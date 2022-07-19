Мочевыделительная система

К выделительной системе относятся процессы удаления из организма вредных продуктов жизнедеятельности (жидких продуктов распада). Удаление непереваренных остатков пищи (кала) относится к пищеварению, а не к выделению.

Вредные продукты жизнедеятельности — это углекислый газ и аммиак, которые образуются в организме в процессе обмена веществ. В печени из углекислого газа и аммиака синтезируется мочевина.

Через легкие удаляется углекислый газ.

Через кожу удаляются вода, соли и мочевина (пот).

Через мочевыделительную систему удаляются вода, соли и мочевина (моча).

Мочевыделительная система

Состоит из почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала.

Почки — это бобовидные органы массой 150 г, расположены в брюшной полости на уровне I поясничного позвонка.

Почка состоит из двух слоев:

Коркового

Мозгового

Внутри почки находится лоханка.

В каждой почке находится около миллиона структурно-функциональных единиц ― нефронов.

Нефрон состоит из почечного тельца и системы последовательно расположенных канальцев, прямых и извитых. Почечное тельце, в свою очередь, состоит из сосудистого или капиллярного клубочка и капсулы. Особенностью кровеносной системы нефрона является двойная система капилляров.

Сосудистая система нефрона

Сначала приносящая артериола делится на клубочек капилляров, который окружен капсулой. Затем капилляры соединяются в выносящую артериолу, которая разделяется на капиллярную сеть, оплетающую систему канальцев. Вторая капиллярная сеть объединяется уже в вены.

Строение нефрона

корковом веществе находится капсула нефрона, клубочек и извитые канальцы. находится капсула нефрона, клубочек и извитые канальцы. Мозговое вещество представлено пирамидами, состоящими из канальцев и собирательных трубочек, то есть тельца нефронов находятся только в корковом веществе

Строение почки

Из почечной лоханки моча поступает в мочеточник .

Его стенки перистальтически сокращаются, проталкивая мочу в мочевой пузырь .

Объем мочевого пузыря 250-500 мл, при его наполнении рецепторы растяжения в его стенках начинают посылать сигналы в центр мочеиспускания в мосте.

Из мочевого пузыря выходит мочеиспускательный канал. На нем имеется два сфинктера: внутренний (в месте выхода из мочевого пузыря) и наружный (образован поперечнополосатой мускулатурой промежности).

Строение выделительной системы