Строение и видоизменения листа

Лист – орган растения, отходящий от стебля. – орган растения, отходящий от стебля. Функции: Фотосинтез (образование органических веществ из неорганических на свету) Транспирация (испарение влаги) Газообмен (выделение и поглощение газов – О 2 и СО 2 ).

Листья могут иметь чрезвычайно разнообразную форму и размеры.

У двудольных листья могут быть: Сидячими (отходят от стебля)

Черешковыми (черешок отходит от стебля и переходит, собственно, в листовую пластинку).

Черешковые и сидячие листья

Листья делят и по многим другим критериям: У однодольных листья часто охватывают стебель.и по многим другим критериям: По расположению на стебле (очерёдное, попарное и мутовчатое)

По форме (овальные, линейные, копьевидные и т. д.)

Классификация по расположению и форме листа

Также листья могут быть квалифицированы по количеству листовых пластин на одном черешке (простые и сложные).

Классификация: сложные/простые листья

Классификация по положению листа

Жилки листа – система проводящих пучков, связывающих лист в единое целое, составляющих опору для мякоти листа и соединяющие его со стеблем. – система проводящих пучков, связывающих лист в единое целое, составляющих опору для мякоти листа и соединяющие его со стеблем. Жилкование – принцип расположения жилок в листе.

При перистом жилковании четко видна главная жилка, от которой отходят боковые, при пальчатом – есть несколько крупных жилок, от которых также отходят более мелкие боковые. При параллельном и дуговом жилковании вдоль пластинки проходят несколько одинаковых жилок.

Жилкование

Необходимо знать внутреннее строение листа и функцию каждой его составляющей части.

При рассмотрении жилки листа под микроскопом можно увидеть проводящие пучки листа, которые состоят из ситовидных трубок, сосудов и волокон. По ситовидным трубкам передвигается вода и растворенные в ней минеральные вещества от корней к листу, а по ситовидным трубкам – органические вещества от листа ко всем частям растения. Волокна придают жилке и листу прочность.

Внутреннее строение листа

С двух сторон лист покрыт прозрачной кожицей . Она защищает лист от избыточной потери влаги, колебания температур и механических повреждений.

В нижней кожице всех листьев расположены устьица, которые состоят из двух зеленых клеток, которые смыкаются и размыкаются как губы, и полости за ними, межклетника. Через устьичную щель в лист проникает воздух, происходит газообмен и испарение воды.

Строение устьиц

Основная часть листа (мякоть) образована зелеными – фотосинтезирующими клетками. Эта часть отвечает за самую главную функцию листа – синтез органических веществ из неорганических благодаря наличию в ней большого число хлоропластов. Этот процесс называется фотосинтез. Верхние два-три слоя клеток мякоти образованы плотно прилегающим друг к другу клеткам удлиненной формы. Они напоминают внешне столбики, поэтому верхнюю часть мякоти листа называют столбчатой. В этих клетках особенно много хлоропластов. Под столбчатой тканью лежит губчатая, образованная рыхло расположенными округлыми или неправильной формы клетками. Хлоропластов в этой ткани меньше.

Строение листа

Видоизмененные листья

В ходе эволюции листья некоторых растений приспособились к выполнению дополнительных функций помимо тех, что были перечислены выше. Соответственно изменилось и их строение, и внешний вид.

Дополнительные функции видоизменённых листьев

Условия обитания растений

Размеры, форма и строение листьев напрямую зависит от условий обитания растений.