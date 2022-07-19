Ткани в организме человека

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Виды экосистем Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Экологические проблемы
Ботаника
Строение семени Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные
Зоология
Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Классы моллюсков Тип Членистоногие Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика животных Разнообразие класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Классы членистоногих
Цитология
Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Биосинтез белка Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Минеральные вещества клетки, вода Общее строение клетки, классификация органоидов Транспорт веществ в клетке Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Пластический обмен. Хемосинтез Пластический обмен. Фотосинтез Органические вещества клетки. Белки Органические вещества клетки. Липиды Клеточная теория Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Немембранные органоиды Мейоз
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов
Организм человека и его здоровье
Внутренняя среда организма Ткани в организме человека Большой и малый круги кровообращения Половая система Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат Перифирическая нервная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Органы чувств Строение и функции нервной системы. ЦНС Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Иммунная система и иммунитет Сердечно-сосудистая система Роль витаминов
Организм как биологическая система
Типы размножения Селекция растений Бесполое размножение Гаметогенез Селекция животных Ненаследственная изменчивость Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез Эмбриональный период развития
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача
Эволюция живой природы
Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Формы естественного отбора Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Результаты эволюции
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии

Ткани в организме человека

В процессе эмбрионального развития из эктодермы, энтодермы и мезодермы формируются четыре основных вида тканей, которые являются компонентами всех органов и систем органов в теле человека.

1. Эпителий, или эпителиальная ткань

  • Плоский эпителий выстилает альвеолы, плевру, брюшину, частично ротовую полость и препятствует проникновению в организм чужеродных агентов, а также участвует в газообмене (в легких).

Рисунок 1. Плоский эпителий

  • Железистый эпителий составляет основу желез, эти клетки содержат большое количество Аппарата Гольджи, отвечающего за накопление и выделение секрета. Клетки мерцательного эпителия содержат на своей поверхности реснички, с помощью которых они удаляют частички пыли из дыхательных путей.

Рисунок 2. Железистый эпителий

  • Мерцательный (реснитчатый) эпителий выстилает воздухоносные пути, например, носовую полость. Клетки мерцательного эпителия содержат на своей поверхности реснички, с помощью которых они удаляют частички пыли из дыхательных путей.

  • Многослойный ороговевающий эпителий является основой нашей кожи, из него также формируются ее дериваты (производные) – ногти и волосы.

Рисунок 3. Многослойный ороговевающий эпителий

Общим свойством эпителиальной ткани является:

  1. Плотное прилегание клеток друг к другу

  2. Малое количество межклеточного вещества.

Это необходимо для обеспечения плотного контакта клеток, которое не позволяет проникать никаким веществам между ними и попадать в области, где они не должны находиться. Например, эпителий, выстилающий кишечник, препятствует проникновению его содержимого в брюшную полость и в кровь. Кожа защищает нас от проникновения многих бактерий и вирусов.

Функции эпителиальной ткани:

  1. Покровная (многослойный ороговевающий эпителий кожи)

  2. Разграничительная = отделяет окружающую среду от организма человека

  3. Защитная = за счет плотного контакта клеток

  4. Секреторная = выделение секрета (потовые железы)

  5. Выделительная = выделение различных веществ (выделение мочи)

Вот так выглядят некоторые виды эпителия:

эпит.png

Рисунок 4. Виды эпителия

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Рисунок 5. Виды эпителия

А однослойный плоский эпителий (мезотелий);

Б однослойный кубический эпителий;

В однослойный цилиндрический (столбчатый) эпителий;

Г однослойный реснитчатый эпителий;

Д многослойный переходный эпителий;

Е многослойный плоский неороговевающий эпителий.

2. Соединительная ткань

К ней относят: костную, хрящевую, волокнистые ткани, кровь, лимфу, жировую ткань.

Отличительной особенностью этой ткани является:

  1. разнообразие функций (сравните функцию бедренной кости и, например, крови)

  2. обилие межклеточного вещества на достаточно малое количество клеточных элементов. Представьте себе, например, кровь, в которой содержание клеток обычно не превышает 40% от всего ее количества.

Виды соединительных тканей и их функции:

Вид Расположение Строение Функции
Костная Скелет

Костная ткань включает:

  • клетки-остеоциты;

  • плотное межклеточное вещество.

Структурно-функциональной единицей кости является - остеон. Он состоит из костных пластинок, которые окружают канал с кровеносными сосудами и нервами (гаверсов канал).

Опорная (составляет скелет).

Защитная (обеспечивает защиту внутренних органов, например, рёбра защищают лёгкие).

Кроветворная (красный костный мозг продуцирует клетки крови).

Хрящевая Суставные поверхности костей, дыхательные пути, ушные раковины

Хрящ состоит из:

  • клеток-хондроцитов;

  • плотного упругого межклеточного вещества.

В отличие от костной ткани, не содержит нервы и кровеносные сосуды.

Снаружи хрящ покрыт соединительнотканной оболочкой — надхрящницей.

Основным строительным материалом является коллаген.

Опорная (входит в состав скелета).

Защитная (защищает кости в местах подвижного соединения от повреждений).

