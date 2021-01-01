Готовим к ОГЭ и ЕГЭ, улучшаем оценки в школе

Идёт набор на индивидуальные занятия и в группы декабря в классе и онлайн

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10–11 класс

ЕГЭ

10–11 класс

Подготовим к ЕГЭ с гарантией поступления на бюджет

8–9 класс

ОГЭ

8–9 класс

Подготовим к ОГЭ и повысим оценки в школе

5–8 класс

Школьные предметы

5-8 класс

Улучшим оценки. Повысим мотивацию и самостоятельность

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Профориентация

Профориентация

Поможем разобраться в профессиях
и выбрать будущее

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Школа программирования

9 класс

Поможем освоить программирование
и навыки предпринимательства

5–8 класс

Английский язык

Английский
язык

5–8 класс

Научим читать, писать и общаться
на английском с любого уровня

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Курс для 11-го класса

  • Подготовка к ЕГЭ и Итоговому сочинению
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Почему обращаются к нам

Продуманные программы

Материал каждого курса и его подача соответствуют конкретному запросу, мотивации и возрасту ученика

Видимые результаты

Контрольные, пробники и статистика в личном кабинете помогают видеть продвижение на курсе, поддерживать мотивацию

Проверенная методика

Преподаватели прошли 4 этапа отбора и обучение, чтобы проводить продуктивные уроки и вдохновлять учеников

Удобная платформа

Теория, домашние задания, уроки и их записи — всё есть в личном кабинете ученика, поэтому не придётся ничего искать

175 000

успешных учеников

7 лет

обучаем школьников

20 000

школьных учителей
прошли наш курс
по онлайн-методике

Резиденты Сколково
в IT-кластере

Образовательная лицензия

Как проходят наши онлайн-уроки

Как проходят наши
онлайн-уроки

Ответы на вопросы
учеников во время урока

Вовлечение учеников
и проверка понимания

Структурированное
динамичное объяснение

Теория и практика
от простого к сложному

Онлайн-модуль для всех материалов и контроля прогресса

175 000 довольных учеников

Скачайте инструкцию "Как выбрать профессию будущего"

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Приложение

Подготовка к экзаменам, контрольным и урокам по всем предметам c 5 по 11 класс

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