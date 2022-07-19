Тип Круглые черви

Тип включает достаточное количество классов, около 20 000 видов, но мы будем рассматривать собственно круглых червей.
Представители: Луковая нематода, человеческая аскарида, детская острица.
Особенности строения:
• Трехслойные – тело состоит из трёх слоев клеток: эктодермы, энтодермы и мезодермы
• Двустороннесимметричные многоклеточные животные.
• Тело нечленистое (несегментированное), в поперечном сечении круглое.
• Первичнополостные. Внутренняя (первичная) полость тела заполнена жидкостью, находящейся под давлением и обеспечивающей постоянство формы тела.
• Имеют кожно-мускульный мешок.
• Пищеварительная система сквозная.
• Кровеносная и дыхательная системы отсутствуют
• Выделительная система = протонефридии
• Нервная система: окологлоточное кольцо + нервные стволы.
• Все представители раздельнополые. Развитие у одних через личинку, у других – прямое.
Строение круглого червя
В настоящее время известно около 10 тыс. видов нематод.
Свободноживущие встречаются на дне морей и океанов, в пресных водах и почве. Многие круглые черви освоили для жизни разлагающиеся органические остатки животных и растений.
Типичные представители круглых червей