровье
Эндокринная система Ткани в организме человека Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Внутренняя среда организма Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Половая система Лимфатическая система Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Перифирическая нервная система Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Покровная система
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Ненаследственная изменчивость Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Типы размножения Мутационная изменчивость
Цитология
Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Белки Мейоз Репликация ДНК Минеральные вещества клетки, вода Общее строение клетки, классификация органоидов Генетический код и его свойства Клеточная теория Митоз Биосинтез белка Двумембранные органоиды Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5
Генетика
Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики
Зоология
Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Классы моллюсков Общая характеристика животных Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Земноводные Тип Кольчатые черви Подтип Бесчерепные Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Хордовые Тип Круглые черви Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Подтип Оболочники Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные

Внутренняя среда организма

Внутренняя среда организма состоит из трёх компонентов, сообщающихся между собой.

Рисунок 1. Компоненты внутренней среды

Она характеризуется относительным постоянством состава, физических и химических свойств, т. е. гомеостазом.

Функции внутренней среды:

• обеспечивает взаимосвязь всех клеток организма с окружающей средой

• обеспечивает клетки веществами

• удаление продуктов распада

• поддержание гомеостаза

Взаимосвязь между компонентами внутренней среды

Часть плазмы крови выходит из кровеносных капилляров наружу, в ткани, и превращается в тканевую жидкость. Тканевая жидкость непосредственно контактирует с клетками тела, доносит до них кислород и другие вещества. Чтобы возвращать эту жидкость обратно в кровь, имеется лимфатическая система (подробнее см. Лимфатическая система). В лимфатических узлах очищается лимфа и по лимфатическим сосудам возвращается в вены большого круга кровообращения.

Рисунок 2. Связь между компонентами внутренней среды

Кровь

Кровь- жидкая подвижная соединительная ткань внутренней среды организма, которая состоит из:

  • жидкой среды — плазмы

  • взвешенных в ней клеток — форменных элементов: клеток лейкоцитов; постклеточных структур (эритроцитов); тромбоцитов (кровяные пластинки).

У человека кровь образуется, в основном, в костном мозге из кроветворных стволовых клеток, количество которых составляет около 30 000.

Любопытно!

У позвоночных кровь имеет красный цвет (от бледно- до тёмно-красного).

Сами эритроциты жёлто-зелёные и лишь в совокупности образуют красный цвет, в связи с наличием в них гемоглобина. У некоторых моллюсков и членистоногих кровь имеет голубой цвет за счёт наличия гемоцианина.

У человека кровь образуется из кроветворных стволовых клеток, количество которых составляет около 30000, в основном в костном мозге.

Функции крови:

Кровь выполняет следующие функции.

  • Транспортная функция ― заключается в транспорте кровью различных веществ и тепла в пределах организма.

  • Дыхательная функция ― кровь переносит дыхательные газы ― кислород (О2) и углекислый газ (СО2).

  • Питательная функция ― кровь переносит также питательные вещества от органов, где они всасываются или депонируются к месту их потребления.

  • Выделительная функция ― при биологическом окислении питательных веществ, в клетках образуются, кроме СО2, другие конечные продукты обмена, которые транспортируются кровью к выделительным органам.

  • Терморегулирующая. Кровью переносится около 70% тепла, образующегося во внутренних органах в кожу и легкие, что обеспечивает рассеяние ими тепла в окружающую среду.

  • Гомеостатическая функция ― кровь участвует в водно-солевом обмене в организме и гомеостаза.

  • Защитная функция заключается в обеспечении иммунных реакций, а также создании кровяных и тканевых барьеров против чужеродных веществ.

Состав крови:

  • Весь объём крови живого организма условно делится на периферический (находящийся и циркулирующий в русле сосудов) и кровь, находящуюся в кроветворных органах и периферических тканях.

  • Кровь состоит из двух основных компонентов: плазмы и взвешенных в ней форменных элементов.

  • Отстоявшаяся кровь состоит из трёх слоёв: верхний слой образован желтоватой плазмой крови, средний, сравнительно тонкий серый слой составляют лейкоциты, нижний красный слой образуют эритроциты.

Рисунок 3. Состав крови

Плазма

Плазма крови — жидкая часть крови, которая содержит воду и взвешенные в ней вещества — белки и другие соединения.

- Около 90 % плазмы составляет вода.

