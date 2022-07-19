Значение бактерий в природе и для человека

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Экологические проблемы Среда обитания организмов Виды экосистем
Зоология
Общая характеристика животных Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Тип Плоские черви Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Подтип Оболочники Тип Хордовые Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Моллюски Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Членистоногие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Свойства популяции Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции
Организм как биологическая система
Мутационная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Органогенез Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Влияние вредных привычек на организм и стресса Ненаследственная изменчивость
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Задания части 2 ОГЭ
Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком
Антропогенез
Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Организм человека и его здоровье
Половая система Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Роль витаминов Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Выделительная система Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Отделы пищеварительной системы Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Дыхательная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Покровная система
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека
Ботаника
Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Строение семени Двойное оплодотворение цветковых Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Строение и жизнедеятельность водорослей Характеристика растительного организма Строение цветка Отдел Покрытосеменные
Генетика
Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики

Значение бактерий в природе и для человека

Бактерии играют большую роль, как в природе, так и в жизни человека.

Роль бактерий в природе

  1. Благодаря жизнедеятельности почвенных бактерий совместно с другими организмами – растениями и грибами – обеспечивается плодородие почвы. Они разлагают органические вещества, оставшиеся от мертвых животных и растений, которые поступают в грунт. Благодаря этому, образуются неорганические вещества, которые позднее могут употреблять другие организмы, в том числе растения, а также выделяется углекислый газ, необходимый растениям для фотосинтеза.

Большое количество перегноя образуется бактериями при удобрении почвы навозом, при культивировании многолетних и однолетних травянистых растений, у которых отмирают многочисленные корни. При наличии кислорода в почве бактерии за короткий период времени подвергают превращению перегноя в минеральные вещества для питания растений, в том числе культурных.

  1. Цианобактерии и некоторые бактерии почвы способны усваивать азот воздуха и преобразовывать его в доступную для употребления растениями форму.

Клубеньковые бактерии – поселяются на корнях бобовых и некоторых других растений (облепихи, шелковицы). Клубеньковые бактерии способны усваивать азот из воздуха и продуцировать органические азотсодержащие вещества, обогащая ими почву.

Клубеньковые бактерии

  1. Усваивая органические вещества, бактерии обеспечивают очищение водоемов. Но также они могут провоцировать обратный процесс – «цветение воды».

Цианобактерии, зеленые и пурпурные серные бактерии вместе с растениями формируют запасы органических веществ в природе, образуя их из неорганических соединений.

  1. Плюс цианобактерии еще и выделяют в атмосферу свободный кислород (посредством фотосинтеза), которым дышат все живые существа. Образование залежей природного газа и нефти также происходило с участием определенных видов бактерий.

Жизнь на Земле невозможна без жизнедеятельности бактерий, так как они участвуют в круговороте веществ в природе, являясь редуцентами, осуществляя химические превращения, не доступные ни животным, ни растениям.

Роль бактерий в жизни человека

Одной из сред жизни бактерий являются другие живые организмы, в том числе человек. Отношения, которые возникают при этом могут быть разными.

Есть бактерии, которые приносят пользу:

  • Так, в кишечнике человека живут бактерии (к примеру, кишечная палочка, бифидобактерии), которые способствуют процессам пищеварения, синтезируют некоторые витамины и препятствуют деятельности болезнетворных бактерий.

В случае чрезмерного приема антибактериальных препаратов эти полезные бактерии погибают, что негативно отражается на здоровье. Сами же бактерии, благодаря поселению в кишечнике человека, постоянно обеспечены питательными веществами.

  • В кишечнике домашних жвачных животных, которые составляют основу животноводства, (коров, коз, овец) также живут бактерии. Жвачные животные употребляют растительную пищу, богатую на клетчатку, но самостоятельно переваривать клетчатку не способны. Эту функцию выполняют бактерии.

Среди бактерий есть также немало паразитических видов, которые поселяясь в организме человека, растений и животных, провоцируют развитие разнообразных заболеваний.

  • От больного в другой организм бактерии могут проникать вместе с едой, водой, воздухом, через покровы тела. Самый распространенный путь проникновения бактерий в организм человека – воздушно-капельный.

  • Болезнетворные бактерии могут переносить и кровососущие насекомые. Так, возбудителя чумы переносят блохи, а сыпного тифа – вши.

Бактериальные заболевания лечат с помощью антибиотиков и других лекарственных средств.

Бактериальные заболевания человека

Болезнь (возбудитель) Место поражения
Дифтерия (дифтерийная палочка) Верхние дыхательные пути
Туберкулез (палочка Коха) Легкие, органы брюшной полости, кости и суставы, лимфоузлы
Коклюш (палочка коклюша) Верхние и нижние дыхательные пути
Гонорея (гонококк) Половые органы
Сифилис (бледная трепонема –спирохета) Половые органы, при длительном течении — большинство органов и систем
Сыпной тиф (риккетсии –палочки и кокки) Внутренние стенки кровеносных сосудов
Столбняк (грамположительная палочка) Кровь, двигательные нейроны спинного мозга
Брюшной тиф (палочка брюшного тифа) Пищеварительный тракт, лимфа, кровь, легкие, костный мозг, селезенка
Сальмонеллез (сальмонелла палочка) Пищеварительный тракт
Бациллярная дизентерия (шиггела – бацилла) Подвздошная и толстая кишка
Холера (холерный вибрион) Тонкий кишечник

Использование бактерий человеком

  • Так, с древних времен человек применяет способность некоторых бактерий вызывать брожение для получения определенных продуктов: молочнокислой продукции (йогуртов, сыров, кефира), масляной и уксусной кислот, т. д. Без бактерий невозможно дубление кожи и изготовление льняного волокна.

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  • Применяют определенные группы бактерий и в микробиологической промышленности для получения антибиотиков, витаминов и некоторых других веществ. В сельском хозяйстве их используют для силосования зеленых кормов.

  • Одна из важных проблем современности – это очищение сточных вод. В очистных сооружениях используют бактерии, которые разлагают органические остатки. Кроме того, изучая численность и видовой состав бактерий в воде можно определить степень загрязненности водоемов.

  • С помощью некоторых бактерий человек борется с кровососущими животными, вредителями сельского и лесного хозяйства.

  • Изобретены специальные антибактериальные препараты, которые поражают только определенные виды вредных бактерий.

Однако бактерии могут наносить вред хозяйственной деятельности человека:

к примеру, портить продукты питания, при этом бактерии вырабатывают ядовитые вещества, которые могут отравить организм человека или животного, если они будут употреблять в пищу испорченные продукты.

Например, палочка ботулизма может развиваться в консервированных мясных и растительных продуктах, рыбе, колбасе, если при консервировании не придерживаться строгих правил технологического процесса.

Чтобы полностью избавиться от бактерий в пищевых продуктах, предназначенных для длительного хранения, их стерилизуют либо пастеризуют.

Схема процесса пастеризации