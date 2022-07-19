Эндокринная система. Гуморальная регуляция

Все железы организма принято делить на железы:

Внутренней секреции = эндокринные (выделяют гормон в кровь): щитовидная железа, гипофиз, надпочечники, эпифиз, тимус.

Внешней (выделяют секрет в полость тела или за его пределы): потовые, сальные, слюнные, молочные железы.

Смешанной секреции (выделяют гормон + секрет в кровь + в полость тела или за его пределы): поджелудочная железа, половые железы.

Все эндокринные железы выделяют гормоны.

Гормоны ― биологически активные вещества, вырабатывающиеся в специализирован­ных клетках желёз внутренней секреции, поступающие в кровь и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Гипофиз (промежуточный мозг)

Гипофиз – важнейшая железа, выполняющая регуляцию многих функций организма, некоторые его гормоны контролируют деятельность других эндокринных желез, например, гормон гипофиза тиреотропин стимулирует выработку и активацию тироксина, гормона щитовидной железы.

Другие гормоны также оказывают колоссальное воздействие на организм, например, соматотропин (гормон роста) регулирует рост организма в молодом возрасте, при его недостатке будет развиваться карликовость, а при избытке – гигантизм.

Эпифиз (средний мозг)

Данная эндокринная железа играет роль «биологических часов». Получая информацию о времени суток от зрительного анализатора, эпифиз контролирует выработку мелатонина. Этот гормон отвечает за регуляцию суточных ритмов, то есть за желание спать и бодрствовать.

Также гормоны эпифиза влияют на функции гипофиза (гормон серотонин), щитовидной железы, надпочечников, контролируют половое созревание и тормозят функцию половых желез в детском возрасте.

Тимус

В грудной клетке за грудиной расположен тимус, или вилочковая железа. Он состоит из двух долей, напоминающих рожки вилки. Его величина изменяется с возрастом – в детстве тимус гораздо больше, чем во взрослом состоянии.

Тимус – центральный орган иммунной системы.

В нем формируются и обучаются иммунные клетки, происходит «запоминание» вредных агентов, от него зависит формирование иммунитета.

Щитовидная железа и околощитовидные железы

Щитовидная железа – самая крупная эндокринная железа внутренней секреции. Она состоит из двух долей, которые как галстук обнимают верхнюю часть трахеи. На задней поверхности располагаются 4 околощитовидные (паращитовидные) железы.

Тироксин – наиболее важный гормон щитовидной железы, он воздействует на весь организм и регулирует обмен веществ. Для его синтеза необходим йод.

При гипофункции (недостатке) тироксина у взрослых развивается микседема, которая выражается в отечности, понижении обмена веществ и возбудимости нервной системы, ожирении. У детей будет развиваться карликовость с нарушением пропорций тела и кретинизм.

При гиперфункции (избытке) тироксина развивается повышенная возбудимость нервной системы, повышение обмена веществ, похудение, появление зоба – увеличения щитовидной железы в размерах.

Другой гормон щитовидной железы кальцитонин отвечает за контроль содержания кальция в крови. Вместе с гормонами паращитовидных желез он поддерживает уровень кальция в крови в пределах нормы.

Надпочечники

Надпочечники – парные железы, которые находятся на верхушках почек. Они состоят из внутреннего (мозгового) и наружного (коркового) слоев.

Гормон внутреннего слоя адреналин ускоряет работу сердца, сужает кровеносные сосуды, тормозит пищеварение, увеличивает количество глюкозы в крови.

Гормоны наружного слоя кортикоиды регулируют обмен минеральных и органических веществ, выделение половых гормонов, активность аллергических и воспалительных реакций.

Поджелудочная железа

Поджелудочная железа – крупная железа смешанной секреции. В полость двенадцатиперстной кишки она выделяет пищеварительные ферменты, а в кровь (эндокринная функция) гормон инсулин.

Инсулин регулирует содержание глюкозы в крови, синтез гликогена из избытка глюкозы, отложение жира.

При гипофункции развивается такое заболевание как сахарный диабет, который сопровождается повышением уровня сахара в крови, появление сахара в моче, повышением давления и вязкости крови и многих других побочных эффектах.

При гиперфункции поджелудочной железы в крови образуется недостаток глюкозы, мозгу может не хватать питания и человек может впасть в кому.

Половые железы

Половые железы, или гонады ― семенники (яички) у мужчин и яичники у женщин относятся к числу желез со смешанной секрецией.

Половые железы относят к железам смешанной секреции.

Внешняя секреция : образование гамет (яйцеклеток или сперматозоидов).

Внутренняя секреция: секреция мужских и женских половых гормонов и их выделение в кровь.

Половые гормоны способствуют эмбриональной дифференцировке, в последующем развитию половых органов и появлению вторичных половых признаков, определяют половое созревание и поведение человека.

Мужские половые гормоны (андрогены)

Все половые гормоны синтезируются из одного предшественника ― холестерина. Наиболее важным из андрогенов является тестостерон.

Женские половые гормоны

Эти гормоны вырабатываются в женских половых железах – яичниках, во время беременности ― в плаценте. У мужчин также вырабатываются женские половые гормоны, просто в меньшем количестве. Это происходит в клетках семенников.

В фолликулах яичников осуществляется синтез эстрогенов (стимулируют развитие первичных и вторичных женских половых признаков, развитие и рост молочных желез, влияют на развитие костного скелета, эмоциональное и психическое состояние женщин; во время беременности эстрогены способствуют росту мышечной ткани матки, эффективному маточно-плацентарному кровообращению, вместе с прогестероном и пролактином ― развитию молочных желез).

Желтое тело яичника продуцирует прогестерон (подготавливает матку к прикреплению оплодотворенной яйцеклетки и обеспечивает нормальное протекание беременности; участвует в регуляции менструального цикла).

Нейрогуморальная регуляция организма

Гормоны эндокринных желез влияют на состояние клеток нервной системы. При этом деятельностью желез управляет нервная система. Таким образом, эндокринные железы являются частью нейрогуморальной регуляции.

Гипоталамус и гипофиз – центральные структуры нейрогуморального механизма. Они объединяются нервными связями и общим кровотоком в единую нейрогуморальную гипоталамо-гипофизарную систему.

Нейроны гипоталамуса вырабатывают гормоны, которые попадают в гипофиз и влияют на его деятельность. Гормоны гипофиза в свою очередь регулируют все остальные железы.