Плотная волокнистая Связки, сухожилия, дерма

Состоит по большей части из коллагеновых волокон и небольшого количества клеток (фиброцитов).

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Опорно-защитная (в составе скелета и кожи).
Рыхлая волокнистая Подкожно-жировая клетчатка, околосердечная сумка, проводящие пути нервной системы, содержится в строме практически всех органов

Состоит из разных клеток (фибробластов и фиброцитов), разбросанных в межклеточном веществе, и произвольно расположенных коллагеновых и эластических волокон.

Соединяет кожу с мышцами.

Поддерживает органы.

Заполняет промежутки между органами.

Жировая Подкожно-жировая клетчатка (гиподерма), желтый костный мозг

Содержит в основном жировые клетки (адипоциты).

Запасающая (запас воды и питательных веществ).

Защитная (амортизация от ударов и ушибов, защита от переохлаждения).

Регуляторная (синтез гормонов)

Кровь Камеры сердца и кровеносных сосудов Состоит из плазмы и форменных элементов – клеток (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты).

Транспортная:

– дыхательная (переносит кислород и углекислый газ),

– трофическая (переносит питательные вещества от пищеварительных органов к другим органам и тканям),

– выделительная (переносит продукты метаболизма к органам выделения),

– гуморальная (переносит гормоны).

Гомеостатическая (поддержание постоянства внутренней среды).

Терморегуляционная (поддержание температуры тела).

Лимфа Лимфатические сосуды Состоит из плазмы (органические вещества, минеральные вещества, вода) и форменных элементов (тромбоциты, лейкоциты).

Защитная (очищение клеток и тканей от микробов, вирусов, токсинов, метаболитов).

Транспортная (через лимфатическую систему в кровь поступают жиры, которые всасываются в тонком кишечнике).

Гомеостатическая (поддержание постоянства внутренней среды).

3. Нервная ткань

Клетки этой ткани:

  • Не способны к обновлению (хотя ведутся исследования, которые вроде бы в какой-то одной или другой зоне мозга все-таки нашли делящиеся клетки, но раз информации об этом нет в учебнике, мы делаем вид, что мы об этом не знаем).

  • Нервные клетки удивительны. Их длина может достигать 1 метра, и это для них не предел.

  • У них чаще всего одно ядро и один длинный отросток – аксон. Короткие отростки нейронов (нервных клеток) называются дендритами.

Нервные клетки (как и ткань) способны к

  1. Возбуждению

  2. Проведению нервного импульса

Это их отличительная особенность. Нервная система распространена по всему организму и регулирует его деятельность. Более подробно о ней мы поговорим на соответствующем уроке на курсе.

Перед вами собственно нейрон и его маленькие помощники = глиальные клетки, которые также являются производными нервной ткани. Их задача – создание поддержки и опоры для столь важных для нашего организма нейронов. Они помогают ему питаться и защищают его по мере возможности.

Нервные клетки восстанавливаются Биология "Всякая всячина" - Библиотечка разных статей

Рисунок 6. Строение нервной ткани (нейрон + клетки глии)

4. Мышечная ткань

Виды мышечной ткани:

  1. Поперечнополосатая мускулатура

● состоит из многоядерных клеток – миоцитов

● могут достигать 10 см в длину

● поперечная исчерченность

● высокая скорость сокращения и расслабления

● произвольность (управление по воле человека)

Функции: этот вид мышц составляет основу скелетной мускулатуры, с помощью которой мы можем передвигать наше тело в пространстве, говорить и выражать эмоции с помощью мимики. Все эти акты подконтрольны нашему сознанию, то есть мы можем произвольно управлять ими.

  1. Гладкая мускулатура

● состоит из одноядерных клеток – миоцитов веретеновидной формы

● короткие

● не имеют исчерченности

● обладает автоматией

● медленное сокращение и расслабление

Функции: входят в состав стенки многих органов: желудка, кишечника, пищевода, а также стенок сосудов. Они сокращаются непроизвольно, то есть независимо от нашей воли. Их деятельность регулирует вегетативная нервная система.

  1. Сердечная мышца

● состоит из одно- или двухъядерных кардиомиоцитов

● поперечная исчерченность

● кардиомиоциты соединены между собой вставочными дисками

● обладает автоматией

Функции: Последовательное сокращение и расслабление различных отделов сердца. Подконтрольна вегетативной нервной системе.

Сравнение строения тканей многоклеточных организмов (на примере: растений, грибов, животных и человека).Типы тканей и их функции

Рисунок 7. Виды мышечной ткани

Механизм мышечного сокращения

Основой всех типов мышечного сокращения служит взаимодействие актина и миозина. В скелетных мышцах за сокращение отвечают миофибриллы. Миофибриллы состоят из саркомеров. Саркомеры представляют собой структуры, состоящие из актиновых (тонких) и миозиновых (толстых) филаментов и Z-дисков. Сокращение происходит при увеличении концентрации в цитоплазме ионов Ca2+. При сокращении мышечного волокна происходит возбуждение сократимых белков, тонкие миофибриллы скользят по толстым. Актин реагирует с миозином, и возникает единая актомиозиновая система.

Внимание! Чередование участков актина и миозина в миофибриллах придают мышце поперечную исчерченность.