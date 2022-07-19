Основные понятия генетики

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Цитология
Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Органические вещества клетки. Углеводы Мейоз Клеточная теория Митоз Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Немембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Метаболизм и основные понятия
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Формы борьбы за существование Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов
Организм человека и его здоровье
Иммунная система и иммунитет Железы пищеварительной системы Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Половая система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Сердечно-сосудистая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Дыхательная система Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы Роль витаминов Строение и функции нервной системы. ЦНС Большой и малый круги кровообращения Эндокринная система Ткани в организме человека Органы чувств Неинфекционные заболевания человека Лимфатическая система
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Сукцессия Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Ботаника
Двойное оплодотворение цветковых Строение семени Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Характеристика растительного организма Отдел Мхи Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Корень, стебель Размножение водорослей
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Зоология
Тип Кишечнополостные Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Подтип Оболочники Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Подтип Бесчерепные Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Тип Членистоногие Классы моллюсков Тип Круглые черви
Организм как биологическая система
Селекция животных Ненаследственная изменчивость Селекция растений Постэмбриональный период развития Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Мутационная изменчивость Органогенез Типы размножения Селекция микроорганизмов Половое размножение
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола

Основные понятия генетики

Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов.

Благодаря наследственности сохраняется однородность, единство вида, а изменчивость делает вид неоднородным, создаёт предпосылки для дальнейшего видообразования.

Наследственность — свойство организмов передавать свои признаки от одного поколения к другому.

Изменчивость — свойство организмов приобретать новые по сравнению с родителями признаки.

Хромосомы — нуклеопротеидные структуры в ядре эукариотической клетки, в которых сосредоточена большая часть наследственной информации и которые предназначены для её хранения, реализации и передачи.

Хромосома эукариот образуется из единственной и чрезвычайно длинной молекулы ДНК, которая содержит линейную группу множества генов.

Хромосомы прокариот — это ДНК-содержащие структуры в клетке без ядра.

Хромосома — это наиболее компактная форма наследственного материала клетки (по сравнению с нитью ДНК укорочение составляет примерно 1600 раз). У большинства эукариот ДНК скручивается до такой степени только на время деления. Хромосома может быть одинарной (из одной хроматиды) и двойной (из двух хроматид).

Хроматида — это нуклеопротеидная нить, половинка двойной хромосомы.

Центромера — это место соединения двух хроматид(перетяжка), к центромере присоединяются нити веретена деления. По сторонам от центромеры лежат плечи хромосомы (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Схема строения хромосомы в поздней профазе метафазе митоза. 1 хроматида; 2 центромера; 3 короткое плечо; 4 длинное плечо.

В зависимости от места расположения центромеры хромосомы делят на:

акроцентрические хромосомы, у которых центромера находится практически на конце, и второе плечо настолько мало, что его может быть не видно;

субметацентрические хромосомы с плечами неравной длины;

метацентрические хромосомы, у которых центромера расположена посередине или почти посередине (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Типы строения хромосом

Гомологичные хромосомы — пара хромосом приблизительно равной длины, с одинаковым положением центромеры. Их гены в соответствующих (идентичных) локусах представляют собой аллельные гены — аллели, то есть кодируют одни и те же белки или РНК.

При двуполом размножении одна гомологичная хромосома наследуется организмом от матери, а другая — от отца. Гомологичные хромосомы не идентичны друг другу. Они имеют один и тот же набор генов, однако они могут быть представлены как различными (у гетерозигот), так и одинаковыми (у гомозигот) аллелями, то есть формами одного и того же гена, ответственными за проявление различных вариантов одного и того же признака.

Например: АА — темные волосы (доминантная гомозигота), Аа — темные волосы (гетерозигота), аа — светлые волосы (рецессивная гомозигота). Кроме того, в результате некоторых мутаций могут возникать гомологичные хромосомы, различающиеся наборами или расположением генов.

Расположение аллельных генов в гомологичных хромосомах

Кариотип — совокупность хромосом клеток какого-либо вида растений или животных. Он характеризуется постоянным для каждого вида числом хромосом, их размеров, формы, деталей строения. Кариотип любого вида специфичен и может являться его систематическим признаком.

