Соматические и половые клетки. Деление клеток

Все клетки в организме человека и животных можно разделить на два типа: половые и соматические.
Набор хромосом соматических и половых клеток
Половые и соматические клетки отличаются числом хромосом.
В соматических клетках человека 46 хромосом. Хромосомы объединены в пары. Парные хромосомы очень похожи друг на друга и называются гомологичными.
Из 23 пар хромосом первые 22 пары называются аутосомами, то есть не половыми хромосомами. Оставшаяся двадцать третья пара состоит из двух половых хромосом, их сочетание различается у представителей разных полов. У мужчин – это X- и Y-хромосомы, а у женщин – две X-хромосомы.
Деление соматических клеток
В жизненном цикле клеток существуют два периода: интерфаза и собственно деление – митоз.
В интерфазе происходит обычная жизнь клетки, а также подготовка к делению: накопление питательных веществ и энергии в виде АТФ, удвоение хромосом. Удвоенные хромосомы состоят из двух половинок, соединенных перетяжкой.
В процессе митоза выделяют 4 стадии:
В первой стадии происходит скручивание хромосом, разрушение ядерной оболочки и возникновение веретена деления
Хромосомы располагаются в центре клетки, к каждой хромосоме присоединяется с двух сторон веретено деления
Хромосома разделяется на две половинки, которые за счет сокращения нитей веретена деления перемещаются к разным полюсам клетки
Вокруг хромосом восстанавливается ядерная мембрана, происходит деление цитоплазмы клетки пополам, раскручивание хромосом.
Деление половых клеток
Половые клетки образуются путем мейоза, который состоит из двух делений, следующих друг за другом.
Удвоение хромосом происходит только перед первым делением мейоза. В его процессе к разным полюсам клетки расходятся не половинки хромосом, а целые хромосомы. Остальные процессы точно такие же, как в митозе. В результате первого деления мейоза получается две клетки с уменьшенным вдвое набором хромосом – гаплоидным
Во втором делении мейоза все происходит точно также как в митозе. Во второе деление мейоза клетка входит с 23 удвоенными хромосомами, в третьей фазе каждая хромосома делится на две половинки, которые расходятся к разным полюсам.
В результате мейоза из 1 клетки с диплоидным набором (46 хромосом) образуются четыре с гаплоидным набором хромосом, то есть содержащим по 23 хромосомы. В семенниках формируется путем мейоза 4 сперматозоида из одной клетки, а в яичниках только 1 яйцеклетка, так как три остальные клетки погибают.
В сперматозоиде 23 хромосомы, в яйцеклетке – столько же. При их слиянии получается клетка с полным, диплоидным, набором хромосом (46). В зиготе соединяются хромосомы обоих родителей, поэтому зародыш получает признаки обоих родителей, что повышает его жизнеспособность.