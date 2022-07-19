Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Зоология
Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Брюхоногие и двустворчатые моллюски Головоногие моллюски Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Надкласс Рыбы Общая характеристика червей Разнообразие класса Пресмыкающиеся Класс Птицы Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Разнообразие класса Земноводные Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Классы членистоногих Общие сведения о животном мире Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Одноклеточные животные, или Простейшие Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Класс Земноводные, или Амфибии Характеристика типа Членистоногие Тип Хордовые, характеристика подтипов Класс Млекопитающие, или Звери
Микробиология, микология
Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе
Ботаника
Побег и почки. Строение стебля Строение и видоизменения листа Строение и многообразие плодов Значение водорослей в природе и жизни человека Многообразие водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение семян Папоротниковидные Размножение покрытосеменных растений Общая характеристика водорослей Классы Однодольные и Двудольные Видоизменения побегов Голосеменные Строение цветка. Соцветия Плауновидные. Хвощевидные Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Разнообразие голосеменных растений Покрытосеменные, или Цветковые Моховидные
Эволюция живой природы
Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема

Строение и видоизменения листа

Лист – орган растения, отходящий от стебля.

Функции:

  1. Фотосинтез (образование органических веществ из неорганических на свету)

  2. Транспирация (испарение влаги)

  3. Газообмен (выделение и поглощение газов – О2 и СО2).

Листья могут иметь чрезвычайно разнообразную форму и размеры.

У двудольных листья могут быть:

  • Сидячими (отходят от стебля)

  • Черешковыми (черешок отходит от стебля и переходит, собственно, в листовую пластинку).

Черешковые и сидячие листья

У однодольных листья часто охватывают стебель. Листья делят и по многим другим критериям:

  • По расположению на стебле (очерёдное, попарное и мутовчатое)

  • По форме (овальные, линейные, копьевидные и т. д.)

Классификация по расположению и форме листа

Также листья могут быть квалифицированы по количеству листовых пластин на одном черешке (простые и сложные).

Классификация: сложные/простые листья

Классификация по положению листа

Жилки листа – система проводящих пучков, связывающих лист в единое целое, составляющих опору для мякоти листа и соединяющие его со стеблем.

Жилкование – принцип расположения жилок в листе.

При перистом жилковании четко видна главная жилка, от которой отходят боковые, при пальчатом – есть несколько крупных жилок, от которых также отходят более мелкие боковые. При параллельном и дуговом жилковании вдоль пластинки проходят несколько одинаковых жилок.

Жилкование

Необходимо знать внутреннее строение листа и функцию каждой его составляющей части.

При рассмотрении жилки листа под микроскопом можно увидеть проводящие пучки листа, которые состоят из ситовидных трубок, сосудов и волокон. По ситовидным трубкам передвигается вода и растворенные в ней минеральные вещества от корней к листу, а по ситовидным трубкам – органические вещества от листа ко всем частям растения. Волокна придают жилке и листу прочность.

Внутреннее строение листа

  • С двух сторон лист покрыт прозрачной кожицей. Она защищает лист от избыточной потери влаги, колебания температур и механических повреждений.

  • В нижней кожице всех листьев расположены устьица, которые состоят из двух зеленых клеток, которые смыкаются и размыкаются как губы, и полости за ними, межклетника. Через устьичную щель в лист проникает воздух, происходит газообмен и испарение воды.

Строение устьиц

  • Основная часть листа (мякоть) образована зелеными – фотосинтезирующими клетками. Эта часть отвечает за самую главную функцию листа – синтез органических веществ из неорганических благодаря наличию в ней большого число хлоропластов. Этот процесс называется фотосинтез. Верхние два-три слоя клеток мякоти образованы плотно прилегающим друг к другу клеткам удлиненной формы. Они напоминают внешне столбики, поэтому верхнюю часть мякоти листа называют столбчатой. В этих клетках особенно много хлоропластов. Под столбчатой тканью лежит губчатая, образованная рыхло расположенными округлыми или неправильной формы клетками. Хлоропластов в этой ткани меньше.

Строение листа

Видоизмененные листья

В ходе эволюции листья некоторых растений приспособились к выполнению дополнительных функций помимо тех, что были перечислены выше. Соответственно изменилось и их строение, и внешний вид.

Дополнительные функции видоизменённых листьев

Условия обитания растений

Размеры, форма и строение листьев напрямую зависит от условий обитания растений.

  • Фактор влажности. Растения влажных мест, например, монстера, фикус, имеют крупные листья, с большим количеством устьиц для испарения большого количества влаги. Растения засушливых мест имеют, наоборот, небольшие листья и имеют приспособления для уменьшения испарения воды с поверхности. Это может быть восковой налет или меньшее число устьиц. Также у растений в таких регионах в листьях может накапливаться вода (алоэ).

  • Условия освещенности. Листья светолюбивых растений, иначе – открытых мест, имеют в мякоти несколько слоев столбчатых клеток. Также в таких листьях меньше хлорофилла, поэтому они светлые по цвету. У теневыносливых растений листья имеют 2-3 губчатых слоев клеток. Хлоропласты расположены в них так, что не закрывают друг друга. Теневые листья более темные из-за большего количества в них хлорофилла. Иногда оба вида листьев можно встретить на одном растении.