Виды экосистем

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия
Организм человека и его здоровье
Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Выделительная система Органы чувств Строение и функции нервной системы. ЦНС Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Сердечно-сосудистая система Покровная система Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Половая система Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Ткани в организме человека Лимфатическая система
Микробиология, микология
Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека
Эволюция живой природы
Основные эволюционные представления Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Результаты эволюции Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Синтетическая теория эволюции
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Органогенез Типы размножения Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития
Ботаника
Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Лист Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Отдел Папоротникообразные Отдел Голосеменные Отдел Покрытосеменные Характеристика растительного организма Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Строение и жизнедеятельность водорослей Строение семени Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Ткани высших растений
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов
Зоология
Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Круглые черви Тип Моллюски Подтип Оболочники Классы членистоногих Общая характеристика класса Птицы Тип Плоские черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Членистоногие Общая характеристика животных Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Хордовые Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Классы моллюсков Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Млекопитающие
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Основы селекции организмов
Селекция микроорганизмов Селекция растений Селекция животных

Виды экосистем

Как мы уже знаем, все экосистемы состоят из живых и неживых элементов, которые постоянно взаимодействуют.

Эффективность и полноценность этого взаимодействия обеспечивает устойчивость системы, поэтому выделяют устойчивые и неустойчивые экосистемы.

Критерии устойчивости экосистемы:

  • Большое разнообразие видов и большая численность особей внутри вида

  • Длинные и разветвленные цепи питания

  • Замкнутый круговорот веществ

  • Саморегуляция

Снижение количества особей одного вида влияет на численность других организмов.

Например, численность консументов 1 порядка определяется численностью продуцентов, которые служат им пищей. В случае если биоразнообразие мало, травоядные животные при снижении количества растения, которое они используют в качестве корма, не смогут найти ему альтернативу. Это может привести к их гибели. А это, в свою, очередь, повлияет на численность следующего элемента в цепи и так далее. Поэтому длинные и разветвленные пищевые цепи и сети являются признаком устойчивой системы.

Примерами устойчивых экосистем являются экосистемы луга, дубравы, смешанные леса.

К неустойчивым экосистемам относят агроценозы.

Агроценоз искусственная, созданная человеком экосистема.

Например, пшеничное поле, вишневый сад.

Основные признаки и характеристики агроценоза:

  • Не способен существовать без участия человека

  • Помимо солнечной энергии использует дополнительные виды энергии (человек вносит удобрения и специфическим образом обрабатывает посевы)

  • Преобладает монокультура (один вид растения)

  • Короткие пищевые цепи

  • Может быть незамкнутый круговорот веществ

  • Не способен к саморегуляции

  • Часто имеет более высокую продуктивность (урожайность) по сравнению с естественной экосистемой

Прочитайте тему “Сукцессия” и переходите к тестированию.