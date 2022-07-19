Ткани в организме человека

В процессе эмбрионального развития из эктодермы, энтодермы и мезодермы формируются четыре основных вида тканей, которые являются компонентами всех органов и систем органов в теле человека.

1. Эпителий, или эпителиальная ткань

Плоский эпителий выстилает альвеолы, плевру, брюшину, частично ротовую полость и препятствует проникновению в организм чужеродных агентов, а также участвует в газообмене (в легких).

Рисунок 1. Плоский эпителий

Железистый эпителий составляет основу желез, эти клетки содержат большое количество Аппарата Гольджи, отвечающего за накопление и выделение секрета. Клетки мерцательного эпителия содержат на своей поверхности реснички, с помощью которых они удаляют частички пыли из дыхательных путей.

Рисунок 2. Железистый эпителий

Мерцательный (реснитчатый) эпителий выстилает воздухоносные пути, например, носовую полость. Клетки мерцательного эпителия содержат на своей поверхности реснички, с помощью которых они удаляют частички пыли из дыхательных путей.

Многослойный ороговевающий эпителий является основой нашей кожи, из него также формируются ее дериваты (производные) – ногти и волосы.

Рисунок 3. Многослойный ороговевающий эпителий

Общим свойством эпителиальной ткани является: Плотное прилегание клеток друг к другу Малое количество межклеточного вещества.

Это необходимо для обеспечения плотного контакта клеток, которое не позволяет проникать никаким веществам между ними и попадать в области, где они не должны находиться. Например, эпителий, выстилающий кишечник, препятствует проникновению его содержимого в брюшную полость и в кровь. Кожа защищает нас от проникновения многих бактерий и вирусов.

Функции эпителиальной ткани:

Покровная (многослойный ороговевающий эпителий кожи) Разграничительная = отделяет окружающую среду от организма человека Защитная = за счет плотного контакта клеток Секреторная = выделение секрета (потовые железы) Выделительная = выделение различных веществ (выделение мочи)

Вот так выглядят некоторые виды эпителия:

Рисунок 4. Виды эпителия

Рисунок 5. Виды эпителия

А — однослойный плоский эпителий (мезотелий);

Б — однослойный кубический эпителий;

В — однослойный цилиндрический (столбчатый) эпителий;

Г — однослойный реснитчатый эпителий;

Д — многослойный переходный эпителий;

Е — многослойный плоский неороговевающий эпителий.

2. Соединительная ткань

К ней относят: костную, хрящевую, волокнистые ткани, кровь, лимфу, жировую ткань.

Отличительной особенностью этой ткани является: разнообразие функций (сравните функцию бедренной кости и, например, крови) обилие межклеточного вещества на достаточно малое количество клеточных элементов. Представьте себе, например, кровь, в которой содержание клеток обычно не превышает 40% от всего ее количества.

Виды соединительных тканей и их функции:

Вид Расположение Строение Функции Костная Скелет Костная ткань включает: клетки-остеоциты;

плотное межклеточное вещество. Структурно-функциональной единицей кости является - остеон. Он состоит из костных пластинок, которые окружают канал с кровеносными сосудами и нервами (гаверсов канал). Опорная (составляет скелет). Защитная (обеспечивает защиту внутренних органов, например, рёбра защищают лёгкие). Кроветворная (красный костный мозг продуцирует клетки крови). Хрящевая Суставные поверхности костей, дыхательные пути, ушные раковины Хрящ состоит из: клеток-хондроцитов;

