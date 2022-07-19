Подтип Бесчерепные

Включает один современный класс Ланцетники, всего около 30 видов.

Особенности класса Ланцетники:

• В течение всей жизни у ланцетника сохраняется хорда (она исполняет роль внутреннего скелета).

С обеих сторон от хорды в виде двух лент располагаются мышцы, благодаря их работе ланцетник плавает и зарывается в грунт.

• Нервная система: над хордой расположена нервная трубка (от неё к внутренним органам и поверхности тела отходят многочисленные нервы).

МОЗГА НЕТ!

• Органы чувств: светочувствительные глазки (ланцетник отличает свет от темноты). В тонкой коже есть осязательные клетки, благодаря которым ланцетник воспринимает различные прикосновения.

• Пищеварительная система: под хордой располагается пищеварительная система. На переднем конце тела снизу имеется ротовое отверстие, через которое мелкие организмы, служащие ланцетнику пищей, с током воды попадают в широкую глотку.

Глотка имеет множество отверстий – жаберных щелей, через которые удаляется вода. Пищевые частицы направляются в кишечник, где пища переваривается. Непереваренные остатки удаляются наружу через анальное отверстие.

• Кровеносная система: замкнутая: кровь циркулирует по двум главным сосудам – спинному и брюшному, а также по тонким их ответвлениям и множеству тончайших капилляров.

СЕРДЦА НЕТ! Кровь движется благодаря сокращениям стенок брюшного сосуда.

• Дыхательная система: газообмен у ланцетника идёт в межжаберных перегородках. Через тонкие стенки капилляров в кровь поступает кислород, а из крови выделяется углекислый газ.

• Выделительная система: органы выделения ланцетника во многом похожи на органы выделения кольчатых червей – тонкие извитые трубочки, открывающиеся наружу.

• Размножение: все ланцетники – раздельнополые животные. Половые органы: у самок – яичники, у самцов – семенники.

Оплодотворение наружное. Самец и самка вымётывают половые продукты в воду – там и происходит оплодотворение. Из оплодотворённых икринок развиваются личинки, сначала плавающие в толще воды, а затем опускающиеся на дно, где и превращаются во взрослых ланцетников.

Строение ланцетника

Внимание! Данный рисунок часто встречается в ЕГЭ!