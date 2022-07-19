Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Экологические законы и правила Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Мхи Ткани высших растений Отдел Голосеменные Строение цветка Строение семени Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Типы размножения Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Селекция животных Ненаследственная изменчивость Селекция растений Половое размножение Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Мутационная изменчивость
Цитология
Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Минеральные вещества клетки, вода Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Митоз Пластический обмен. Фотосинтез Метаболизм и основные понятия Клеточная теория Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Клеточный цикл Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Мейоз Биосинтез белка
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Эволюция живой природы
Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Основные эволюционные представления Геологические эры Определение вида и популяции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора
Микробиология, микология
Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Классификация грибов Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы
Организм человека и его здоровье
Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Внутренняя среда организма Иммунная система и иммунитет Сердечно-сосудистая система Инфекционные заболевания человека Дыхательная система Половая система Отделы пищеварительной системы Ткани в организме человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Неинфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Лимфатическая система Эндокринная система Роль витаминов
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4
Генетика
Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Зоология
Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Членистоногие Классы моллюсков Тип Круглые черви Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Кольчатые черви Тип Хордовые

Вегетативные органы растений. Лист

Лист – орган растения, отходящий от стебля.

Функции:

  1. Фотосинтез (образование органических веществ из неорганических на свету)

  2. Транспирация (испарение влаги)

  3. Газообмен (выделение и поглощение газов – О2 и СО2).

Листья могут иметь чрезвычайно разнообразную форму и размеры.

У двудольных листья могут быть:

  • Сидячими (отходят от стебля)

  • Черешковыми (черешок отходит от стебля и переходит собственно в листовую пластинку).

Черешковые и сидячие листья

У однодольных листья часто охватывают стебель. Листья делят и по многим другим критериям:

  • По расположению на стебле (очерёдное, попарное и мутовчатое)

  • По форме (овальные, линейные, копьевидные и тд)

Классификация по расположению и форме листа

Также листья могут быть квалифицированы по количеству листовых пластин на одном черешке (простые и сложные).

Классификация: сложные/простые листья

Классификация по положению листа

Важно! Для экзамена наиболее важна классификация листьев по принципу жилкования. Для однодольных растений наиболее характерно параллельное или дуговое жилкование, для двудольных – сетчатое (перистое, пальчатое).

Жилкование

Жилки листа – система проводящих пучков, связывающих лист в единое целое, составляющих опору для мякоти листа и соединяющие его со стеблем.

Жилкование – принцип расположения жилок в листе.

При перистом жилковании четко видна главная жилка, от которой отходят боковые, при пальчатом – есть несколько крупных жилок, от которых также отходят более мелкие боковые. При параллельном и дуговом жилковании вдоль пластинки проходят несколько одинаковых жилок.

Необходимо знать внутреннее строение листа и функцию каждой его составляющей части.

Строение листа

Строение устьиц

  • С двух сторон лист покрыт кожицей. Она защищает лист от избыточной потери влаги, колебания температур и механических повреждений.

  • Нижняя кожица всех листьев отвечает за транспирацию и газообмен. Расположенные в ней устьица открываются и закрываются в зависимости от времени суток и необходимости сохранения или испарения воды.

  • Основная часть листа (мякоть) образована зелеными – фотосинтезирующими клетками. В верхнем слое они расположены столбиками, в нижней части напоминают губку. Эта часть отвечает за самую главную функцию листа – синтез органических веществ из неорганических благодаря наличию в ней большого число хлоропластов.

  • Волокна механической ткани позволяют жилке создавать каркас для всей мякоти листа. Именно с помощью этого каркаса лист может располагаться в определенной плоскости для обеспечения максимальной инсоляции.

  • По ситовидным трубкам флоэмы органические вещества транспортируются от листьев к корню. По сосудам ксилемы к листу от корня доставляются вода и минеральные вещества.

Видоизмененные листья

В ходе эволюции листья некоторых растений приспособились к выполнению дополнительных функций помимо тех, что были перечислены выше. Соответственно изменилось и их строение, и внешний вид.

Дополнительные функции видоизменённых листьев