Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии

Количество видов: около 7 000 видов
Особенности строения Рептилий
Покровы: Большинство – наземные животные с сухой, покрытой роговыми щитками или чешуйками кожей.
Система опоры (скелет): в скелете развивается грудная клетка (есть рёбра), пояса конечностей и свободные 2 пары конечностей.
Скелет Рептилий
Пищеварительная система: рот → глотка → пищевод → желудок → кишечник (тонкий, толстый, появляется зачаток слепой кишки) → клоака.
• Во рту находятся зубы, срастающиеся с костями, и длинный, мускулистый язык.
Дыхательная система: дышат при помощи ячеистых лёгких.
Кровеносная система:
• Замкнутая.
Внимание! Только у крокодилов – четырехкамерное сердце.
• 2 круга кровообращения.
Нервная система:
• Около 1/4 объёма больших полушарий головного мозга занимает кора головного мозга, отвечающая за сложные формы поведения.
• Обонятельные доли и зрительные бугры головного мозга развиты хорошо, что свидетельствует о хорошо развитых органах чувств.
Половая система:
• Раздельнополые, оплодотворение внутреннее, развитие чаще наружное.
• Есть живородящие.