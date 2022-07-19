Надкласс Рыбы

Данный надкласс включает несколько классов:
Особенности надкласса Рыбы:
Количество видов: Около 20 000 видов (современных) и около 20 000 видов (вымерших)
Место обитания: Морские и пресные воды
Тело: Большинство видов рыб имеет торпедообразное симметричное тело, основными частями которого являются голова, туловище и хвост. Обтекаемая форма тела, которая уменьшает сопротивление воды при плавании.
Покров: Кожа, покрытая чешуей, имеет большое количество желез (слизеотделительных, ядоотделительных).
Чешуя растет в течение всей жизни, образуя годичные кольца. Чешуи, которые ее образовывают, укреплены в коже и у большинства рыб накладываются друг на друга.
Строение чешуи (1 – годичные кольца)
Система опоры:
• Скелет головы – череп, по бокам головы расположены жаберные крышки (только у костных рыб) и жаберные дуги, череп хрящевой или костный.
• Скелет туловища: позвоночник из хрящевых или костных позвонков, между ними сохраняются остатки хорды, позвонки туловищного отдела несут свободно заканчивающиеся ребра, хвостовой отдел.
• Скелет конечностей (плавников): образуют костные или хрящевые (у хрящевых рыб) лучи.
Пищеварительная система:
Есть печень и слаборазвитая поджелудочная железа
Строение пищеварительной системы
Когда пузырь расширяется, рыба всплывает вверх. Если же объём пузыря становится меньше – рыба опускается глубже.
Строение плавательного пузыря
Кровеносная система:
Замкнутая. Один круг кровообращения.
Кровеносная система
Дыхательная система: Жаберный аппарат, частично через кожу.
Нервная система: спинной + головной мозг – центральная нервная система, которая координирует работу всех органов, мышц – всего организма. Нервы, которые связывают головной и спинной мозг с частями и органами тела называются периферической нервной системой.
Рыбы ориентируются в окружающем их пространстве с помощью органов чувств. Орган зрения – глаза, у рыб крупные и подвижные. Орган слуха представлен внутренним ухом, он расположен внутри черепа и не виден. Орган осязания – разбросанные по всему телу осязательные клетки и боковая линия, улавливающая направление и силу тока воды. С помощью органа равновесия рыбы понимают положение своего тела в пространстве. Вкус рыбы ощущают специальными клетками, расположенными на коже и в ротовой полости.
Размножение и развитие рыб: Рыбы – раздельнополые животные. У самок половые органы представлены яичниками с яйцеклетками, а у самцов – два продолговатых семенника беловатого цвета. В них содержатся сперматозоиды и семенная жидкость.
Самки в определенное время года откладывают икру с неоплодотворенными яйцеклетками, а самцы поливают их семенной жидкостью со сперматозоидами. Когда яйцеклетка в икринке и сперматозоид сливаются, происходит оплодотворение и образуется зигота, из которой развивается зародыш. Постепенно подрастая и меняясь, личинка становится похожей на взрослую особь, тогда ее называют мальком. Малек увеличивается в размерах и становится взрослой особью.
Пока рыба представлена в виде оплодотворенной икры, личинки или малька, она беззащитна перед множеством врагов, для которых она является пищей. Поэтому немногие икринки доживают до взрослого состояния.