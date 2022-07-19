Тип Плоские черви

Общая характеристика:

Появление трехслойности = экто- + энто- + мезодерма

Билатеральная симметрия (двусторонняя)

Симметрии тела

Пищеварительная система слепо замкнута = пища поступает через ротовое отверстие + удаляется через ротовое отверстие

Тело заполнено паренхимой (отсутствует полость тела)

Класс Ресничные Представители: Белая (молочная) планария

Белая планария

Образ жизни: свободноживущие

Особенности тела: Тело нежное, мягкое, имеет листовидную форму; присоски, как правило, отсутствуют; тело покрыто ресничным эпителием, кутикулы нет

Система опоры (скелет): Мезодерма представлена паренхимой, кожно-мускульный мешок

Мышечная система: Мышечные волокна

Пищеварительная система: есть кишка

Кровеносная система: отсутствует

Дыхательная система: отсутствует

Нервная система: Лестничного типа! = парный мозговой ганглий, 2 нервных ствола, соединенные кольцевыми перемычками. Органы чувств есть только у взрослых особей.

Выделительная система: протонефридии

Половая система: гермафродиты

Развитие: простой жизненный цикл

Являются звеном в цепи питания

Класс Ленточные Представители: Бычий, свиной цепень, широкий лентец

Образ жизни: эндопаразиты

Особенности тела: Тело удлиненное, расчлененное на членики способные отделяться; присоски и крючки на головке; толстая кутикула, у взрослых форм ресничек нет

Система опоры (скелет): Мезодерма представлена паренхимой, кожно-мускульный мешок

Мышечная система: Мышечные волокна

Пищеварительная система: Кишки нет, всасывание всей поверхностью тела

Кровеносная система: отсутствует

Дыхательная система: отсутствует

Нервная система: Лестничного типа! = парный мозговой ганглий, 2 нервных ствола, соединенные кольцевыми перемычками. Органы чувств только у свободноживущих форм.

Выделительная система: протонефридии

Половая система: гермафродиты

Развитие: Сложный жизненный цикл со сменой хозяев, огромная плодовитость.

Вызывают заболевания человека и животных

Класс Сосальщики Представители: Ланцетовидный сосальщик, сибирская двуустка, печеночный сосальщик

Печеночный сосальщик

Образ жизни: эндопаразиты

Особенности тела: Тело листовидное; Обычно помимо ротовой присоски имеется брюшная присоска; толстая кутикула; у взрослых форм ресничек нет

Система опоры (скелет): Мезодерма представлена паренхимой, кожно-мускульный мешок

Мышечная система: Мышечные волокна

Пищеварительная система: Есть кишка

Кровеносная система: отсутствует

Дыхательная система: отсутствует

Нервная система: Лестничного типа! = парный мозговой ганглий, 2 нервных ствола, соединенные кольцевыми перемычками. Органы чувств только у свободноживущих форм.

Выделительная система: протонефридии

Половая система: гермафродиты

Развитие: Сложный жизненный цикл со сменой хозяев, огромная плодовитость.

Вызывают заболевания человека и животных

Строение плоского червя (Белой планарии)