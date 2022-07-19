Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии

Количество видов: около 7 000 видов

Особенности строения Рептилий

Покровы: Большинство – наземные животные с сухой, покрытой роговыми щитками или чешуйками кожей.

Кожных желез, как правило, нет!

Система опоры (скелет): в скелете развивается грудная клетка (есть рёбра), пояса конечностей и свободные 2 пары конечностей.

Скелет Рептилий

Пищеварительная система: рот → глотка → пищевод → желудок → кишечник (тонкий, толстый, появляется зачаток слепой кишки) → клоака.

• Во рту находятся зубы, срастающиеся с костями, и длинный, мускулистый язык.

Дыхательная система: дышат при помощи ячеистых лёгких.

Кровеносная система:

• Замкнутая.

с неполной перегородкой в желудочке (2 предсердия и желудочек; кровь в желудочке частично смешанная). • Сердце трехкамерное(2 предсердия и желудочек; кровь в желудочке частично смешанная). Внимание! Только у крокодилов – четырехкамерное сердце.

• 2 круга кровообращения.

Нервная система:

• Около 1/4 объёма больших полушарий головного мозга занимает кора головного мозга, отвечающая за сложные формы поведения.

• Обонятельные доли и зрительные бугры головного мозга развиты хорошо, что свидетельствует о хорошо развитых органах чувств.

Половая система:

• Раздельнополые, оплодотворение внутреннее, развитие чаще наружное.

• Яйца покрыты кожистой и другими защитными оболочками, так как развиваются на суше. Содержат много питательных веществ.

• Есть живородящие.