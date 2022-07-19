Внутриутробное развитие и рождение ребенка. Репродуктивное здоровье

Беременность – это состояние, в котором находится женщина между зачатием и рождением ребенка.

Периоды внутриутробного развития

Внутриутробное развитие продолжается в среднем 40 недель. Это время разделено на два периода: эмбриональный и плодный (плацентарный).

Эмбриональный период

Длится два месяца. В это время зародыш существует за счет питательных веществ, поступающих через ворсинки матки, где расположены капилляры. Из одной клетки – зиготы, постепенно формируется зародыш. Сначала он состоит из одного слоя клеток, потом образуется несколько слоев, после закладываются ткани и органы, начинают оформляться конечности, туловище и голова. К концу второго месяца у эмбриона уже бьется сердце, голова опережает по размерам остальные части тела, интенсивно развивается головной мозг. В это время зародыш уже похож на человека и его размер достигает 4 сантиметра, а вес – 10 граммов.

Зародыш человека

Плацентарный период

Длится с начала 3 до конца 9 месяца.

Плацента – это орган, сформированный из части тканей зародыша и стенки матки. Иначе ее называют детским местом. Она образуется путем разрастания наружной оболочки зародыша с ворсинками.

Плацента с зародышем соединяются через пупочный канатик (пуповину). Через плаценту эмбрион получает питательные вещества, антитела, кислород для процессов дыхания, через нее он отдает продукты обмена и углекислый газ.

С момента образования плаценты зародыш называют плодом.

К концу беременности плод достигает в длину 50 см, а по весу – 3-3,5 килограмма. К этому моменту заканчивается развитие всех систем органов.

Через плаценту плоду могут поступать не только полезные вещества, но и вредные, которые могут негативно повлиять на формирование его органов и систем органов. Поэтому в период беременности стоит отказаться от курения, принятия алкоголя.

Рождение ребенка

Когда гипофиз (железа внутренней секреции, расположенная в черепе) выделяет определенный гормон, начинает родовая деятельность. Она представлена в виде родовых схваток – непроизвольных сокращений мышц матки, благодаря чему плод проталкивается к шейке матки, а затем во влагалище.

Затем наступают роды.

Роды – физиологический процесс выхода плода, его оболочек и плаценты из матки.

При родах перерезают пуповину, которая соединяет ребенка с плацентой, в результате чего накапливается углекислый газ в крови. Он стимулирует деятельность дыхательного центра, и ребенок начинает дышать самостоятельно. Первый крик подтверждает возникновение легочного дыхания.

После родов у матери начинает вырабатываться молоко – специальный корм для младенца, который обеспечивает не только питание, но и иммунную защиту, так как в молоке находятся антитела. Желательно, чтобы ребенок получал молоко в течение первого года жизни.

Рост и развитие ребенка зависят от внешних и внутренних факторов. Внешними факторами являются полноценное питание, мышечные нагрузки умеренной интенсивности, а также воспитание (влияет на психическое здоровье). Внутренними факторами являются наследственность и деятельность гуморальной и нервной системы.

Влияние образа жизни матери на развитие плода

Формирование физического и психического здоровья начинается еще во внутриутробный период и продолжается в течение всей жизни под воздействием различных факторов: питания, режима дня, двигательной активности.

Для репродуктивного здоровья важным фактором является отсутствие вредных привычек, так как, например, никотин табачного дыма вызывает у плода изменение нервной, сердечно-сосудистой и других систем. Также никотин замедляет ток питательных веществ через плаценту, что приводит к уменьшению питания зародыша, поэтому нередко дети курящих матерей рождаются с недостатком в весе.

Большое влияние на развитие плода и протекание беременности влияет психическое состояние женщины. Бывают случаи, когда при сильном стрессе даже происходит потеря ребенка и естественное прерывание беременности.

Венерические заболевания

Венерические заболевания – это болезни, заражение которыми происходит половым путем и первоначально поражает половые органы. К ним не вырабатывается иммунитет, поэтому заразиться такими инфекциями может абсолютно любой человек (исключением является вирус папилломы человека, от которого существует вакцина).

Наиболее распространенные венерические заболевания: СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), гонорея, сифилис, герпес половых органов.

При сифилисе происходит поражение нервной системы, костей и кожи. Лечению поддается, но трудно и длительно – несколько лет.

Острый период гонореи длится 1-3 недели, затем болезнь может перейти в хроническую форму. При этом будет происходить поражение половых желез у мужчин, матки, маточных труб у женщин, что в дальнейшем может привести к бесплодию.

Полное излечение от сифилиса и гонореи возможно лишь на ранних стадиях. Лечения от герпеса и СПИД еще не существует, однако, в случае со СПИД существует противовирусная терапия, при использовании которой заболевший человек может жить дольше и даже рожать здоровых детей.

Для профилактики венерических заболеваний стоит отказаться от случайных половых связей, правильно пользоваться презервативами, просить перед половым актом справку о здоровье репродуктивной системы партнера и самому сдавать все анализы.