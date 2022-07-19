Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Организм как биологическая система
Ненаследственная изменчивость Органогенез Типы размножения Половое размножение Мутационная изменчивость Селекция растений Эмбриональный период развития Постэмбриональный период развития Бесполое размножение Комбинативная изменчивость Гаметогенез Организм - целостная саморегулирующаяся система Селекция животных Селекция микроорганизмов
Эволюция живой природы
Законы и правила в теории эволюции Доказательства эволюции Взаимодействие природы и общества Формы естественного отбора Происхождение человека Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Формы борьбы за существование Результаты эволюции Определение вида и популяции Свойства популяции
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Сукцессия Экологические проблемы Круговорот веществ Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Виды экосистем Типы взаимоотношений организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем
Цитология
Клеточный цикл Двумембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Репликация ДНК Генетический код и его свойства Митоз Органические вещества клетки. Липиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Одномембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Общее строение клетки, классификация органоидов Биосинтез белка Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Белки Мейоз Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Метаболизм и основные понятия
Генетика
Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов

Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты

Нуклеиновые кислоты – биологические нерегулярные полимеры, мономерами которым служат нуклеотиды.

Связи между нуклеотидами легко подвергаются гидролизу.

Каждый нуклеотид состоит из остатка углевода, остатка фосфорной кислоты и азотистого основания.

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Строение нуклеотида – мономера нуклеиновых кислот

Пентоза может быть двух типов:

Азотистые основания бывают пяти типов:

Изучение структуры нуклеиновых кислот имеет исключительно важное значение для понимания наследования признаков у организмов и закономерностей функционирования, как отдельных клеток, так и клеточных систем – тканей и органов.

Классификация нуклеиновых кислот

Существует два типа нуклеиновых кислот – ДНК и РНК.

ДНК РНК

Полимер, состоящий из двух нуклеотидных спиралей

Мономеры молекул ДНК представляют собой нуклеотиды, состоящие из:

1. азотистого основания (аденина, тимина, гуанина или цитозина)

2. пятичленного углевода (дезоксирибозы)

3. остатка фосфорной кислоты

В полинуклеотидной цепочке соседние нуклеотиды связаны между собой через сахар (дезоксирибозу) и остаток фосфорной кислоты

Полимер, состоящей из одной цепи (двуцепочечные в случае РНК вирусов)

Мономерами которого являются нуклеотиды:

1. Три азотистые те же самые, что входят в состав ДНК (А, Г, Ц); четвертое – урацил (У) – вместо тимина.

2. рибоза вместо дезоксирибозы

3. остаток фосфорной кислоты

В цепочке РНК нуклеотиды соединяются путем образования ковалентных связей

между рибозой одного нуклеотида и остатком фосфорной кислоты другого

Строение нуклеиновых кислот

Принцип комплементарности

Из рисунка ниже видно, что нуклеотиды соединены друг с другом не случайно, а избирательно.

Способность к избирательному взаимодействию

● аденина с тимином (А + Т)

● гуанина с цитозином (Г + Ц)

называется комплементарностью.

Комплементарное взаимодействие определенных нуклеотидов объясняется особенностями пространственного расположения атомов в их молекулах, которые позволяют им сближаться и образовывать Н-связи.

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Принцип комплементарности между двумя цепями молекул ДНК

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Принцип комплементарности между ДНК и РНК

Принцип полуконсервативности

Каждая молекула ДНК состоит из одной цепи исходной родительской молекулы и одной вновь синтезированной цепи. Такой механизм репликации называется полуконсервативным. В настоящее время этот механизм считается доказанным благодаря опытам Мэтью Мезельсона и Франклина Сталя.

Виды и функции РНК

Существует несколько видов одно цепочечной РНК. Их названия обусловлены выполняемой функцией или местом нахождения в клетке.

Рибосомальная РНК (рРНК), содержащаяся в рибосомах, участвуют в синтезе белка. Молекулы рРНК относительно невелики и состоят в среднем из 10 нуклеотидов.

Информационная РНК (иРНК), переносящая к рибосомам информацию о последовательности аминокислот в белках, которые должны синтезироваться. Размер этих РНК зависит от длины участка ДНК, на котором они были синтезированы.

Транспортные РНК доставляют аминокислоты к месту синтеза белка, "узнают" (по принципу комплементарности) триплет иРНК, соответствующий переносимой аминокислоте, осуществляют точную ориентацию аминокислоты на рибосоме.

Картинки по запросу "виды рнк""

АТФ (аденозинтрифосфорная кислота)

АТФ – свободный нуклеотид; универсальный источник энергии для всех биохимических процессов, протекающих в живых клетках.

В состав АТФ входит:

● азотистое основание (аденин)

● моносахарид (рибоза)

● три остатка фосфорной кислоты

Фосфаты в молекуле последовательно связаны между собой. При этом два последних связаны так называемой макроэргической связью (~), разрыв которой обеспечивает клетку большим количеством энергии. Таким образом, АТФ выполняет в клетке энергетическую функцию.

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Строение АТФ