Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Зоология
Головоногие моллюски Класс Птицы Разнообразие класса Земноводные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Класс Земноводные, или Амфибии Одноклеточные животные, или Простейшие Характеристика типа Членистоногие Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Общие сведения о животном мире Тип Хордовые, характеристика подтипов Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Класс Млекопитающие, или Звери Брюхоногие и двустворчатые моллюски Надкласс Рыбы Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы членистоногих Общая характеристика червей Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных
Микробиология, микология
Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы
Ботаника
Классы Однодольные и Двудольные Плауновидные. Хвощевидные Общая характеристика водорослей Строение и многообразие плодов Строение и видоизменения листа Многообразие водорослей Видоизменения побегов Размножение покрытосеменных растений Разнообразие голосеменных растений Побег и почки. Строение стебля Значение водорослей в природе и жизни человека Голосеменные Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение семян Папоротниковидные Покрытосеменные, или Цветковые Строение цветка. Соцветия Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Моховидные
Эволюция живой природы
Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира
Экосистемы и присущие им закономерности
Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов

Надкласс Рыбы

Данный надкласс включает несколько классов:

Особенности надкласса Рыбы:

Количество видов: Около 20 000 видов (современных) и около 20 000 видов (вымерших)

Место обитания: Морские и пресные воды

Тело: Большинство видов рыб имеет торпедообразное симметричное тело, основными частями которого являются голова, туловище и хвост. Обтекаемая форма тела, которая уменьшает сопротивление воды при плавании.

Покров: Кожа, покрытая чешуей, имеет большое количество желез (слизеотделительных, ядоотделительных).

Чешуя растет в течение всей жизни, образуя годичные кольца. Чешуи, которые ее образовывают, укреплены в коже и у большинства рыб накладываются друг на друга.

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Строение чешуи (1 – годичные кольца)

Система опоры:

Скелет головы – череп, по бокам головы расположены жаберные крышки (только у костных рыб) и жаберные дуги, череп хрящевой или костный.

Скелет туловища: позвоночник из хрящевых или костных позвонков, между ними сохраняются остатки хорды, позвонки туловищного отдела несут свободно заканчивающиеся ребра, хвостовой отдел.

Скелет конечностей (плавников): образуют костные или хрящевые (у хрящевых рыб) лучи.

У рыб есть парные – брюшные, грудные и непарные – спинной, анальный, хвостовой плавники.

Пищеварительная система:

Ротовое отверстие → ротовая полость (челюсти снабжены зубами) → глотка → пищевод → желудок → кишка, заканчивающаяся заднепроходным отверстием.

Есть печень и слаборазвитая поджелудочная железа

Строение пищеварительной системы

Плавательный пузырь – орган рыб в виде мешочка, заполненный воздухом. Он способен расширяться и сжиматься, тем самым регулируя объем воздуха

Когда пузырь расширяется, рыба всплывает вверх. Если же объём пузыря становится меньше – рыба опускается глубже.

Строение плавательного пузыря

Кровеносная система:

Замкнутая. Один круг кровообращения.

В двухкамерное (предсердие и желудочек) сердце поступает только венозная кровь, бедная кислородом, более темная. Из сердца кровь идет к жабрам, где насыщается кислородом и становится артериальной, ярко-красной по цвету. За счет сокращения сердца артериальная кровь движется по сосудам и передвигается ко всем органам рыбы. В органах кровь отдает кислород, становится венозной и идет к сердцу, а далее – снова в жабры

Кровеносная система

Дыхательная система: Жаберный аппарат, частично через кожу.

Нервная система: спинной + головной мозг – центральная нервная система, которая координирует работу всех органов, мышц – всего организма. Нервы, которые связывают головной и спинной мозг с частями и органами тела называются периферической нервной системой.

Рыбы ориентируются в окружающем их пространстве с помощью органов чувств. Орган зрения – глаза, у рыб крупные и подвижные. Орган слуха представлен внутренним ухом, он расположен внутри черепа и не виден. Орган осязания – разбросанные по всему телу осязательные клетки и боковая линия, улавливающая направление и силу тока воды. С помощью органа равновесия рыбы понимают положение своего тела в пространстве. Вкус рыбы ощущают специальными клетками, расположенными на коже и в ротовой полости.

Размножение и развитие рыб: Рыбы – раздельнополые животные. У самок половые органы представлены яичниками с яйцеклетками, а у самцов – два продолговатых семенника беловатого цвета. В них содержатся сперматозоиды и семенная жидкость.

Самки в определенное время года откладывают икру с неоплодотворенными яйцеклетками, а самцы поливают их семенной жидкостью со сперматозоидами. Когда яйцеклетка в икринке и сперматозоид сливаются, происходит оплодотворение и образуется зигота, из которой развивается зародыш. Постепенно подрастая и меняясь, личинка становится похожей на взрослую особь, тогда ее называют мальком. Малек увеличивается в размерах и становится взрослой особью.

Пока рыба представлена в виде оплодотворенной икры, личинки или малька, она беззащитна перед множеством врагов, для которых она является пищей. Поэтому немногие икринки доживают до взрослого состояния.