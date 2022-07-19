Внутриутробное развитие и рождение ребенка. Репродуктивное здоровье

Периоды внутриутробного развития
Внутриутробное развитие продолжается в среднем 40 недель. Это время разделено на два периода: эмбриональный и плодный (плацентарный).
Длится два месяца. В это время зародыш существует за счет питательных веществ, поступающих через ворсинки матки, где расположены капилляры. Из одной клетки – зиготы, постепенно формируется зародыш. Сначала он состоит из одного слоя клеток, потом образуется несколько слоев, после закладываются ткани и органы, начинают оформляться конечности, туловище и голова. К концу второго месяца у эмбриона уже бьется сердце, голова опережает по размерам остальные части тела, интенсивно развивается головной мозг. В это время зародыш уже похож на человека и его размер достигает 4 сантиметра, а вес – 10 граммов.
Зародыш человека
Длится с начала 3 до конца 9 месяца.
Плацента с зародышем соединяются через пупочный канатик (пуповину). Через плаценту эмбрион получает питательные вещества, антитела, кислород для процессов дыхания, через нее он отдает продукты обмена и углекислый газ.
К концу беременности плод достигает в длину 50 см, а по весу – 3-3,5 килограмма. К этому моменту заканчивается развитие всех систем органов.
Через плаценту плоду могут поступать не только полезные вещества, но и вредные, которые могут негативно повлиять на формирование его органов и систем органов. Поэтому в период беременности стоит отказаться от курения, принятия алкоголя.
Когда гипофиз (железа внутренней секреции, расположенная в черепе) выделяет определенный гормон, начинает родовая деятельность. Она представлена в виде родовых схваток – непроизвольных сокращений мышц матки, благодаря чему плод проталкивается к шейке матки, а затем во влагалище.
Затем наступают роды.
При родах перерезают пуповину, которая соединяет ребенка с плацентой, в результате чего накапливается углекислый газ в крови. Он стимулирует деятельность дыхательного центра, и ребенок начинает дышать самостоятельно. Первый крик подтверждает возникновение легочного дыхания.
После родов у матери начинает вырабатываться молоко – специальный корм для младенца, который обеспечивает не только питание, но и иммунную защиту, так как в молоке находятся антитела. Желательно, чтобы ребенок получал молоко в течение первого года жизни.
Влияние образа жизни матери на развитие плода
Формирование физического и психического здоровья начинается еще во внутриутробный период и продолжается в течение всей жизни под воздействием различных факторов: питания, режима дня, двигательной активности.
Для репродуктивного здоровья важным фактором является отсутствие вредных привычек, так как, например, никотин табачного дыма вызывает у плода изменение нервной, сердечно-сосудистой и других систем. Также никотин замедляет ток питательных веществ через плаценту, что приводит к уменьшению питания зародыша, поэтому нередко дети курящих матерей рождаются с недостатком в весе.
Венерические заболевания
Наиболее распространенные венерические заболевания: СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), гонорея, сифилис, герпес половых органов.
При сифилисе происходит поражение нервной системы, костей и кожи. Лечению поддается, но трудно и длительно – несколько лет.
Острый период гонореи длится 1-3 недели, затем болезнь может перейти в хроническую форму. При этом будет происходить поражение половых желез у мужчин, матки, маточных труб у женщин, что в дальнейшем может привести к бесплодию.
Полное излечение от сифилиса и гонореи возможно лишь на ранних стадиях. Лечения от герпеса и СПИД еще не существует, однако, в случае со СПИД существует противовирусная терапия, при использовании которой заболевший человек может жить дольше и даже рожать здоровых детей.