Строение и видоизменения листа

Функции:
Фотосинтез (образование органических веществ из неорганических на свету)
Транспирация (испарение влаги)
Газообмен (выделение и поглощение газов – О2 и СО2).
Листья могут иметь чрезвычайно разнообразную форму и размеры.
Сидячими (отходят от стебля)
Черешковыми (черешок отходит от стебля и переходит, собственно, в листовую пластинку).
Черешковые и сидячие листья
По расположению на стебле (очерёдное, попарное и мутовчатое)
По форме (овальные, линейные, копьевидные и т. д.)
Классификация по расположению и форме листа
Также листья могут быть квалифицированы по количеству листовых пластин на одном черешке (простые и сложные).
Классификация: сложные/простые листья
Классификация по положению листа
Жилкование – принцип расположения жилок в листе.
При перистом жилковании четко видна главная жилка, от которой отходят боковые, при пальчатом – есть несколько крупных жилок, от которых также отходят более мелкие боковые. При параллельном и дуговом жилковании вдоль пластинки проходят несколько одинаковых жилок.
Жилкование
Необходимо знать внутреннее строение листа и функцию каждой его составляющей части.
При рассмотрении жилки листа под микроскопом можно увидеть проводящие пучки листа, которые состоят из ситовидных трубок, сосудов и волокон. По ситовидным трубкам передвигается вода и растворенные в ней минеральные вещества от корней к листу, а по ситовидным трубкам – органические вещества от листа ко всем частям растения. Волокна придают жилке и листу прочность.
С двух сторон лист покрыт прозрачной кожицей. Она защищает лист от избыточной потери влаги, колебания температур и механических повреждений.
В нижней кожице всех листьев расположены устьица, которые состоят из двух зеленых клеток, которые смыкаются и размыкаются как губы, и полости за ними, межклетника. Через устьичную щель в лист проникает воздух, происходит газообмен и испарение воды.
Строение устьиц
Основная часть листа (мякоть) образована зелеными – фотосинтезирующими клетками. Эта часть отвечает за самую главную функцию листа – синтез органических веществ из неорганических благодаря наличию в ней большого число хлоропластов. Этот процесс называется фотосинтез. Верхние два-три слоя клеток мякоти образованы плотно прилегающим друг к другу клеткам удлиненной формы. Они напоминают внешне столбики, поэтому верхнюю часть мякоти листа называют столбчатой. В этих клетках особенно много хлоропластов. Под столбчатой тканью лежит губчатая, образованная рыхло расположенными округлыми или неправильной формы клетками. Хлоропластов в этой ткани меньше.
Строение листа
В ходе эволюции листья некоторых растений приспособились к выполнению дополнительных функций помимо тех, что были перечислены выше. Соответственно изменилось и их строение, и внешний вид.
Дополнительные функции видоизменённых листьев
Размеры, форма и строение листьев напрямую зависит от условий обитания растений.
Фактор влажности. Растения влажных мест, например, монстера, фикус, имеют крупные листья, с большим количеством устьиц для испарения большого количества влаги. Растения засушливых мест имеют, наоборот, небольшие листья и имеют приспособления для уменьшения испарения воды с поверхности. Это может быть восковой налет или меньшее число устьиц. Также у растений в таких регионах в листьях может накапливаться вода (алоэ).
Условия освещенности. Листья светолюбивых растений, иначе – открытых мест, имеют в мякоти несколько слоев столбчатых клеток. Также в таких листьях меньше хлорофилла, поэтому они светлые по цвету. У теневыносливых растений листья имеют 2-3 губчатых слоев клеток. Хлоропласты расположены в них так, что не закрывают друг друга. Теневые листья более темные из-за большего количества в них хлорофилла. Иногда оба вида листьев можно встретить на одном растении.