- Взвешенные вещества:

● Основными белками плазмы являются альбумины, глобулины и фибриноген.

● Неорганические вещества составляют около 2-3 %; это катионы (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) и анионы (HCO3-, Cl-, PO43-, SO42-).

● Органические вещества (около 9 %) в составе крови подразделяются на азотсодержащие (например, белки, аминокислоты) и безазотистые (например, глюкоза, жирные кислоты).

● Также в плазме крови содержатся газы (кислород, углекислый газ) и биологически активные вещества (гормоны, витамины, ферменты, медиаторы).

Форменные элементы

У взрослого человека форменные элементы крови составляют около 40 —50 %, а плазма — 50 —60 %. Форменные элементы крови представлены эритроцитами, тромбоцитами и лейкоцитами.

Эритроциты красные безъядерные клетки крови двояковогнутой формы, содержащие белок- гемоглобин.

Форма: зрелые эритроциты не содержат ядра и имеют форму двояковогнутых дисков.

Количество: самые многочисленные из форменных элементов, 4,5-5 млн.

Разрушаются: циркулируют 120 дней и разрушаются в печени и селезёнке.

Функция: В эритроцитах содержится железосодержащий белок — гемоглобин. Он обеспечивает главную функцию эритроцитов — транспорт газов, в первую очередь — кислорода. Именно гемоглобин придаёт крови красную окраску. В лёгких гемоглобин связывает кислород, превращаясь в оксигемоглобин, который имеет светло-красный цвет. В тканях оксигемоглобин высвобождает кислород, снова образуя гемоглобин, и кровь темнеет. Кроме кислорода, гемоглобин в форме карбогемоглобина переносит из тканей в лёгкие углекислый газ.

Лейкоциты белые кровяные амебообразные клетки, имеющие ядро.

Форма: амебообразные клетки, имеют ядро

Количество: 6–8 тыс.

Разрушаются: в печени и селезенке, при воспалительных процессах

Функция: защита от чужеродных тел и соединений посредством фагоцитоза, выделения антител (подробнее см. Иммунная система).

Рисунок 4. Форменные элементы крови

Кровь относится к быстро обновляющимся тканям. Физиологическая регенерация форменных элементов крови осуществляется за счёт разрушения старых клеток и образования новых органами кроветворения. Главным из них у человека и других млекопитающих является костный мозг. У человека красный, или кроветворный, костный мозг расположен в основном в тазовых костях и в длинных трубчатых костях.

Тромбоциты кровяные безъядерные тельца.

Форма: представляют собой ограниченные клеточной мембраной фрагменты цитоплазмы гигантских клеток костного мозга (мегакариоцитов).

Количество: 300-400 тыс.

Разрушаются: в печени и селезенке

Функция: совместно с белками плазмы крови (например, фибриногеном) они обеспечивают свёртывание крови, вытекающей из повреждённого сосуда, приводя к остановке кровотечения и тем самым защищая организм от кровопотери.

Процесс образования тромба:

  • травма (повреждение ткани);

  • активация тромбоцитов и их склеивание (образование тромбоцитарной пробки);

  • выделение тромбопластина;

  • под действием тромбопластина белок плазмы протромбин превращается в тромбин;

  • тромбин вызывает образование из растворимого белка плазмы фибриногена нерастворимого белка фибрина;

  • волокна фибрина образуют сетчатую основу тромба, в которой застревают клетки крови;

  • кровь из жидкости превращается в студенистую массу;

  • на месте сгустка остается плотный красный тромб, состоящий из сети волокон фибрина с захваченными ею клетками крови.

Рисунок 5. Образование тромба

Группы крови и переливание

При больших кровопотерях пациенту необходимо переливание крови.

Человека, отдающего кровь, называют донором, принимающего кровь – реципиентом.

Донор – человек, отдающий кровь.

Реципиент – человек, принимающий кровь.

Общепринятая система классификации групп крови АВ0.

В соответствии с этой классификацией, группы крови разделены по двум параметрам: наличие на эритроцитах антигенов (агглютиногенов) А и В и наличие в плазме крови антител, способных связывать эти антигены (агглютинины) α и β.

Антиген А связывается с антителом α, В – с β. При этом запускается реакция агглютинации (склеивания), в результате которой эритроцит погибает.

