Немембранные органоиды

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Организм как биологическая система
Селекция микроорганизмов Эмбриональный период развития Типы размножения Половое размножение Органогенез Организм - целостная саморегулирующаяся система Селекция растений Постэмбриональный период развития Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Гаметогенез Селекция животных Мутационная изменчивость Ненаследственная изменчивость
Эволюция живой природы
Формы борьбы за существование Законы и правила в теории эволюции Свойства популяции Основные эволюционные представления Формы естественного отбора Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Результаты эволюции Геологические эры Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Синтетическая теория эволюции Взаимодействие природы и общества
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Сукцессия Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы взаимоотношений организмов
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания
Цитология
Митоз Органические вещества клетки. Липиды Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Органические вещества клетки. Белки Пластический обмен. Фотосинтез Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Биосинтез белка Двумембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Репликация ДНК Генетический код и его свойства Немембранные органоиды Мейоз Клеточная теория Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Пластический обмен. Хемосинтез Энергетический обмен в клетке Общее строение клетки, классификация органоидов Одномембранные органоиды
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики

Немембранные органоиды

Цитоскелет

К элементам цитоскелета относят белковые фибриллярные структуры, расположенные в цитоплазме клетки:

1. Микротрубочки – состоят в основном из белка тубулина.

Функции: обеспечивают транспорт органелл

2. Микрофиламенты – тонкие, состоят в основном из белка актина

Функции:

  • поддержание формы клетки

  • псевдоподиальные реакции

  • сокращение всех видов мышц

3. Промежуточные филаменты – стабильны (в отличие от динамичных микротрубочек и микрофиламентов, постоянно подверженных сборке-разборке)

Функции: в основном отвечают за поддержание формы клеток

Белки цитоскелета составляют несколько десятков процентов от массы клеточного белка.

Клеточный центр рибосомы — От Земли до Неба

<О> Центриоли (клеточный центр)

Представляют собой цилиндрические белковые структуры, расположенные вблизи ядра клеток животных. У растений центриолей нет, за исключением низших водорослей.

Центриоль представляет собой цилиндр, боковая поверхность которого образована микротрубочками. Каждая центриоль построена из 27 цилиндрических элементов (тубулиновых микротрубочек), сгруппированных в 9 триплетов. Эти триплеты расположены по окружности.

Вокруг центриолей находится так называемый центр организации цитоскелета, район в котором группируются минус концы микротрубочек клетки.

Перед делением клетка содержит две центриоли, расположенные под прямым углом друг к другу. В ходе митоза они расходятся к разным концам клетки, формируя полюса веретена деления. После цитокинеза каждая дочерняя клетка получает по одной центриоли, которая удваивается к следующему делению.

Удвоение центриолей происходит не делением, а путём синтеза новой структуры, перпендикулярной существующей.

Рибосомы

Немембранные органоиды клетки. Состоят из рРНК и белков. Обладают каталитической активностью – способны образовывать пептидные связи, из-за чего участвуют в процессе синтеза белка.

В эукариотических клетках располагаются в цитоплазме, на шероховатой ЭПС, в митохондриях и пластидах.

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Включения

Необязательные компоненты клетки, появляющиеся и исчезающие в зависимости от интенсивности и характера обмена веществ в клетке и от условий существования организма.

Включения имеют вид зерен, глыбок, капель, вакуолей, гранул различной величины и формы.

Картинки по запросу "клеточные включения""

По функциональному назначению включения подразделяются на следующие группы:

  • трофические или накопительные – запасы питательных веществ (вкрапления липидов, полисахаридов, реже – белков);

  • секреты – химические соединения в жидком виде, накапливающиеся в железистых клетках;

  • пигменты – окрашенные вещества, выполняющие определённые функции (например, гемоглобин переносит кислород, меланин – окрашивает кожу);

  • экскреты – продукты метаболического распада.

Межклеточные контакты

У высших животных и растений клетки объединены в ткани и органы, в составе которых они взаимодействуют между собой, в частности, благодаря прямым физическим контактам. В растительных тканях отдельные клетки соединяются между собой с помощью плазмодесм, а животные образуют различные типы клеточных контактов, в основном десмосомы.

Плазмодесмы растений – это тонкие цитоплазматические каналы, которые проходят через клеточные стенки соседних клеток, соединяя их между собой.

Полость плазмодесм устлана плазмалеммой. Совокупность всех клеток, объединенных плазмодесмами, называется симпластом, между ними возможен регулируемый транспорт веществ.

Десмосомы животных – межклеточные контакты, обеспечивающие структурную целостность слоёв клеток за счёт связывания воедино их сетей промежуточных филаментов.

Десмосомы особенно характерны для клеток, подвергающихся физическим нагрузкам, таким как клетки кожи и миокарда, где они играют важную структурную роль, обеспечивая «точечную сварку» клеток.