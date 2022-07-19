Значение бактерий в природе и для человека

Бактерии играют большую роль, как в природе, так и в жизни человека.

Роль бактерий в природе

Благодаря жизнедеятельности почвенных бактерий совместно с другими организмами – растениями и грибами – обеспечивается плодородие почвы. Они разлагают органические вещества, оставшиеся от мертвых животных и растений, которые поступают в грунт. Благодаря этому, образуются неорганические вещества, которые позднее могут употреблять другие организмы, в том числе растения, а также выделяется углекислый газ, необходимый растениям для фотосинтеза.

Большое количество перегноя образуется бактериями при удобрении почвы навозом, при культивировании многолетних и однолетних травянистых растений, у которых отмирают многочисленные корни. При наличии кислорода в почве бактерии за короткий период времени подвергают превращению перегноя в минеральные вещества для питания растений, в том числе культурных.

Цианобактерии и некоторые бактерии почвы способны усваивать азот воздуха и преобразовывать его в доступную для употребления растениями форму.

Клубеньковые бактерии – поселяются на корнях бобовых и некоторых других растений (облепихи, шелковицы). Клубеньковые бактерии способны усваивать азот из воздуха и продуцировать органические азотсодержащие вещества, обогащая ими почву.

Клубеньковые бактерии

Усваивая органические вещества, бактерии обеспечивают очищение водоемов. Но также они могут провоцировать обратный процесс – «цветение воды».

Цианобактерии, зеленые и пурпурные серные бактерии вместе с растениями формируют запасы органических веществ в природе, образуя их из неорганических соединений.

Плюс цианобактерии еще и выделяют в атмосферу свободный кислород (посредством фотосинтеза), которым дышат все живые существа. Образование залежей природного газа и нефти также происходило с участием определенных видов бактерий.

Жизнь на Земле невозможна без жизнедеятельности бактерий, так как они участвуют в круговороте веществ в природе, являясь редуцентами, осуществляя химические превращения, не доступные ни животным, ни растениям.

Роль бактерий в жизни человека

Одной из сред жизни бактерий являются другие живые организмы, в том числе человек. Отношения, которые возникают при этом могут быть разными.

Есть бактерии, которые приносят пользу:

Так, в кишечнике человека живут бактерии (к примеру, кишечная палочка, бифидобактерии), которые способствуют процессам пищеварения, синтезируют некоторые витамины и препятствуют деятельности болезнетворных бактерий.

В случае чрезмерного приема антибактериальных препаратов эти полезные бактерии погибают, что негативно отражается на здоровье. Сами же бактерии, благодаря поселению в кишечнике человека, постоянно обеспечены питательными веществами.

В кишечнике домашних жвачных животных, которые составляют основу животноводства, (коров, коз, овец) также живут бактерии. Жвачные животные употребляют растительную пищу, богатую на клетчатку, но самостоятельно переваривать клетчатку не способны. Эту функцию выполняют бактерии.

Среди бактерий есть также немало паразитических видов, которые поселяясь в организме человека, растений и животных, провоцируют развитие разнообразных заболеваний.

От больного в другой организм бактерии могут проникать вместе с едой, водой, воздухом, через покровы тела. Самый распространенный путь проникновения бактерий в организм человека – воздушно-капельный.

Болезнетворные бактерии могут переносить и кровососущие насекомые. Так, возбудителя чумы переносят блохи, а сыпного тифа – вши.

Бактериальные заболевания лечат с помощью антибиотиков и других лекарственных средств.

Бактериальные заболевания человека

Болезнь (возбудитель) Место поражения Дифтерия (дифтерийная палочка) Верхние дыхательные пути Туберкулез (палочка Коха) Легкие, органы брюшной полости, кости и суставы, лимфоузлы Коклюш (палочка коклюша) Верхние и нижние дыхательные пути Гонорея (гонококк) Половые органы Сифилис (бледная трепонема –спирохета) Половые органы, при длительном течении — большинство органов и систем Сыпной тиф (риккетсии –палочки и кокки) Внутренние стенки кровеносных сосудов Столбняк (грамположительная палочка) Кровь, двигательные нейроны спинного мозга Брюшной тиф (палочка брюшного тифа) Пищеварительный тракт, лимфа, кровь, легкие, костный мозг, селезенка Сальмонеллез (сальмонелла палочка) Пищеварительный тракт Бациллярная дизентерия (шиггела – бацилла) Подвздошная и толстая кишка Холера (холерный вибрион) Тонкий кишечник

Использование бактерий человеком

Так, с древних времен человек применяет способность некоторых бактерий вызывать брожение для получения определенных продуктов: молочнокислой продукции (йогуртов, сыров, кефира), масляной и уксусной кислот, т. д. Без бактерий невозможно дубление кожи и изготовление льняного волокна.

Применяют определенные группы бактерий и в микробиологической промышленности для получения антибиотиков, витаминов и некоторых других веществ. В сельском хозяйстве их используют для силосования зеленых кормов.

Одна из важных проблем современности – это очищение сточных вод. В очистных сооружениях используют бактерии, которые разлагают органические остатки. Кроме того, изучая численность и видовой состав бактерий в воде можно определить степень загрязненности водоемов.

С помощью некоторых бактерий человек борется с кровососущими животными, вредителями сельского и лесного хозяйства.

Изобретены специальные антибактериальные препараты, которые поражают только определенные виды вредных бактерий.

Однако бактерии могут наносить вред хозяйственной деятельности человека:

к примеру, портить продукты питания, при этом бактерии вырабатывают ядовитые вещества, которые могут отравить организм человека или животного, если они будут употреблять в пищу испорченные продукты.

Например, палочка ботулизма может развиваться в консервированных мясных и растительных продуктах, рыбе, колбасе, если при консервировании не придерживаться строгих правил технологического процесса.

Чтобы полностью избавиться от бактерий в пищевых продуктах, предназначенных для длительного хранения, их стерилизуют либо пастеризуют.

Схема процесса пастеризации