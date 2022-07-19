Неаллельные взаимодействия генов

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Эволюция живой природы
Взаимодействие природы и общества Геологические эры Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Происхождение человека Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Синтетическая теория эволюции Доказательства эволюции Результаты эволюции Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Формы естественного отбора Формы борьбы за существование Законы и правила в теории эволюции Микроэволюция. Способы видообразования
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Сукцессия Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Виды экосистем Экологические законы и правила Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Среда обитания организмов
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия
Цитология
Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Энергетический обмен в клетке Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Транспорт веществ в клетке Пластический обмен. Хемосинтез Репликация ДНК Митоз Органические вещества клетки. Липиды Немембранные органоиды Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Белки Двумембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Мейоз Общее строение клетки, классификация органоидов Биосинтез белка Одномембранные органоиды Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Клеточная теория Органические вещества клетки. Углеводы
Генетика
История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование
Организм как биологическая система
Половое размножение Селекция животных Селекция растений Гаметогенез Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Эмбриональный период развития Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Мутационная изменчивость Органогенез Организм - целостная саморегулирующаяся система Типы размножения

Неаллельные взаимодействия генов

Неаллельные гены — это гены, расположенные в разных локусах хромосом и кодирующие разные признаки (например, цвет глаз и цвет волос). Неаллельные гены могут взаимодействовать между собой, когда один признак проявляется под действием совокупности нескольких генов.

Различают следующие взаимодействия неаллельных генов:

Комплементарное (дополнительное) действие генов — это вид взаимодействия неаллельных генов, доминантные аллели которых при совместном сочетании в генотипе обусловливают новое фенотипическое проявление признаков.

Комплементарное взаимодействие двух генов можно обозначить в виде формулы:

Примеры признаков при комплементарном взаимодействии генов:

  • появление у душистого горошка потомства, имеющего цветки пурпурной окраски, при скрещивании родительских форм с белыми цветками

  • появление у шелкопряда потомства, имеющего темно-коричневых личинок, при скрещивании неокрашенных родительских форм

  • появление у мышей окраски шерсти типа агути при скрещивании родительских форм черного и белого цвета

  • появление у льна потомства с голубой окраской цветков при скрещивании родительских форм с неокрашенными цветками

Эпистаз — взаимодействие неаллельных генов, при котором один из них подавляется другим. Подавляющий ген называется эпистатичным, подавляемый — гипостатичным.

  • Доминантный эпистаз происходит при доминантном супрессоре: А > B. Расщепление по фенотипу при доминантном эпистазе может происходить в соотношении 12:3:1 или 13:3.

  • Рецессивный эпистаз – при рецессивном супрессоре: аа > B или aa > bb. Расщепление по фенотипу может идти в соотношении 9:3:4 или 9:7.

Примеры эпистаза:

  • у большинства пород кур наличие пигмента в перьях определяет доминантный аллель A. Ген I подавляет синтез пигмента. При скрещивании двух белых дигетерозиготных птиц в потомстве появляются цыплята с окрашенным оперением

Доминантный эпистаз

  • наследование окраски плодов у тыквы (белые, желтые и зеленые)

  • наследование окраски зерен овса (черные, серые и белые)

  • наследование масти лошадей (серых, вороных и рыжих)

  • наследование окраски шерсти у мышей

Плейотропия – явление множественного действия гена. Выражается в способности одного гена влиять на несколько фенотипических признаков. Один белок-фермент, образующийся под контролем одного гена, определяет развитие не только данного признака, но и воздействует на вторичные реакции биосинтеза других признаков и свойств, вызывая их изменения.

Примеры плейотропии:

  • у многих растений ген, обуславливающий окраску цветка, вызывает изменение окраски других органов (стебля, листьев, семян)

  • у человека мутантный ген, контролирующий развитие соединительной ткани, обуславливает синдром «паучьи пальцы» (синдром Марфана) и вызывает не только удлинение пальцев рук и ног, но также изменение формы лица, дефект хрусталика, врождённые пороки сердца

  • ген, отвечающий за рыжий цвет волос, обуславливает также более светлую окраску кожи и появление веснушек

Полимерия — взаимодействие неаллельных генов, при котором один и тот же признак контролируется несколькими доминантными неаллельными генами, действующими на этот признак в равной степени, усиливая его проявления. Такие гены называют полигенами, или полимерными генами. Они обозначаются одной буквой латинского алфавита, но с разными цифровыми индексами (А1, А2, А3 или а1, а2, а3).

Различают два вида полимерии:

  • кумулятивная – наследование, при котором с увеличением дозы доминантных генов усиливается степень выраженности признаков (например, цвет кожи)

  • некумулятивная – степень выраженности признака не зависит от количества доминантных генов с однозначным фенотипическим проявлением, признак развивается в полной мере при наличии хотя бы одного гена (например, формы плодов пастушьей сумки)

Примеры полимерии:

  • цвет кожи у человека определяют четыре пары неаллельных генов, ответственных за выработку пигмента меланина. Чем больше имеется доминантных генов, тем больше в коже меланина, и тем темнее её окраска

  • наличие оперения на ногах у кур определяется двумя неаллельными доминантными генами – A1 и A2. Неоперенные ноги будут только у птиц с генотипом a1a1a2a2. Оперенные ноги будут иметь куры с генотипами: A1a2a2 и a1a1A2

  • у пшеницы ген А кодирует тёмно-красный цвет зёрен, а – белый цвет зёрен. За цвет отвечают два гена – 1 и 2. Первый ген может быть представлен аллелями А1 и а1, второй – аллелями А2 и а2. В зависимости от того, каких аллелей больше – А или а, оттенок зёрен будет изменяться