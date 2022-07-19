Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Иммунная система и иммунитет Роль витаминов Органы чувств Инфекционные заболевания человека Большой и малый круги кровообращения Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Ткани в организме человека Выделительная система Половая система Покровная система Внутренняя среда организма Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Мышцы
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Среда обитания организмов Круговорот веществ Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила
Зоология
Тип Хордовые Одноклеточные организмы Тип Плоские черви Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Классы моллюсков Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных
Организм как биологическая система
Селекция микроорганизмов Половое размножение Комбинативная изменчивость Органогенез Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных
Цитология
Биосинтез белка Клеточный цикл Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Мейоз Клеточная теория Репликация ДНК Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Липиды Пластический обмен. Хемосинтез Общее строение клетки, классификация органоидов Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Белки Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Митоз Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Микробиология, микология
Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Морфология вирусов Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Характеристика грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека
Биология как наука. Методы научного познания
Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия
Ботаника
Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Размножение водорослей Классы Однодольные и Двудольные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение семени Двойное оплодотворение цветковых Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные
Эволюция живой природы
Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Геологические эры Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Определение вида и популяции
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов

Мейоз

Мейоз – это процесс деления клеточных ядер, приводящий к уменьшению числа хромосом вдвое и образованию гамет.

  • В результате мейоза из одной диплоидной клетки (2n) образуется четыре дочерние гаплоидные клетки (n), отличные друг от друга и материнской клетки.

  • Мейозу предшествует интерфаза, в которой происходит репликация молекул ДНК, а также все процессы синтеза и накопления энергии, характерные для интерфазы перед митозом.

  • Мейоз, так же как и митоз, состоит из ряда фаз.

Фазы мейоза

Фазы мейоза схожи с фазами митоза по основным процессам и носят те же названия, но есть и принципиальные отличия.

Мейоз 1

1. Профаза I

  • Во время профазы I мейоза двойные хромосомы хорошо заметны в световой микроскоп.

  • Каждая хромосома состоит из двух хроматид, соединенных между собой в области центромеры.

  • Первое ключевое отличие мейоза от митоза состоит в том, что в профазе I гомологичные хромосомы сближаются и конъюгируют, т. е, продольно тесно соединяются друг с другом (хроматида к хроматиде) в продольном направлении.

  • При этом хроматиды часто перекрещиваются. В местах перекреста хроматид происходят разрывы и обмены их гомологичными участками. Это явление называется кроссинговером – перекрест хромосом и обмен генами. Это ведёт к формированию естественной комбинативной изменчивости.

Конъюгация – процесс сближения гомологичных хромосом

Кроссинговер – процесс обмена участками гомологичных хромосом.

Гомологичные хромосомы – пары хромосом, схожих по строению, содержащие одинаковый набор генов в кариотипе диплоидного организма.

Пары гомологичных хромосом формируют биваленты, или тетрады. Затем, как и в профазе митоза, растворяется ядерная оболочка, исчезает ядрышко, образуются нити веретена деления.

Кроссинговер

  • К концу профазы гомологичные хромосомы отталкиваются друг от друга. Затем, как и в профазе митоза, растворяется ядерная оболочка, исчезает ядрышко, образуются нити веретена деления.

  • Хромосомный набор 2n4c

2. Метафаза I

  • В метафазе 1 биваленты (пары гомологичных хромосом) выстраиваются по экватору, к ним прикрепляются нити веретена деления.

  • Хромосомный набор 2n4c.

3. Анафаза I

  • В анафазе 1 в отличие от митоза, здесь к полюсам клетки будут расходиться не сестринские хроматиды, а гомологичные хромосомы.

  • Хромосомный набор: n2c – у полюсов клетки, 2n4c – в целой клетке.

4. Телофаза I

  • В телофазе 1 также, как и в митозе, происходит разделение клеток, цитокинез – деление цитоплазмы. У дочерних клеток в данном случае уже не диплоидный, а гаплоидный набор хромосом, так как гомологичные хромосомы расходятся по разным клеткам. Дочерние клетки отличаются от материнской.

  • Хромосомный набор: n2c.

Гомологичные хромосомы – пары хромосом, схожих по строению, содержащие одинаковый набор генов в кариотипе диплоидного организма.

Первое деление мейоза называется редукционным («редуцио» = уменьшать), так как из исходной клетки с диплоидным набором хромосом образовалось две клетки с гаплоидным.

Гаплоидные клетки с двухроматидными хромосомами вступают во второе деление мейоза. Перед вторым делением есть интерфаза, но она короткая и репликации ДНК в ней не происходит.

Важно! Во время интерфазы между первым и вторым делениями мейоза удвоения (редупликации) ДНК не происходит.

