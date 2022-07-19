Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Биология
Системы регуляции
Ткани и органы в организме человека Соматический и вегетативный отделы нервной системы Строение и функции нервной системы Головной мозг Иммунитет. Иммунология и здоровье Механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция Эндокринная система. Гуморальная регуляция Внутренняя среда организма. Кровь Центральная нервная система. Спинной мозг и головной мозг
Системы органов
Дыхательная система Витамины и их значение для организма Внутриутробное развитие и рождение ребенка. Репродуктивное здоровье Первая помощь при обмороках и кровотечениях Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмены веществ Культура питания Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения Обмен веществ и питание Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания Мочевыделительная система Пищеварение в тонкой и толстой кишке Покровная система Сердечно-сосудистая система. Работа сердца Этапы дыхания. Легочные объемы Культура ухода за кожей Органы пищеварительной системы Лимфатическая система Репродуктивная система
Факторы здоровья человека
Науки об организме человека. Культура здоровья - основа полноценной жизни Немембранные органоиды животных клеток Соматические и половые клетки. Деление клеток Наследственность и здоровье Двумембранные органоиды животных клеток Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование Одномембранные органоиды животных клеток Факторы окружающей среды, образ жизни и здоровье Клетка - структурная единица организма. Химический состав клетки
Связь с окружающей средой
Гигиена органов чувств и здоровье Характеристика анализаторов Органы чувств. Анализаторы
Опорно-двигательный аппарат
Мышечная система. Строение и функции мышц. Основные группы скелетных мышц Осанка. Первая помощь при травмах скелета Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей Осевой скелет. Скелет конечностей и головы

Мочевыделительная система

К выделительной системе относятся процессы удаления из организма вредных продуктов жизнедеятельности (жидких продуктов распада). Удаление непереваренных остатков пищи (кала) относится к пищеварению, а не к выделению.

Вредные продукты жизнедеятельности — это углекислый газ и аммиак, которые образуются в организме в процессе обмена веществ. В печени из углекислого газа и аммиака синтезируется мочевина.

  • Через легкие удаляется углекислый газ.

  • Через кожу удаляются вода, соли и мочевина (пот).

  • Через мочевыделительную систему удаляются вода, соли и мочевина (моча).

Мочевыделительная система

Состоит из почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала.

Почки — это бобовидные органы массой 150 г, расположены в брюшной полости на уровне I поясничного позвонка.

  1. Почка состоит из двух слоев:

  • Коркового

  • Мозгового

Внутри почки находится лоханка.

  1. В каждой почке находится около миллиона структурно-функциональных единиц ― нефронов.

Нефрон состоит из почечного тельца и системы последовательно расположенных канальцев, прямых и извитых. Почечное тельце, в свою очередь, состоит из сосудистого или капиллярного клубочка и капсулы. Особенностью кровеносной системы нефрона является двойная система капилляров.

Сосудистая система нефрона

Сначала приносящая артериола делится на клубочек капилляров, который окружен капсулой. Затем капилляры соединяются в выносящую артериолу, которая разделяется на капиллярную сеть, оплетающую систему канальцев. Вторая капиллярная сеть объединяется уже в вены.

Строение нефрона

В корковом веществе находится капсула нефрона, клубочек и извитые канальцы.

Мозговое вещество представлено пирамидами, состоящими из канальцев и собирательных трубочек, то есть тельца нефронов находятся только в корковом веществе

Строение почки

  • Из почечной лоханки моча поступает в мочеточник.

  • Его стенки перистальтически сокращаются, проталкивая мочу в мочевой пузырь.

  • Объем мочевого пузыря 250-500 мл, при его наполнении рецепторы растяжения в его стенках начинают посылать сигналы в центр мочеиспускания в мосте.

  • Из мочевого пузыря выходит мочеиспускательный канал. На нем имеется два сфинктера: внутренний (в месте выхода из мочевого пузыря) и наружный (образован поперечнополосатой мускулатурой промежности).

Строение выделительной системы