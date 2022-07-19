Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Основы селекции организмов
Селекция животных Селекция микроорганизмов Селекция растений
Экосистемы и присущие им закономерности
Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Круговорот веществ Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Виды экосистем
Зоология
Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Кольчатые черви Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые Разнообразие класса Пресмыкающиеся Классы моллюсков Подтип Оболочники Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Моллюски Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Тип Членистоногие Тип Кишечнополостные Тип Круглые черви Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика животных Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы естественного отбора Определение вида и популяции Свойства популяции Результаты эволюции Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Покровная система Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Ткани в организме человека Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Иммунная система и иммунитет Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Перифирическая нервная система Дыхательная система Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС
Микробиология, микология
Морфология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Характеристика грибов
Организм как биологическая система
Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Органогенез Мутационная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна Влияние вредных привычек на организм и стресса Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Половое размножение
Ботаника
Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Покрытосеменные Характеристика растительного организма Строение цветка Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение семени Жизненные циклы растений Двойное оплодотворение цветковых Отдел Голосеменные

Подтип Бесчерепные

Включает один современный класс Ланцетники, всего около 30 видов.

Особенности класса Ланцетники:

• В течение всей жизни у ланцетника сохраняется хорда (она исполняет роль внутреннего скелета).

С обеих сторон от хорды в виде двух лент располагаются мышцы, благодаря их работе ланцетник плавает и зарывается в грунт.

• Нервная система: над хордой расположена нервная трубка (от неё к внутренним органам и поверхности тела отходят многочисленные нервы).

МОЗГА НЕТ!

• Органы чувств: светочувствительные глазки (ланцетник отличает свет от темноты). В тонкой коже есть осязательные клетки, благодаря которым ланцетник воспринимает различные прикосновения.

• Пищеварительная система: под хордой располагается пищеварительная система. На переднем конце тела снизу имеется ротовое отверстие, через которое мелкие организмы, служащие ланцетнику пищей, с током воды попадают в широкую глотку.

Глотка имеет множество отверстий – жаберных щелей, через которые удаляется вода. Пищевые частицы направляются в кишечник, где пища переваривается. Непереваренные остатки удаляются наружу через анальное отверстие.

• Кровеносная система: замкнутая: кровь циркулирует по двум главным сосудам – спинному и брюшному, а также по тонким их ответвлениям и множеству тончайших капилляров.

СЕРДЦА НЕТ! Кровь движется благодаря сокращениям стенок брюшного сосуда.

• Дыхательная система: газообмен у ланцетника идёт в межжаберных перегородках. Через тонкие стенки капилляров в кровь поступает кислород, а из крови выделяется углекислый газ.

• Выделительная система: органы выделения ланцетника во многом похожи на органы выделения кольчатых червей – тонкие извитые трубочки, открывающиеся наружу.

• Размножение: все ланцетники – раздельнополые животные. Половые органы: у самок – яичники, у самцов – семенники.

Оплодотворение наружное. Самец и самка вымётывают половые продукты в воду – там и происходит оплодотворение. Из оплодотворённых икринок развиваются личинки, сначала плавающие в толще воды, а затем опускающиеся на дно, где и превращаются во взрослых ланцетников.

Строение ланцетника

Внимание! Данный рисунок часто встречается в ЕГЭ!