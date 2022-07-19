Тип Плоские черви

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия
Организм человека и его здоровье
Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Роль витаминов Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Перифирическая нервная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Покровная система Половая система Иммунная система и иммунитет Внутренняя среда организма Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Инфекционные заболевания человека Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Сердечно-сосудистая система
Эволюция живой природы
Свойства популяции Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Геологические эры Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции
Ботаника
Отдел Мхи Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Характеристика растительного организма Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Ткани высших растений Строение семени Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом
Антропогенез
Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Микробиология, микология
Физиология вирусов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Морфология вирусов Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий
Организм как биологическая система
Органогенез Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Мутационная изменчивость Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость
Зоология
Классы моллюсков Разнообразие класса Млекопитающие Тип Хордовые Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Птицы Одноклеточные организмы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Классы членистоногих Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Тип Плоские черви Тип Моллюски Подтип Оболочники Подтип Бесчерепные

Тип Плоские черви

Общая характеристика:

  • Появление трехслойности = экто- + энто- + мезодерма

  • Билатеральная симметрия (двусторонняя)

Симметрии тела

  • Пищеварительная система слепо замкнута = пища поступает через ротовое отверстие + удаляется через ротовое отверстие

  • Тело заполнено паренхимой (отсутствует полость тела)

Класс Ресничные

Представители: Белая (молочная) планария

Белая планария

Образ жизни: свободноживущие

Особенности тела: Тело нежное, мягкое, имеет листовидную форму; присоски, как правило, отсутствуют; тело покрыто ресничным эпителием, кутикулы нет

Система опоры (скелет): Мезодерма представлена паренхимой, кожно-мускульный мешок

Мышечная система: Мышечные волокна

Пищеварительная система: есть кишка

Кровеносная система: отсутствует

Дыхательная система: отсутствует

Нервная система: Лестничного типа! = парный мозговой ганглий, 2 нервных ствола, соединенные кольцевыми перемычками. Органы чувств есть только у взрослых особей.

Выделительная система: протонефридии

Половая система: гермафродиты

Развитие: простой жизненный цикл

Являются звеном в цепи питания

Класс Ленточные

Представители: Бычий, свиной цепень, широкий лентец

Образ жизни: эндопаразиты

Особенности тела: Тело удлиненное, расчлененное на членики способные отделяться; присоски и крючки на головке; толстая кутикула, у взрослых форм ресничек нет

Система опоры (скелет): Мезодерма представлена паренхимой, кожно-мускульный мешок

Мышечная система: Мышечные волокна

Пищеварительная система: Кишки нет, всасывание всей поверхностью тела

Кровеносная система: отсутствует

Дыхательная система: отсутствует

Нервная система: Лестничного типа! = парный мозговой ганглий, 2 нервных ствола, соединенные кольцевыми перемычками. Органы чувств только у свободноживущих форм.

Выделительная система: протонефридии

Половая система: гермафродиты

Развитие: Сложный жизненный цикл со сменой хозяев, огромная плодовитость.

Вызывают заболевания человека и животных

Класс Сосальщики

Представители: Ланцетовидный сосальщик, сибирская двуустка, печеночный сосальщик

Печеночный сосальщик

Образ жизни: эндопаразиты

Особенности тела: Тело листовидное; Обычно помимо ротовой присоски имеется брюшная присоска; толстая кутикула; у взрослых форм ресничек нет

Система опоры (скелет): Мезодерма представлена паренхимой, кожно-мускульный мешок

Мышечная система: Мышечные волокна

Пищеварительная система: Есть кишка

Кровеносная система: отсутствует

Дыхательная система: отсутствует

Нервная система: Лестничного типа! = парный мозговой ганглий, 2 нервных ствола, соединенные кольцевыми перемычками. Органы чувств только у свободноживущих форм.

Выделительная система: протонефридии

Половая система: гермафродиты

Развитие: Сложный жизненный цикл со сменой хозяев, огромная плодовитость.

Вызывают заболевания человека и животных

Строение плоского червя (Белой планарии)