При встрече антител с антигенами в крови реципиента на эритроцитах донора произойдет их гемолиз (разрушение), состояние пациента ухудшится, это может привести к летальному исходу.

В крови реципиента не должно быть антител к антигенам донора.

Рисунок 6. Группы крови системы АВ0

В I (0) группе агглютиногенов нет, есть агглютинины α и β, поэтому кровь людей I группы можно переливать людям с любой группой крови. Их называют универсальными донорами. Самим обладателям I группы можно переливать кровь только той же I группы.

Во II (А) группе содержится агглютиноген А и агглютинин β. Доноры со II группой могут давать кровь только II и IV группам.

В III (В) группе содержится агглютиноген В и агглютинин α. Кровь людей с III группой можно переливать III и IV группам.

В IV (АВ) группе есть агглютиногены А и В, агглютининов нет, поэтому людям с этой группой крови можно переливать кровь всех групп. Их называют универсальными реципиентами. Кровь людей с IV группой можно переливать только людям с той же группой крови.

Универсальные доноры – люди с I (0) группой крови.

Универсальные реципиенты – люди с IV группой крови.

Рисунок 7. Схема переливания крови

При переливании крови также важно учитывать Rh (резус-фактор). Резус – это белок (антиген), который располагается на поверхности эритроцитов. Если он есть, то кровь резус-положительная, если нет — резус-отрицательная.

Примерно у 85% людей в эритроцитах содержат белок – резус-фактор, а 15% населения его не имеют. Его надо учитывать при переливании крови и при беременности. Резус-отрицательным людям следует переливать только резус-отрицательную кровь, т. к. при попадании в кровь резус-белка (антигена) на него начинают вырабатываться антитела.

Rh – резус-фактор

«Rh –» – резус-отрицательная

«Rh +» – резус-положительная

Тканевая жидкость

Это часть внутренней среды организма, которая заполняет все пространство между клетками. К тканевой жидкости относят жидкость плевральной полости, сердечной сумки, спинномозговую жидкость и др.

Образование тканевой жидкости происходит из плазмы крови, проникающей в интерстициальное пространство (пространство между клетками, кровеносными и лимфатическими сосудами) через стенки капилляров, при этом одна ее часть возвращается назад, а другая часть остается между клетками тканей. Частично тканевая жидкость скапливается в лимфатических капиллярах, оттуда направляется в лимфатические сосуды, образуя лимфу, и, проходя через лимфоузлы и очищаясь, снова попадает в кровоток.

В норме из-за своего постоянного перемещения тканевая жидкость не накапливается вокруг клеток. Если же по какой-то причине жидкость перестает возвращаться в кровь, возникают отеки.

Состав тканевой жидкости

Тканевая жидкость содержит очень мало белковых компонентов (1,5 г на 100 мл) и по своему химическому составу сильно напоминает плазму, хотя отличается количеством электролитов, ферментов и метаболитов.

Состав тканевой жидкости определяется спецификой определенных органов, соответствует их особенностям, но главным образом она состоит из воды, растворенных питательных веществ (сахаров, солей, аминокислот, ферментов и прочих), кислорода, углекислого газа и продуктов жизнедеятельности клеток.

Функции тканевой жидкости

Тканевая жидкость является своеобразным посредником между кровеносными сосудами и клетками организма. Обмен веществ, который постоянно совершают клетки, поглощая кислород и питательные вещества и отдавая углекислый газ и другие продукты жизнедеятельности, может быть реализован при условии растворенного состояния клеточной мембраны.

Эту ответственную роль выполняет тканевая жидкость, которая окружает клетки и омывает их. При этом клетки из тканевой жидкости получают всё необходимое питание и кислород, а ей возвращают отработанные вещества. Из тканевой жидкости все продукты клеточного обмена дальше проникают в кровеносное русло.

Лимфа

Лимфой называется жидкость, содержащаяся у позвоночных животных и человека в лимфатических капиллярах и сосудах.

Функции лимфы:

Основные функции лимфатической системы весьма разнообразны и в основном состоят в:

  • Возвращении белка в кровь из тканевых пространств;

  • В участии в перераспределении жидкости в теле;

  • В защитных реакциях как путем удаления и уничтожения различных бактерий, так и участием в иммунных реакциях;

  • В участии в транспорте питательных веществ, особенно жиров.