Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Организм как биологическая система
Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Органогенез Комбинативная изменчивость Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Влияние вредных привычек на организм и стресса Мутационная изменчивость Бесполое размножение Гаметогенез Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Экосистемы и присущие им закономерности
Водные экосистемы Круговорот веществ Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Среда обитания организмов Смена сообществ Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия
Зоология
Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Птицы Тип Плоские черви Одноклеточные организмы Классы членистоногих Общая характеристика животных Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Круглые черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Членистоногие Разнообразие класса Млекопитающие Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Подтип Оболочники Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Подтип Бесчерепные Тип Хордовые
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия
Организм человека и его здоровье
Внутренняя среда организма Инфекционные заболевания человека Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Дыхательная система Сердечно-сосудистая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Неинфекционные заболевания человека Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Покровная система Эндокринная система Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат Половая система Выделительная система
Микробиология, микология
Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Морфология вирусов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Эволюция живой природы
Геологические эры Основные эволюционные представления Доказательства эволюции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Свойства популяции Синтетическая теория эволюции
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Строение цветка Строение и разнообразие плодов Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение семени Характеристика растительного организма Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Ткани высших растений Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Классы Однодольные и Двудольные Разнообразие отдела Покрытосеменные
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Тип Круглые черви

Тип включает достаточное количество классов, около 20 000 видов, но мы будем рассматривать собственно круглых червей.

Класс нематоды (собственно круглые черви)

Представители: Луковая нематода, человеческая аскарида, детская острица.

Особенности строения:

• Трехслойные – тело состоит из трёх слоев клеток: эктодермы, энтодермы и мезодермы

• Двустороннесимметричные многоклеточные животные.

Тело нечленистое (несегментированное), в поперечном сечении круглое.

• Первичнополостные. Внутренняя (первичная) полость тела заполнена жидкостью, находящейся под давлением и обеспечивающей постоянство формы тела.

Имеют кожно-мускульный мешок.

Пищеварительная система сквозная.

В теле у них имеется сквозная кишечная трубка, которая начинается на переднем конце тела ротовым отверстием и заканчивается анальным отверстием (впервые появившимся в ходе эволюции).

Кровеносная и дыхательная системы отсутствуют

Выделительная система = протонефридии

• Нервная система: окологлоточное кольцо + нервные стволы.

Нервные клетки сосредоточены в виде тяжей в мышечных валиках, на переднем конце тела имеется нервное кольцо.

Все представители раздельнополые. Развитие у одних через личинку, у других – прямое.

Строение круглого червя

  • В настоящее время известно около 10 тыс. видов нематод.

  • Свободноживущие встречаются на дне морей и океанов, в пресных водах и почве. Многие круглые черви освоили для жизни разлагающиеся органические остатки животных и растений.

Среди круглых червей много паразитов, обитающих в организмах растений и животных, например, аскариды.

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Типичные представители круглых червей