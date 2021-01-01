Пятерка — лучший подарок!
с 26 по 30 декабря
Подарите ребенку образование со скидкой до 50% и участвуйте в розыгрыше iPhone 12Ознакомиться с условиями акции
КаждыйMAXIMUM сдаёт ЕГЭ на 80+
1. Всё, что нужно для ЕГЭ
Объясним все темы и ловушки экзамена, научим решать задания по алгоритмам
2. Личный наставник
Поможет распределить время и сохранить мотивацию до победного конца
3. Итоговое сочинение
На практике разберём критерии, клише и литературные примеры
4. Помощь в апелляции и поступлении
Составим личную карту вузов, расскажем о поступлении, поможем в апелляции
Подарите ребенку образование со скидкой до 50% и участвуйте в розыгрыше iPhone 12Ознакомиться с условиями акции
Результаты ЕГЭ — 2019
Сколько выпускников получили 80+ на ЕГЭ
cреди всех
учеников
среди учеников
MAXIMUM
0%
10%
20%
30%
40%
Материал каждого курса и его подача соответствуют конкретному запросу, мотивации и возрасту ученика
Контрольные, пробники и статистика в личном кабинете помогают видеть продвижение на курсе, поддерживать мотивацию
Преподаватели прошли 4 этапа отбора и обучение, чтобы проводить продуктивные уроки и вдохновлять учеников
Теория, домашние задания, уроки и их записи — всё есть в личном кабинете ученика, поэтому не придётся ничего искать
175 000 довольных учеников