Мейоз 2 (идет по типу митоза)

1. Профаза II

  • В профазе II хромосомы двухроматидные –состоят их двух нитей ДНК.

  • Происходят характерные для профазы процессы: спирализация хромосом, разрушение ядерной оболочки, нити веретена деления прикрепляются к центромерам.

  • Хромосомный набор: n2c.

2. Метафаза II

  • Далее следует метафаза II. Она отличается тем, что на экваторе выстраиваются уже двухроматидные хромосомы, образуется метафазная пластинка.

  • Хромосомный набор: n2c.

3. Анафаза II

  • В анафазе II к полюсам расходятся сестринские хроматиды – второе деление мейоза схоже с митозом. На полюсах теперь однохроматидные хромосомы.

  • Хромосомный набор: nc – у полюсов клетки, 2n2c – в целой клетке.

4. Телофаза II

  • В телофазе II происходит расхождение однохроматидных хромосом по дочерним клеткам, каждая из которых отлична от материнской, так как произошла перекомбинация генетического материала в результате кроссинговера в профазе I и случайного расхождения гомологичных хромосом в анафазе I.

  • Каждая из четырёх дочерних клеток имеет гаплоидный набор хромосом.

  • То есть хромосомный набор: nc.

Второе деление мейоза называют эквационным, то есть уравнивающим, так как набор хромосом делится надвое и распределяются по клеткам равномерно.

Биологическое значение мейоза

Путём мейоза у животных образуются половые клетки – яйцеклетки и сперматозоиды, которые затем участвуют в процессе оплодотворения. Сущность процесса оплодотворения состоит в слиянии сперматозоида с яйцеклеткой с образованием диплоидной клетки – зиготы.

Если бы в процессе мейоза не происходило уменьшение числа хромосом, то в каждом следующем поколении в результате оплодотворения число хромосом увеличивалось бы вдвое. Благодаря мейозу зрелые половые клетки получают гаплоидное число хромосом, а при оплодотворении восстанавливается характерное для данного вида диплоидное (2n) число хромосом.

В ходе мейоза происходит перекрёст и обмен участками гомологичных хромосом. Кроме того, материнские и отцовские хромосомы случайно распределяются между гаметами (гомологичные хромосомы каждой пары расходятся в стороны случайным образом независимо от других пар). Все эти процессы обеспечивают большое разнообразие гамет и увеличивают наследственную изменчивость организмов, что имеет большое значение для эволюции.

Если обобщить, то биологическое значение мейоза выразить так:

  • Образование клеток, обладающих рекомбинированным набором генетического материала (большая способность к приспособленности).

  • 2. Образование половых клеток у животных (яйцеклеток и сперматозоидов), сохранение постоянства кариотипа при оплодотворении.

  • 3. Образование спор у растений.

  • 4. Лежит в основе комбинативной изменчивости (случайное расхождение хромосом и кроссинговер).

Регуляция деления клеток

Процесс деления клеток (митоза и мейоза) всегда регулируется.

Регуляция клеточного деления складывается из регуляции каждой из фаз деления клетки и организации их взаимодействия, при котором в клеточном делении устанавливается последовательность процессов и вырабатываются сигналы для инициации следующего по порядку процесса.

Причем регуляция осуществляется как самой клеткой, так и ее окружением.

Факторы, регулирующие деление клетки:

1. Экзогенные факторы находятся в окружении клетки и взаимодействуют с поверхностью клетки. Например,

  • деление клетки зависит от внешних факторов: ритма активности, света, температуры

  • полноценное питание стимулирует деление клеток

  • факторы роста, которые вырабатываются другими клетками

  • большинство клеток перестают делиться при недостатке места для новых клеток. Это можно наблюдать в клеточных культурах, в которых клетки делятся, пока не начнут контактировать друг с другом, затем они прекращают деление

  • тканевые культуры перестают расти, если в их среду попадают вырабатываемые ими вещества

2. Эндогенные факторы синтезируются самой клеткой и действуют внутри нее. К ним относятся:

  • гормоны, например, соматотропин и тиреотропные гормоны

  • продукты распада стимулируют деление

  • митогены являются акселераторами (ускорителями) деления

  • цитостатики являются супрессорами (подавителями) деления

Для того чтобы клетка начала процесс деления, она должна получить на мембрану сигнал, который должен дойти до ядра. Клетка, получившая сигнал, запускает процесс деления.

Нарушения регуляции деления клеток как причина заболеваний

Нарушения в регуляции клеточного цикла приводят к появлению большинства опухолей. Это приводит к дисфункции опухолевых “подавителей”.

Если в нужный момент не происходит блокировки клеточного цикла, то клетки продолжают процесс деления и появляются мутантные клетки, часть которых может дать начало злокачественным клеткам.

Процесс образование опухолевых клеток