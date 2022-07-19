Мочевыделительная система

К выделительной системе относятся процессы удаления из организма вредных продуктов жизнедеятельности (жидких продуктов распада). Удаление непереваренных остатков пищи (кала) относится к пищеварению, а не к выделению.
Вредные продукты жизнедеятельности — это углекислый газ и аммиак, которые образуются в организме в процессе обмена веществ. В печени из углекислого газа и аммиака синтезируется мочевина.
Через легкие удаляется углекислый газ.
Через кожу удаляются вода, соли и мочевина (пот).
Через мочевыделительную систему удаляются вода, соли и мочевина (моча).
Состоит из почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала.
Почка состоит из двух слоев:
Коркового
Мозгового
Внутри почки находится лоханка.
В каждой почке находится около миллиона структурно-функциональных единиц ― нефронов.
Нефрон состоит из почечного тельца и системы последовательно расположенных канальцев, прямых и извитых. Почечное тельце, в свою очередь, состоит из сосудистого или капиллярного клубочка и капсулы. Особенностью кровеносной системы нефрона является двойная система капилляров.
Сосудистая система нефрона
Сначала приносящая артериола делится на клубочек капилляров, который окружен капсулой. Затем капилляры соединяются в выносящую артериолу, которая разделяется на капиллярную сеть, оплетающую систему канальцев. Вторая капиллярная сеть объединяется уже в вены.
Строение нефрона
Мозговое вещество представлено пирамидами, состоящими из канальцев и собирательных трубочек, то есть тельца нефронов находятся только в корковом веществе
Строение почки
Из почечной лоханки моча поступает в мочеточник.
Его стенки перистальтически сокращаются, проталкивая мочу в мочевой пузырь.
Объем мочевого пузыря 250-500 мл, при его наполнении рецепторы растяжения в его стенках начинают посылать сигналы в центр мочеиспускания в мосте.
Из мочевого пузыря выходит мочеиспускательный канал. На нем имеется два сфинктера: внутренний (в месте выхода из мочевого пузыря) и наружный (образован поперечнополосатой мускулатурой промежности).
Строение выделительной системы