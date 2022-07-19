Комбинативная изменчивость

Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Инфекционные заболевания человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Половая система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Дыхательная система Сердечно-сосудистая система Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Покровная система Железы пищеварительной системы Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции Свойства популяции
Ботаника
Двойное оплодотворение цветковых Вегетативные органы растений. Лист Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Голосеменные Строение семени Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Побег Характеристика растительного организма Отдел Мхи Отдел Папоротникообразные Жизненные циклы растений Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классы Однодольные и Двудольные Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Зоология
Тип Кишечнополостные Тип Круглые черви Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Подтип Оболочники Классы членистоногих Общая характеристика животных Тип Хордовые Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Птицы Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные
Микробиология, микология
Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Характеристика грибов Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Морфология вирусов Значение грибов в природе и для человека
Организм как биологическая система
Организм - целостная саморегулирующаяся система Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Органогенез Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Ненаследственная изменчивость
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал
Антропогенез
Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические проблемы Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Охрана биологического разнообразия Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Комбинативная изменчивость

При наследственной (генотипической) изменчивости происходит изменение генотипа и, как результат, меняются признаки (или их комбинации). Новые признаки наследуются, т. е. передаются последующим поколениям организмов.

Выделяют две формы наследственной изменчивости ― комбинативную и мутационную. При комбинативной сами гены не меняются, другим становится лишь их сочетание. При этой форме изменчивости имеющиеся признаки комбинируются (в ряду поколений особей) по-разному, что создает большое разнообразие организмов.

Комбинативная изменчивость – одна из форм наследственной изменчивости. Она осуществляется в процессе полового размножения.

Существует три ее источника:

● при независимом расхождении хромосом в ходе мейоза образуются гаметы с разными сочетаниями генов, т. е. разнокачественные гаметы;

● сочетания при оплодотворении гамет разных типов (по комплексу генов) равновероятны, что обеспечивает формирование разнокачественных зигот, из которых разовьются различающиеся между собой особи;

● за счет процесса кроссинговера повышается разнообразие гамет в результате перекомбинации генов в ходе мейоза между гомологичными хромосомами.

Причины появления: возникает стихийно в рамках популяции при скрещивании, когда у потомков появляются новые комбинации генов.

Значение: обеспечивает новые сочетания генов при образовании гамет, а, следовательно, и появление особей с иными сочетаниями признаков, т. е. увеличивается разнообразие особей данного вида.

Примеры: появление розовых цветков при скрещивании белоцветковой и красноцветковой примул. При скрещивании белого и серого кроликов может появиться черное потомство