плотного упругого межклеточного вещества. В отличие от костной ткани, не содержит нервы и кровеносные сосуды. Снаружи хрящ покрыт соединительнотканной оболочкой — надхрящницей. Основным строительным материалом является коллаген. Опорная (входит в состав скелета). Защитная (защищает кости в местах подвижного соединения от повреждений). Плотная волокнистая Связки, сухожилия, дерма Состоит по большей части из коллагеновых волокон и небольшого количества клеток (фиброцитов). Опорно-защитная (в составе скелета и кожи). Рыхлая волокнистая Подкожно-жировая клетчатка, околосердечная сумка, проводящие пути нервной системы, содержится в строме практически всех органов Состоит из разных клеток (фибробластов и фиброцитов), разбросанных в межклеточном веществе, и произвольно расположенных коллагеновых и эластических волокон. Соединяет кожу с мышцами. Поддерживает органы. Заполняет промежутки между органами. Жировая Подкожно-жировая клетчатка (гиподерма), желтый костный мозг Содержит в основном жировые клетки (адипоциты). Запасающая (запас воды и питательных веществ). Защитная (амортизация от ударов и ушибов, защита от переохлаждения). Регуляторная (синтез гормонов) Кровь Камеры сердца и кровеносных сосудов Состоит из плазмы и форменных элементов – клеток (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). Транспортная: – дыхательная (переносит кислород и углекислый газ), – трофическая (переносит питательные вещества от пищеварительных органов к другим органам и тканям), – выделительная (переносит продукты метаболизма к органам выделения), – гуморальная (переносит гормоны). Гомеостатическая (поддержание постоянства внутренней среды). Терморегуляционная (поддержание температуры тела). Лимфа Лимфатические сосуды Состоит из плазмы (органические вещества, минеральные вещества, вода) и форменных элементов (тромбоциты, лейкоциты). Защитная (очищение клеток и тканей от микробов, вирусов, токсинов, метаболитов). Транспортная (через лимфатическую систему в кровь поступают жиры, которые всасываются в тонком кишечнике). Гомеостатическая (поддержание постоянства внутренней среды).

3. Нервная ткань

Клетки этой ткани:

Не способны к обновлению (хотя ведутся исследования, которые вроде бы в какой-то одной или другой зоне мозга все-таки нашли делящиеся клетки, но раз информации об этом нет в учебнике, мы делаем вид, что мы об этом не знаем).

Нервные клетки удивительны. Их длина может достигать 1 метра, и это для них не предел.

У них чаще всего одно ядро и один длинный отросток – аксон. Короткие отростки нейронов (нервных клеток) называются дендритами.

Нервные клетки (как и ткань) способны к Возбуждению Проведению нервного импульса

Это их отличительная особенность. Нервная система распространена по всему организму и регулирует его деятельность. Более подробно о ней мы поговорим на соответствующем уроке на курсе.

Перед вами собственно нейрон и его маленькие помощники = глиальные клетки, которые также являются производными нервной ткани. Их задача – создание поддержки и опоры для столь важных для нашего организма нейронов. Они помогают ему питаться и защищают его по мере возможности.

Рисунок 6. Строение нервной ткани (нейрон + клетки глии)

4. Мышечная ткань

Виды мышечной ткани:

Поперечнополосатая мускулатура

● состоит из многоядерных клеток – миоцитов

● могут достигать 10 см в длину

● поперечная исчерченность

● высокая скорость сокращения и расслабления

● произвольность (управление по воле человека)

Функции: этот вид мышц составляет основу скелетной мускулатуры, с помощью которой мы можем передвигать наше тело в пространстве, говорить и выражать эмоции с помощью мимики. Все эти акты подконтрольны нашему сознанию, то есть мы можем произвольно управлять ими.

Гладкая мускулатура

● состоит из одноядерных клеток – миоцитов веретеновидной формы

● короткие

● не имеют исчерченности

● обладает автоматией

● медленное сокращение и расслабление

Функции: входят в состав стенки многих органов: желудка, кишечника, пищевода, а также стенок сосудов. Они сокращаются непроизвольно, то есть независимо от нашей воли. Их деятельность регулирует вегетативная нервная система.

Сердечная мышца

● состоит из одно- или двухъядерных кардиомиоцитов

● поперечная исчерченность

● кардиомиоциты соединены между собой вставочными дисками

● обладает автоматией

Функции: Последовательное сокращение и расслабление различных отделов сердца. Подконтрольна вегетативной нервной системе.

Рисунок 7. Виды мышечной ткани

Механизм мышечного сокращения

Основой всех типов мышечного сокращения служит взаимодействие актина и миозина. В скелетных мышцах за сокращение отвечают миофибриллы. Миофибриллы состоят из саркомеров. Саркомеры представляют собой структуры, состоящие из актиновых (тонких) и миозиновых (толстых) филаментов и Z-дисков. Сокращение происходит при увеличении концентрации в цитоплазме ионов Ca2+. При сокращении мышечного волокна происходит возбуждение сократимых белков, тонкие миофибриллы скользят по толстым. Актин реагирует с миозином, и возникает единая актомиозиновая система.

Внимание! Чередование участков актина и миозина в миофибриллах придают мышце поперечную исчерченность.