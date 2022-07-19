Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Зоология
Брюхоногие и двустворчатые моллюски Одноклеточные животные, или Простейшие Общие сведения о животном мире Надкласс Рыбы Тип Хордовые, характеристика подтипов Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Разнообразие класса Пресмыкающиеся Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Головоногие моллюски Разнообразие класса Земноводные Класс Млекопитающие, или Звери Класс Земноводные, или Амфибии Классы членистоногих Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Общая характеристика червей Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Характеристика типа Членистоногие Класс Птицы
Микробиология, микология
Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики
Ботаника
Строение цветка. Соцветия Плауновидные. Хвощевидные Классы Однодольные и Двудольные Значение водорослей в природе и жизни человека Папоротниковидные Размножение покрытосеменных растений Побег и почки. Строение стебля Строение и многообразие плодов Многообразие водорослей Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Строение семян Общая характеристика водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Моховидные Разнообразие голосеменных растений Строение и видоизменения листа Покрытосеменные, или Цветковые Видоизменения побегов Голосеменные
Эволюция живой природы
Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии

Количество видов: около 7 000 видов

Особенности строения Рептилий

Покровы: Большинство – наземные животные с сухой, покрытой роговыми щитками или чешуйками кожей.

Кожных желез, как правило, нет!

Система опоры (скелет): в скелете развивается грудная клетка (есть рёбра), пояса конечностей и свободные 2 пары конечностей.

Скелет Рептилий

Пищеварительная система: рот → глотка → пищевод → желудок → кишечник (тонкий, толстый, появляется зачаток слепой кишки) → клоака.

• Во рту находятся зубы, срастающиеся с костями, и длинный, мускулистый язык.

Дыхательная система: дышат при помощи ячеистых лёгких.

Кровеносная система:

• Замкнутая.

• Сердце трехкамерное с неполной перегородкой в желудочке (2 предсердия и желудочек; кровь в желудочке частично смешанная).

Внимание! Только у крокодилов – четырехкамерное сердце.

• 2 круга кровообращения.

Нервная система:

• Около 1/4 объёма больших полушарий головного мозга занимает кора головного мозга, отвечающая за сложные формы поведения.

• Обонятельные доли и зрительные бугры головного мозга развиты хорошо, что свидетельствует о хорошо развитых органах чувств.

Половая система:

• Раздельнополые, оплодотворение внутреннее, развитие чаще наружное.

• Яйца покрыты кожистой и другими защитными оболочками, так как развиваются на суше. Содержат много питательных веществ.

• Есть живородящие.