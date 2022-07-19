Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Микробиология, микология
Классификация грибов Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Физиология бактерий Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Характеристика растительного организма Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Жизненные циклы растений Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Отдел Мхи Вегетативные органы растений. Лист Строение цветка Ткани высших растений Отдел Голосеменные Строение семени Вегетативные органы растений. Побег Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем
Зоология
Разнообразие класса Птицы Классы моллюсков Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Оболочники Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Тип Плоские черви Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Одноклеточные организмы Подтип Бесчерепные Тип Хордовые Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Земноводные Тип Членистоногие Разнообразие класса Земноводные Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Моллюски Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика животных Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Птицы
Организм человека и его здоровье
Железы пищеварительной системы Ткани в организме человека Дыхательная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Неинфекционные заболевания человека Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат Строение и функции нервной системы. ЦНС Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Сердечно-сосудистая система Покровная система Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Инфекционные заболевания человека Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Половая система Иммунная система и иммунитет Органы чувств Большой и малый круги кровообращения
Генетика
Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем
Эволюция живой природы
Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции Результаты эволюции Теории происхождения жизни на Земле Доказательства эволюции Геологические эры Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Свойства популяции
Организм как биологическая система
Органогенез Мутационная изменчивость Бесполое размножение Половое размножение Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития

Водные экосистемы

Экосистема — это элементарная функциональная единица живой природы, совокупность живых организмов с их средой обитания. Внутри экосистемы организмы связаны пищевой цепью, между всеми компонентами осуществляются какие-либо взаимодействия. Происходит постоянный круговорот веществ и энергии.

Экосистема и биогеоценоз — смежные понятия с разницей в том, что границы биогеоценоза четко определены, о нем идёт речь внутри одного цельного биотопа; экосистема — более широкое понятие, самая большая экосистема — биосфера, внутри неё может существовать множество границ, но компоненты имеют различные связи.

Для существования экосистемы в неё должна всегда поступать энергия, ведь она постоянно теряется при переходе от одного звена к другому (растрачивается на тепло, движение и прочее). В естественных биоценозах источником энергии является солнце, энергия света которого используется фотоавтотрофами для синтеза органических веществ.

Водные экосистемы имеют множество особенностей, связанных как со средой обитания, так и с живыми организмами, населяющими ее.

Особенности среды обитания в водных экосистемах

Среда обитания — совокупность условий, окружающих живые организмы.

Всего существует 4 типа сред обитания:

• наземно-воздушная

• водная

• почвенная

• организменная (характерна для эндопаразитов)

Особенностью водной среды обитания являются:

• незначительные перепады температуры,

• высокая плотность,

• обилие света ближе к поверхности, его недостаток на глубине,

• сравнительно небольшое количество кислорода.

• Для водной среды также свойственно существование некоторых органических и неорганических веществ (различных солей, аминокислот) в виде взвеси в растворе, поэтому здесь возможен уникальный способ питания — фильтрация.

Характеристики водной среды создают необходимость для живых организмов адаптироваться к ним, поэтому обитатели водоемов имеют ряд особенностей, отличающих их от прочих биологических объектов.

Водные растения

Водные растения можно поделить на две группы:

• гидатофиты — растения, полностью погружённые в воду.

У них плохо развиты механические ткани, листья сильно рассечены, не имеют устьиц, хорошо развита аэренхима.

• гидрофиты — растения, у которых в воде находится только нижняя часть.

У них хорошо развиты механические ткани листьев, на верхней стороне есть устьица.

Большую часть водных растений объединяют некоторые общие черты:

• Слабо развита корневая система и сосуды в проводящих пучках

• Погружённые в воду листья не имеют устьиц

• Слабо развиты механические элементы (характерно в основном для гидатофитов)

• Увеличена поверхность тела за счёт тонких и широких либо расчленённых на тонкие пластинки талломов

Водные животные

Фауна в водной среде отличается большим разнообразием, однако для большинства крупных ее представителей характерна обтекаемая форма тела и лопастные конечности для прободения толщи воды.

Дыхательный аппарат и способ оплодотворения сильно отличается у первичноводных и вторичноводных. (Предки первичноводных жили в воде, а вторичноводных — на суше. Примером вторичноводных животных могут служить китообразные)

Для большинства первичноводных свойственно жаберное дыхание, а вторичноводные приспособлены к дыханию на суше: китообразные дышат легкими, а, например, вторичноводные членистоногие дышат с помощью системы трахей.

Для первичноводных характерно наружное оплодотворение, для вторичноводных — внутреннее.

В условиях воды возможен прикреплённый образ жизни животных, что связано с наличием в самой среде взвеси питательных веществ, гаметы, обеспечивающие оплодотворение и размножение организмов, переносятся потоком жидкости на дальние расстояния, способствуя расселению.

Распределение биомассы в толще воды

В открытых частях океанов существует распределение живых организмов по глубине, на которой они обитают.

Фитопланктон — мелкие водоросли, находящиеся у поверхности воды, для их существования важна доступность солнечного света, поэтому фитопланктон не встречается на глубине больше ста метров.

Зоопланктон — мелкие гетеротрофные животные, питающиеся фитопланктоном и пассивно переносимые потоками воды.

Нектон — активно передвигающиеся водные обитатели, питающиеся в основном зоопланктоном.

Бентос — организмы, обитающие в грунте водоема. Питаются они опускающимися на дно останками других существ. Многие из них выполняют роль редуцентов (большинство донных бактерий).

Чаще именно состав воды влияет на количественный и видовой состав организмов, однако в случае бентоса важную роль играет и состав грунта. Среди этой группы живых существ есть обитатели исключительно твёрдых донных отложений (литофильные бентические виды), торфянистых грунтов (гипнофильные виды), макрофитов (виды, живущие на крупных водорослях), песков или илов.

Ил — водный аналог почвы, биокосная система.

Особенности пищевой пирамиды водных экосистем

Пирамида биомасс отражает в себе соотношение по массе трофических уровней.

Трофический уровень — совокупность организмов, получающих энергию, поступившую в экосистему от солнечного света, через одинаковое количество посредников.

Смотря на пирамиду, стоит понимать, что длина уровня выражает количество биомассы на этом уровне, а высота, на которой он находится — удаленность от первоначального источника энергии.

Закон Линдемана

На каждый последующий трофический уровень переходит около 10% энергии с предыдущего.

Это значит, что если продуцент аккумулировали 100 кДж энергии, то консументы первого порядка в сумме от них получат примерно 10 кДж, а конусемнты второго порядка — 1 кЖд.

Главной особенностью водных экосистем является перевёрнутая пирамида биомасс. В наземном биогеоценозе биомасса растений всегда существенно больше биомассы животных, обратная ситуация наблюдается в воде.

Биомасса водных продуцентов зачастую меньше консументов, однако такие экосистемы остаются устойчивыми за счёт большей продуктивности первого звена.