Соматические и половые клетки. Деление клеток

Все клетки в организме человека и животных можно разделить на два типа: половые и соматические.

Соматические – это клетки тела и всех его органов, а половые – те клетки, что образуются в половых железах (половых органах).

Набор хромосом соматических и половых клеток

Половые и соматические клетки отличаются числом хромосом.

Хромосома – это структура клеточного ядра, состоящая из белков и ДНК, отвечающая за хранение, передачу и реализацию наследственной информации.

В соматических клетках человека 46 хромосом. Хромосомы объединены в пары. Парные хромосомы очень похожи друг на друга и называются гомологичными.

Из 23 пар хромосом первые 22 пары называются аутосомами, то есть не половыми хромосомами. Оставшаяся двадцать третья пара состоит из двух половых хромосом, их сочетание различается у представителей разных полов. У мужчин – это X- и Y-хромосомы, а у женщин – две X-хромосомы.

В соматических клетках присутствует весь набор хромосом (46), а в половых не полный – 23 хромосомы, по одной из гомологичной пары. Полный набор хромосом (46 штук) называется диплоидным, а неполный (23 штуки) – гаплоидным.

Деление соматических клеток

В жизненном цикле клеток существуют два периода: интерфаза и собственно деление – митоз.

В интерфазе происходит обычная жизнь клетки, а также подготовка к делению: накопление питательных веществ и энергии в виде АТФ, удвоение хромосом. Удвоенные хромосомы состоят из двух половинок, соединенных перетяжкой.

В процессе митоза выделяют 4 стадии:

В первой стадии происходит скручивание хромосом, разрушение ядерной оболочки и возникновение веретена деления Хромосомы располагаются в центре клетки, к каждой хромосоме присоединяется с двух сторон веретено деления

Хромосома разделяется на две половинки, которые за счет сокращения нитей веретена деления перемещаются к разным полюсам клетки Вокруг хромосом восстанавливается ядерная мембрана, происходит деление цитоплазмы клетки пополам, раскручивание хромосом.

В результате митоза образуются две идентичные друг другу клетки. Благодаря митозу ткани организма могут обновляться, регенерировать, а организм – расти и развиваться.

Деление половых клеток

Половые клетки образуются путем мейоза, который состоит из двух делений, следующих друг за другом.

Удвоение хромосом происходит только перед первым делением мейоза. В его процессе к разным полюсам клетки расходятся не половинки хромосом, а целые хромосомы. Остальные процессы точно такие же, как в митозе. В результате первого деления мейоза получается две клетки с уменьшенным вдвое набором хромосом – гаплоидным

Во втором делении мейоза все происходит точно также как в митозе. Во второе деление мейоза клетка входит с 23 удвоенными хромосомами, в третьей фазе каждая хромосома делится на две половинки, которые расходятся к разным полюсам.

В результате мейоза из 1 клетки с диплоидным набором (46 хромосом) образуются четыре с гаплоидным набором хромосом, то есть содержащим по 23 хромосомы. В семенниках формируется путем мейоза 4 сперматозоида из одной клетки, а в яичниках только 1 яйцеклетка, так как три остальные клетки погибают.

Оплодотворение – это процесс слияния половых клеток: яйцеклетки и сперматозоида, с получением в результате зиготы – клетки, из которой будет развиваться зародыш.

В сперматозоиде 23 хромосомы, в яйцеклетке – столько же. При их слиянии получается клетка с полным, диплоидным, набором хромосом (46). В зиготе соединяются хромосомы обоих родителей, поэтому зародыш получает признаки обоих родителей, что повышает его жизнеспособность.