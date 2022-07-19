Тип Круглые черви

Тип включает достаточное количество классов, около 20 000 видов, но мы будем рассматривать собственно круглых червей.

Класс нематоды (собственно круглые черви) Представители: Луковая нематода, человеческая аскарида, детская острица.

Особенности строения:

• Трехслойные – тело состоит из трёх слоев клеток: эктодермы, энтодермы и мезодермы

• Двустороннесимметричные многоклеточные животные.

• Тело нечленистое (несегментированное), в поперечном сечении круглое.

• Первичнополостные. Внутренняя (первичная) полость тела заполнена жидкостью, находящейся под давлением и обеспечивающей постоянство формы тела.

• Имеют кожно-мускульный мешок.

• Пищеварительная система сквозная.

В теле у них имеется сквозная кишечная трубка, которая начинается на переднем конце тела ротовым отверстием и заканчивается анальным отверстием (впервые появившимся в ходе эволюции).

• Кровеносная и дыхательная системы отсутствуют

• Выделительная система = протонефридии

• Нервная система: окологлоточное кольцо + нервные стволы.

Нервные клетки сосредоточены в виде тяжей в мышечных валиках, на переднем конце тела имеется нервное кольцо.

• Все представители раздельнополые. Развитие у одних через личинку, у других – прямое.

Строение круглого червя

В настоящее время известно около 10 тыс. видов нематод.

Свободноживущие встречаются на дне морей и океанов, в пресных водах и почве. Многие круглые черви освоили для жизни разлагающиеся органические остатки животных и растений.

Среди круглых червей много паразитов, обитающих в организмах растений и животных, например, аскариды.

Типичные представители круглых червей