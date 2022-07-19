Физиология бактерий

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Ботаника
Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Строение семени Вегетативные органы растений. Побег Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Жизненные циклы растений Строение и жизнедеятельность водорослей Строение и разнообразие плодов Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Разнообразие отдела Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Классы Однодольные и Двудольные Ткани высших растений
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Охрана биологического разнообразия Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Круговорот веществ
Зоология
Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Тип Моллюски Разнообразие класса Млекопитающие Классы членистоногих Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Бесчерепные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Круглые черви Подтип Оболочники Тип Хордовые Классы моллюсков Общая характеристика животных Жизненные циклы паразитических червей Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Результаты эволюции Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Определение вида и популяции
Организм как биологическая система
Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Органогенез Типы размножения
Антропогенез
Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Организм человека и его здоровье
Дыхательная система Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Роль витаминов Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Строение и функции нервной системы. ЦНС Выделительная система Железы пищеварительной системы Внутренняя среда организма Лимфатическая система Большой и малый круги кровообращения Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Половая система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Покровная система Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат
Микробиология, микология
Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов

Физиология бактерий

Бактерии большей частью питаются органическими веществами; среди них встречаются сапрофиты и паразиты. Бактерии растут и размножаются очень быстро. Поэтому они быстро распространяются.

Такие важные для жизнедеятельности организма процессы, как дыхание, хемосинтез, фиксация азота и др., происходят в мембране. Часто формируются выпячивания цитоплазматической мембраны. В мембране осуществляется биосинтез клеточной стенки, а также спорообразование.

Размножение Бактерий

Практически всем видам бактерий присуще множественное равновеликое бинарное поперечное деление, представляющее собой ряд последовательных простых делений каждой клетки за короткий отрезок времени на две идентичные клетки. Включает в себя этапы:

  1. Репликация ДНК

  1. Синтез мембраны в области контакта ДНК с цитоплазмой

  1. Образование поперечной перегородки

Как таковое половое размножение отсутствует, но существуют половые процессы, то есть не происходит увеличение количества клеток.

У бактерий НЕ образуются гаметы, и НЕТ слияния клеток.

Однако самое важное событие полового процесса происходит – это обмен генетическим материалом, что именуется генетической рекомбинацией. При половом процессе часть ДНК бактериальной клетки донора транспортируется в клетку реципиента и замещает аналогичную часть ДНК реципиента под воздействием необходимых ферментов. Новообразованная рекомбинантная ДНК бактерии содержит гены обеих родительских клеток.

Особенностью клеток, образованных при половом размножении, является то, что у них наблюдается разнообразие признаков, благодаря соединению генов разных организмов.

Это является основой эволюционных преобразований и появления новых видов бактерий.

Изучены три способа образования рекомбинантов:

  1. При трансформации бактерия поглощает из окружающей среды свободную ДНК, попавшую туда при разрушении других бактерий (или, в условиях эксперимента, введённую исследователем).

Схема трансформации бактерий

  1. При трансдукции фрагменты ДНК могут также переноситься от бактерии к бактерии вирусами (бактериофагами).

Схема трансдукции бактерий

3. При конъюгации бактерии соединяются друг с другом временными трубчатыми выростами (копуляционными пилями), через которые ДНК переходит из «мужской» клетки в «женскую»

Схема конъюгации бактерий (F-фактор – F-плазмида)

Способы питания бактерий

По способу питания бактерии разделяют на группы:

Гетеротрофы — они не способны синтезировать органическое вещество, а питаются готовым

  • сапрофиты — бактерии, которые питаются органическими веществами отмерших организмов (молочнокислые бактерии, бактерии гниения);

  • паразиты — бактерии, которые питаются органическими веществами живых организмов (менингококки, гонококки);

  • симбионты — тесное сожительство бактерий с живыми организмами, приносящие пользу друг другу (клубеньковые бактерии на корнях бобовых).

Автотрофы — способны синтезировать органические вещества из неорганических

  • фотобактерии – содержат в своих клетках хлорофилл и способны создавать органические вещества из неорганических, используя световую энергию (в их клетках происходит процесс фотосинтеза), к ним относятся цианобактерии.

  • хемобактерии – получают энергию от окисления неорганических соединений, например, железобактерии, серобактерии, нитрифицирующие бактерии.

Пережидание неблагоприятных условий

Бактерии нуждаются в пище, влаге, в определённой температуре для поддержания своей жизнедеятельности. При наступлении неблагоприятных для их жизни условий, например при недостатке пищи, влаги или при резком понижении или повышении температуры, протоплазма бактерии сжимается в шарик и покрывается новой прочной оболочкой. Такое состояние бактерий называется cпopoй.

Споры бактерий – тельца, образующиеся внутри некоторых бактерий в определенные стадии их существования или при ухудшении условий окружающей среды. Споры бактерий устойчивы к различным физическим и химическим воздействиям и сохраняются в течение многих лет, не утрачивая свойства прорастать в вегетативную форму, что имеет значение в эпидемиологии ряда заболеваний.


Схема спорообразования бактерий

Прочитайте тему “Значение бактерий в природе и для человека” и переходите к тестированию.