Надкласс Рыбы

Данный надкласс включает несколько классов:

Особенности надкласса Рыбы:

Количество видов: Около 20 000 видов (современных) и около 20 000 видов (вымерших)

Место обитания: Морские и пресные воды

Тело: Большинство видов рыб имеет торпедообразное симметричное тело, основными частями которого являются голова, туловище и хвост. Обтекаемая форма тела, которая уменьшает сопротивление воды при плавании.

Покров: Кожа, покрытая чешуей, имеет большое количество желез (слизеотделительных, ядоотделительных).

Чешуя растет в течение всей жизни, образуя годичные кольца. Чешуи, которые ее образовывают, укреплены в коже и у большинства рыб накладываются друг на друга.

Строение чешуи (1 – годичные кольца)

Система опоры:

• Скелет головы – череп, по бокам головы расположены жаберные крышки (только у костных рыб) и жаберные дуги, череп хрящевой или костный.

• Скелет туловища: позвоночник из хрящевых или костных позвонков, между ними сохраняются остатки хорды, позвонки туловищного отдела несут свободно заканчивающиеся ребра, хвостовой отдел.

• Скелет конечностей (плавников): образуют костные или хрящевые (у хрящевых рыб) лучи.

У рыб есть парные – брюшные, грудные и непарные – спинной, анальный, хвостовой плавники.

Пищеварительная система:

Ротовое отверстие → ротовая полость (челюсти снабжены зубами) → глотка → пищевод → желудок → кишка, заканчивающаяся заднепроходным отверстием.

Есть печень и слаборазвитая поджелудочная железа

Строение пищеварительной системы

Плавательный пузырь – орган рыб в виде мешочка, заполненный воздухом. Он способен расширяться и сжиматься, тем самым регулируя объем воздуха

Когда пузырь расширяется, рыба всплывает вверх. Если же объём пузыря становится меньше – рыба опускается глубже.

Строение плавательного пузыря

Кровеносная система:

Замкнутая. Один круг кровообращения.

В двухкамерное (предсердие и желудочек) сердце поступает только венозная кровь, бедная кислородом, более темная. Из сердца кровь идет к жабрам, где насыщается кислородом и становится артериальной, ярко-красной по цвету. За счет сокращения сердца артериальная кровь движется по сосудам и передвигается ко всем органам рыбы. В органах кровь отдает кислород, становится венозной и идет к сердцу, а далее – снова в жабры

Кровеносная система

Дыхательная система: Жаберный аппарат, частично через кожу.

Нервная система: спинной + головной мозг – центральная нервная система, которая координирует работу всех органов, мышц – всего организма. Нервы, которые связывают головной и спинной мозг с частями и органами тела называются периферической нервной системой.

Рыбы ориентируются в окружающем их пространстве с помощью органов чувств. Орган зрения – глаза, у рыб крупные и подвижные. Орган слуха представлен внутренним ухом, он расположен внутри черепа и не виден. Орган осязания – разбросанные по всему телу осязательные клетки и боковая линия, улавливающая направление и силу тока воды. С помощью органа равновесия рыбы понимают положение своего тела в пространстве. Вкус рыбы ощущают специальными клетками, расположенными на коже и в ротовой полости.

Размножение и развитие рыб: Рыбы – раздельнополые животные. У самок половые органы представлены яичниками с яйцеклетками, а у самцов – два продолговатых семенника беловатого цвета. В них содержатся сперматозоиды и семенная жидкость.

Самки в определенное время года откладывают икру с неоплодотворенными яйцеклетками, а самцы поливают их семенной жидкостью со сперматозоидами. Когда яйцеклетка в икринке и сперматозоид сливаются, происходит оплодотворение и образуется зигота, из которой развивается зародыш. Постепенно подрастая и меняясь, личинка становится похожей на взрослую особь, тогда ее называют мальком. Малек увеличивается в размерах и становится взрослой особью.

Пока рыба представлена в виде оплодотворенной икры, личинки или малька, она беззащитна перед множеством врагов, для которых она является пищей. Поэтому немногие икринки доживают до взрослого состояния.