Хромосомы делятся на две группы: аутосомы и половые хромосомы.

Аутосомы — парные хромосомы, одинаковые у мужских и женских организмов. Иными словами, кроме половых хромосом, все остальные хромосомы у раздельнополых организмов будут являться аутосомами. Аутосомы в кариотипе обозначаются порядковыми номерами.

Половые хромосомы хромосомы, набор которых отличает мужские и женские особи.

Половые хромосомы обозначаются буквами X или Y. Отсутствие половой хромосомы обозначается цифрой 0. Пол, имеющий две одинаковые половые хромосомы (XX), продуцирует гаметы, не отличающиеся по половым хромосомам. Этот пол называется гомогаметным.

У пола, определяемого набором непарных половых хромосом (XY), половина гамет несёт одну половую хромосому, а половина гамет — другую половую хромосому. Этот пол называется гетерогаметным. У человека, как у всех млекопитающих, гомогаметный пол — женский (XX), гетерогаметный пол — мужской (XY) (см. Рисунок 4). У птиц, напротив, гетерогаметный пол — женский (ХУ), а гомогаметный — мужской (ХХ).

Рисунок 4. Кариотип мужчины

Гены, генотип и фенотип

Ген — функционально неделимая единица генетического материала, участок молекулы ДНК, кодирующий первичную структуру полипептида, молекулы транспортной или рибосомной РНК.

В широком смысле ген — участок ДНК, определяющий возможность развития отдельного элементарного признака.

Геном — совокупность генов в гаплоидном наборе хромосом данного организма. В геноме каждый ген представлен лишь одним геном из каждой аллельной пары (только доминантным или только рецессивным).

Генотип — совокупность всех генов организма. Генотип — совокупность наследственных признаков и свойств, полученных особью от родителей, а также новых свойств, появившихся в результате мутаций генов, которых не было у родителей.

Генотип складывается при взаимодействии двух геномов (яйцеклетки и сперматозоида) и представляет собой наследственную программу развития, являясь целостной системой, а не простой суммой отдельных генов.

Аллель — пара генов, определяющая признак.

Аллельные гены — гены, расположенные в идентичных локусах гомологичных хромосом.

Локус — местоположение гена в хромосоме.

Гомозигота — организм, имеющий аллельные гены одной молекулярной формы (оба доминантные или оба рецессивные).

Гетерозигота — организм, имеющий аллельные гены разной молекулярной формы; в этом случае один из генов является доминантным, другой — рецессивным.

Альтернативные признаки — два взаимоисключающих проявления признака (белая и пурпурная окраска цветов, жёлтая и зелёная окраска семян, гладкая и морщинистая поверхность семян, карие и голубые глаза).

Множественный аллелизм это существование в популяции более двух аллелей данного гена. Например, наследование групп крови у человека определяется тремя аллелями одного гена: I0, IA, IB.

Рисунок 5. Определение групп крови

Рецессивный ген — аллель, определяющий развитие признака только в гомозиготном состоянии; такой признак будет называться рецессивным.

Доминантный ген — аллель, определяющий развитие признака не только в гомозиготном, но и в гетерозиготном состоянии; такой признак будет называться доминантным.

Чистая линия — группа организмов, имеющих некоторые признаки, которые полностью передаются потомству в силу генетической однородности всех особей. В случае гена, имеющего несколько аллелей, все организмы, относящиеся к одной чистой линии, являются гомозиготными по одному и тому же аллелю данного гена. Чистыми линиями часто называют сорта растений, при самоопылении дающих генетически идентичное и морфологически сходное потомство. Аналогом чистой линии у микроорганизмов является штамм. Чистые линии у животных (например, породы собак) получают путём близкородственных скрещиваний в течение нескольких поколений. В результате животные, составляющие чистую линию, получают одинаковые копии хромосом каждой из гомологичных пар.

Фенотип — совокупность всех признаков и свойств организма, сложившихся в процессе индивидуального развития генотипа.

Сюда относятся не только внешние признаки, но и внутренние: анатомические, физиологические, биохимические. Каждая особь имеет свои особенности внешнего вида, внутреннего строения, характера обмена веществ, функционирования органов, т. е. свой фенотип, который сформировался в определённых условиях среды.