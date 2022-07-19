Тип Плоские черви

Появление трехслойности = экто- + энто- + мезодерма
Билатеральная симметрия (двусторонняя)
Симметрии тела
Пищеварительная система слепо замкнута = пища поступает через ротовое отверстие + удаляется через ротовое отверстие
Тело заполнено паренхимой (отсутствует полость тела)
Представители: Белая (молочная) планария
Белая планария
Образ жизни: свободноживущие
Особенности тела: Тело нежное, мягкое, имеет листовидную форму; присоски, как правило, отсутствуют; тело покрыто ресничным эпителием, кутикулы нет
Система опоры (скелет): Мезодерма представлена паренхимой, кожно-мускульный мешок
Мышечная система: Мышечные волокна
Пищеварительная система: есть кишка
Кровеносная система: отсутствует
Дыхательная система: отсутствует
Выделительная система: протонефридии
Половая система: гермафродиты
Развитие: простой жизненный цикл
Являются звеном в цепи питания
Представители: Бычий, свиной цепень, широкий лентец
Образ жизни: эндопаразиты
Особенности тела: Тело удлиненное, расчлененное на членики способные отделяться; присоски и крючки на головке; толстая кутикула, у взрослых форм ресничек нет
Система опоры (скелет): Мезодерма представлена паренхимой, кожно-мускульный мешок
Мышечная система: Мышечные волокна
Пищеварительная система: Кишки нет, всасывание всей поверхностью тела
Кровеносная система: отсутствует
Дыхательная система: отсутствует
Нервная система: Лестничного типа! = парный мозговой ганглий, 2 нервных ствола, соединенные кольцевыми перемычками. Органы чувств только у свободноживущих форм.
Выделительная система: протонефридии
Половая система: гермафродиты
Развитие: Сложный жизненный цикл со сменой хозяев, огромная плодовитость.
Представители: Ланцетовидный сосальщик, сибирская двуустка, печеночный сосальщик
Печеночный сосальщик
Образ жизни: эндопаразиты
Особенности тела: Тело листовидное; Обычно помимо ротовой присоски имеется брюшная присоска; толстая кутикула; у взрослых форм ресничек нет
Система опоры (скелет): Мезодерма представлена паренхимой, кожно-мускульный мешок
Мышечная система: Мышечные волокна
Пищеварительная система: Есть кишка
Кровеносная система: отсутствует
Дыхательная система: отсутствует
Нервная система: Лестничного типа! = парный мозговой ганглий, 2 нервных ствола, соединенные кольцевыми перемычками. Органы чувств только у свободноживущих форм.
Выделительная система: протонефридии
Половая система: гермафродиты
Развитие: Сложный жизненный цикл со сменой хозяев, огромная плодовитость.
Строение плоского червя (Белой планарии)