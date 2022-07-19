Наследственность и здоровье

Наследственность — свойство организмов передавать свои признаки от одного поколения к другому.

Она реализуется в процессе передачи наследственной или генетической информации от поколения к поколению.

Существование наследственности возможно благодаря таким структурам как хромосомы.

Хромосома – это структура ядра клетки, состоящая из белков и ДНК. В ней сосредоточена большая часть наследственной информации. Хромосома предназначена для её хранения, реализации и передачи.

Хромосома с молекулой ДНК внутри

Аутосомы — парные хромосомы, одинаковые у мужских и женских организмов. Иными словами, кроме половых хромосом, все остальные хромосомы у раздельнополых организмов будут являться аутосомами. — парные хромосомы, одинаковые у мужских и женских организмов. Иными словами, кроме половых хромосом, все остальные хромосомы у раздельнополых организмов будут являться аутосомами. Половые хромосомы — хромосомы, набор которых отличает мужские и женские особи.

Кариотип — совокупность хромосом клеток какого-либо вида растений или животных. Он характеризуется постоянным для каждого вида числом хромосом, их размеров, формы, деталей строения.

Кариотип любого вида специфичен и может являться его систематическим признаком.

Каждая хромосома состоит из генов.

Ген – это структурно-функциональная единица наследственности, участок молекулы ДНК, который отвечает за синтез 1 белка. От состава белков зависят все признаки организма. Во всех 46 хромосомах человека примерно 60 тысяч генов.

В широком смысле ген — участок ДНК, определяющий возможность развития отдельного элементарного признака.

Генотип — совокупность всех генов организма.

Генотип складывается при взаимодействии хромосом яйцеклетки и сперматозоида и представляет собой наследственную программу развития, то есть, как будет развиваться получившейся организм. Важно понимать, что генотип – это не просто сумма всех генов. Гены взаимодействуют между собой, выключая или усиливая друг друга. Только при очень сложных взаимоотношениях генов возможно создание и поддержание жизни.

Признак – это любая особенность, которую можно выявить и описать у организма (цвет глаз, волос, форма носа, рост и другие)

Фенотип – это совокупность всех признаков организма

Сюда относятся не только внешние признаки, но и внутренние: анатомические, физиологические, биохимические. Каждая особь имеет свои особенности внешнего вида, внутреннего строения, характера обмена веществ, функционирования органов, т. е. свой фенотип, который сформировался в определённых условиях среды.

Альтернативные признаки — два взаимоисключающих проявления признака (белая и пурпурная окраска цветов, жёлтая и зелёная окраска семян, гладкая и морщинистая поверхность семян, карие и голубые глаза).

Признаки проявляются у потомства неодинаково.

Доминантный признак – тот, что проявился в первом поколении потомков. Например, один родитель брюнет, второй со светлыми волосами, у них появился ребенок с темными волосами.

Рецессивный признак – признак, который проявляется, исчезает у человека, однако может появится у потомства. Возьмем тот же пример с волосами: оба родителя брюнеты, однако у них родился ребенок со светлыми волосами. У родителей признак светлых волос был подавлен, однако у ребенка так совпали гены, что подавляемый признак появился.

Соответственно выделяют рецессивные и доминантные гены. Доминантные гены принято обозначать заглавной буквой: А, B, C и т.д., а рецессивные – прописной: a, b, c и т.д.

Часто на формирование признака влияют несколько генов. Так происходит, например, с цветом кожи. Он определяется тремя парами доминантных и рецессивных признаков, подавляющим признаком является темный цвет кожи. Чем больше доминантных генов, тем темнее цвет кожи. Если же все гены рецессивные, то у человека очень светлая кожа.

Наследственные заболевания

По наследству могут передаваться не только обычные признаки, отвечающие, например, за внешность, но и отклоняющиеся от нормы, аномальные, признаки. Такие признаки могут вызывать болезни.

Найдены гены, которые увеличивают риск рака молочной железы, рака легких, сахарного диабета, инсульта, также есть гены близорукости или дальтонизма (неспособность различать цвета). Ген дальтонизма находится в половой Х-хромосоме, поэтому не редок случай передачи заболевания от матери к сыновьям.

Есть и другие наследственно передающиеся заболевания:

1. Фенилкетонурия – это моногенное заболевание, которое обусловленное мутацией одного гена, нарушающей нормальный цикл превращения фенилаланина.

У больных эта аминокислота накапливается в клетках. Болезнь сопровождается выраженной неврологической симптоматикой (повышенной возбудимостью), микроцефалией (маленькая голова) и в итоге приводит к идиотии.

2. Синдром Марфана, или болезнь “паучьих пальцев”. Помимо усиленного роста конечностей (пальцев), у больных наблюдается астения, порок сердца, вывих хрусталика глаза и другие аномалии.

Болезнь протекает на фоне повышенного интеллекта, в связи с чем ее называют “болезнью великих людей”. Ею болели, в частности, американский президент А. Линкольн и выдающийся скрипач Н. Паганини.

3. «Синдром кошачьего крика» - это наследственное заболевание, которое сопровождается хромосомной мутацией, т.е. утратой плеча 5-й хромосомы. Эта мутация приводит к патологическому развитию гортани, что вызывает характерный плач ребенка. Болезнь несовместима с жизнью.