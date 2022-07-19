Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты

Нуклеиновые кислоты – биологические нерегулярные полимеры, мономерами которым служат нуклеотиды.

Связи между нуклеотидами легко подвергаются гидролизу.

Каждый нуклеотид состоит из остатка углевода, остатка фосфорной кислоты и азотистого основания.

Строение нуклеотида – мономера нуклеиновых кислот

Пентоза может быть двух типов:

Азотистые основания бывают пяти типов:

Изучение структуры нуклеиновых кислот имеет исключительно важное значение для понимания наследования признаков у организмов и закономерностей функционирования, как отдельных клеток, так и клеточных систем – тканей и органов.

Классификация нуклеиновых кислот

Существует два типа нуклеиновых кислот – ДНК и РНК.

ДНК РНК Полимер, состоящий из двух нуклеотидных спиралей Мономеры молекул ДНК представляют собой нуклеотиды, состоящие из: 1. азотистого основания (аденина, тимина, гуанина или цитозина) 2. пятичленного углевода (дезоксирибозы) 3. остатка фосфорной кислоты В полинуклеотидной цепочке соседние нуклеотиды связаны между собой через сахар (дезоксирибозу) и остаток фосфорной кислоты Полимер, состоящей из одной цепи (двуцепочечные в случае РНК вирусов) Мономерами которого являются нуклеотиды: 1. Три азотистые те же самые, что входят в состав ДНК (А, Г, Ц); четвертое – урацил (У) – вместо тимина. 2. рибоза вместо дезоксирибозы 3. остаток фосфорной кислоты В цепочке РНК нуклеотиды соединяются путем образования ковалентных связей между рибозой одного нуклеотида и остатком фосфорной кислоты другого

Строение нуклеиновых кислот

Принцип комплементарности

Из рисунка ниже видно, что нуклеотиды соединены друг с другом не случайно, а избирательно.

Способность к избирательному взаимодействию ● аденина с тимином (А + Т) ● гуанина с цитозином (Г + Ц) называется комплементарностью.

Комплементарное взаимодействие определенных нуклеотидов объясняется особенностями пространственного расположения атомов в их молекулах, которые позволяют им сближаться и образовывать Н-связи.

Принцип комплементарности между двумя цепями молекул ДНК

Принцип комплементарности между ДНК и РНК

Принцип полуконсервативности

Каждая молекула ДНК состоит из одной цепи исходной родительской молекулы и одной вновь синтезированной цепи. Такой механизм репликации называется полуконсервативным. В настоящее время этот механизм считается доказанным благодаря опытам Мэтью Мезельсона и Франклина Сталя.

Виды и функции РНК

Существует несколько видов одно цепочечной РНК. Их названия обусловлены выполняемой функцией или местом нахождения в клетке.

● Рибосомальная РНК (рРНК), содержащаяся в рибосомах, участвуют в синтезе белка. Молекулы рРНК относительно невелики и состоят в среднем из 10 нуклеотидов.

● Информационная РНК (иРНК), переносящая к рибосомам информацию о последовательности аминокислот в белках, которые должны синтезироваться. Размер этих РНК зависит от длины участка ДНК, на котором они были синтезированы.

● Транспортные РНК доставляют аминокислоты к месту синтеза белка, "узнают" (по принципу комплементарности) триплет иРНК, соответствующий переносимой аминокислоте, осуществляют точную ориентацию аминокислоты на рибосоме.

АТФ (аденозинтрифосфорная кислота)

АТФ – свободный нуклеотид; универсальный источник энергии для всех биохимических процессов, протекающих в живых клетках.

В состав АТФ входит:

● азотистое основание (аденин)

● моносахарид (рибоза)

● три остатка фосфорной кислоты

Фосфаты в молекуле последовательно связаны между собой. При этом два последних связаны так называемой макроэргической связью (~), разрыв которой обеспечивает клетку большим количеством энергии. Таким образом, АТФ выполняет в клетке энергетическую функцию.

Строение АТФ