Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Зоология
Жизненные циклы паразитических червей Классы моллюсков Общая характеристика животных Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Тип Хордовые Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Оболочники Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Кольчатые черви Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Классы членистоногих Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Эмбриональный период развития Селекция животных Типы размножения Селекция микроорганизмов Половое размножение Мутационная изменчивость Органогенез Гаметогенез Ненаследственная изменчивость Селекция растений Постэмбриональный период развития
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек
Микробиология, микология
Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Органы чувств Неинфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Иммунная система и иммунитет Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Строение и функции нервной системы. ЦНС Выделительная система Эндокринная система Инфекционные заболевания человека Половая система Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Покровная система Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы
Ботаника
Строение цветка Вегетативные органы растений. Лист Отдел Покрытосеменные Характеристика растительного организма Размножение водорослей Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Строение семени Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Мхи Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Классы Однодольные и Двудольные
Эволюция живой природы
Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Геологические эры Определение вида и популяции
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии
Экосистемы и присущие им закономерности
Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Сукцессия Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Цитология
Пластический обмен. Хемосинтез Общее строение клетки, классификация органоидов Транспорт веществ в клетке Митоз Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Белки Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Мейоз Репликация ДНК Биосинтез белка Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Клеточная теория Генетический код и его свойства Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Углеводы

Разнообразие класса Земноводные

В классе Земноводные выделяют три отряда: Безногие, Бесхвостые, Хвостатые.

Отряд Безногие

Представители: Кольчатая червяга, цейлонский рыбозмей.

Количество видов: Около 170 видов: червяги

Место обитания и образ жизни: Водные (южноамериканские червяги) и почвенные (влажная почва до глубины 30-60 см). Впадают в спячку.

Тело (сегментация и другие особенности): Голова, туловище, тело червеобразное, цилиндрическое, слегка сплюснутое в спинно-брюшном направлении; голова маленькая, тело внешне поделено на кольца.

Покров: Тонкая, голая кожа с большим количеством желез, выделяющих слизь или ороговевшая у жаб.

Система опоры (скелет): Позвоночник: шейный, туловищный, крестцовый и хвостовой отделы.

Выделительная система: Тазовые или туловищные почки.

Половая система: Раздельнополы, оплодотворение наружное или внутреннее.

Тип питания: Хищники.

Значение:

Звено в цепи питании, уничтожают большое количество насекомых и их личинок, незаменимы для лабораторных исследований.

Отряд Бесхвостые

Представители: Лягушки, жабы, квакши, жерлянки, чесночницы.

Количество видов: Около 3000

Место обитания и образ жизни: Водная и наземно-воздушная среда. Впадают в спячку.

Тело (сегментация и другие особенности): Голова, туловище, разные по длине передние и задние конечности (задние длиннее – прыгательные); тело короткое, приземистое; голова широкая без шеи, слита с туловищем; хвоста нет.

Покров: Тонкая, голая кожа с большим количеством желез, выделяющих слизь или ороговевшая у жаб.

Система опоры (скелет):

Позвоночник: шейный (1 позвонок), туловищный (позвонки не несут рёбер), крестцовый (1 позвонок) и хвостовой (1 позвонок из 12 слившихся косточек) отделы.

Череп: мозговая коробка и челюсти, много хрящей.

Выделительная система: Тазовые или туловищные почки.

Половая система: Раздельнополы, оплодотворение наружное.

Тип питания: Хищники.

Значение:

Звено в цепи питании, уничтожают большое количество насекомых и их личинок, незаменимы для лабораторных исследований.

Отряд Хвостатые

Представители: Саламандры, тритоны, амбистомы, протеи, аксолотли, сирены (без задних конечностей).

Внимание! Не путайте с ящерицами (пресмыкающиеся)

Количество видов: около 340-360

Место обитания и образ жизни: Водная и наземно-воздушная среда. Впадают в спячку.

Тело (сегментация и другие особенности): Голова, туловище, хвост и парные короткие конечности; тело вытянутое, есть хвост, уплощенный с боков.

Покров: Тонкая, голая кожа с большим количеством желез, выделяющих слизь или ороговевшая у жаб.

Система опоры (скелет): позвоночник: шейный, туловищный, крестцовый и хвостовой отделы.

Выделительная система: Тазовые или туловищные почки.

Половая система: Раздельнополы, оплодотворение внутреннее.

Тип питания: Хищники.

Значение:

Звено в цепи питании, уничтожают большое количество насекомых и их личинок, незаменимы для лабораторных исследований.