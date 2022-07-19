Экосистема и биогеоценоз — смежные понятия с разницей в том, что границы биогеоценоза четко определены, о нем идёт речь внутри одного цельного биотопа; экосистема — более широкое понятие, самая большая экосистема — биосфера, внутри неё может существовать множество границ, но компоненты имеют различные связи.
Для существования экосистемы в неё должна всегда поступать энергия, ведь она постоянно теряется при переходе от одного звена к другому (растрачивается на тепло, движение и прочее). В естественных биоценозах источником энергии является солнце, энергия света которого используется фотоавтотрофами для синтеза органических веществ.
Водные экосистемы имеют множество особенностей, связанных как со средой обитания, так и с живыми организмами, населяющими ее.
Среда обитания — совокупность условий, окружающих живые организмы.
Всего существует 4 типа сред обитания:
• наземно-воздушная
• водная
• почвенная
• организменная (характерна для эндопаразитов)
• незначительные перепады температуры,
• высокая плотность,
• обилие света ближе к поверхности, его недостаток на глубине,
• сравнительно небольшое количество кислорода.
• Для водной среды также свойственно существование некоторых органических и неорганических веществ (различных солей, аминокислот) в виде взвеси в растворе, поэтому здесь возможен уникальный способ питания — фильтрация.
Характеристики водной среды создают необходимость для живых организмов адаптироваться к ним, поэтому обитатели водоемов имеют ряд особенностей, отличающих их от прочих биологических объектов.
Водные растения можно поделить на две группы:
• гидатофиты — растения, полностью погружённые в воду.
У них плохо развиты механические ткани, листья сильно рассечены, не имеют устьиц, хорошо развита аэренхима.
• гидрофиты — растения, у которых в воде находится только нижняя часть.
У них хорошо развиты механические ткани листьев, на верхней стороне есть устьица.
Большую часть водных растений объединяют некоторые общие черты:
• Слабо развита корневая система и сосуды в проводящих пучках
• Погружённые в воду листья не имеют устьиц
• Слабо развиты механические элементы (характерно в основном для гидатофитов)
• Увеличена поверхность тела за счёт тонких и широких либо расчленённых на тонкие пластинки талломов
Фауна в водной среде отличается большим разнообразием, однако для большинства крупных ее представителей характерна обтекаемая форма тела и лопастные конечности для прободения толщи воды.
Дыхательный аппарат и способ оплодотворения сильно отличается у первичноводных и вторичноводных. (Предки первичноводных жили в воде, а вторичноводных — на суше. Примером вторичноводных животных могут служить китообразные)
Для большинства первичноводных свойственно жаберное дыхание, а вторичноводные приспособлены к дыханию на суше: китообразные дышат легкими, а, например, вторичноводные членистоногие дышат с помощью системы трахей.
Для первичноводных характерно наружное оплодотворение, для вторичноводных — внутреннее.
В условиях воды возможен прикреплённый образ жизни животных, что связано с наличием в самой среде взвеси питательных веществ, гаметы, обеспечивающие оплодотворение и размножение организмов, переносятся потоком жидкости на дальние расстояния, способствуя расселению.
В открытых частях океанов существует распределение живых организмов по глубине, на которой они обитают.
Фитопланктон — мелкие водоросли, находящиеся у поверхности воды, для их существования важна доступность солнечного света, поэтому фитопланктон не встречается на глубине больше ста метров.
Зоопланктон — мелкие гетеротрофные животные, питающиеся фитопланктоном и пассивно переносимые потоками воды.
Нектон — активно передвигающиеся водные обитатели, питающиеся в основном зоопланктоном.
Бентос — организмы, обитающие в грунте водоема. Питаются они опускающимися на дно останками других существ. Многие из них выполняют роль редуцентов (большинство донных бактерий).
Чаще именно состав воды влияет на количественный и видовой состав организмов, однако в случае бентоса важную роль играет и состав грунта. Среди этой группы живых существ есть обитатели исключительно твёрдых донных отложений (литофильные бентические виды), торфянистых грунтов (гипнофильные виды), макрофитов (виды, живущие на крупных водорослях), песков или илов.
Ил — водный аналог почвы, биокосная система.
Пирамида биомасс отражает в себе соотношение по массе трофических уровней.
Трофический уровень — совокупность организмов, получающих энергию, поступившую в экосистему от солнечного света, через одинаковое количество посредников.
Смотря на пирамиду, стоит понимать, что длина уровня выражает количество биомассы на этом уровне, а высота, на которой он находится — удаленность от первоначального источника энергии.
На каждый последующий трофический уровень переходит около 10% энергии с предыдущего.
Это значит, что если продуцент аккумулировали 100 кДж энергии, то консументы первого порядка в сумме от них получат примерно 10 кДж, а конусемнты второго порядка — 1 кЖд.
Биомасса водных продуцентов зачастую меньше консументов, однако такие экосистемы остаются устойчивыми за счёт большей продуктивности первого звена.