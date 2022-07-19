Основные эволюционные представления

Эволюция ― естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.

Сейчас мы рассмотрим развитие эволюционных идей:

Представления Карла Линнея

В додарвиновский период (до 1859 г.) в естествознании господствовали метафизические взгляды на природу, когда явления и тела природы рассматривались как раз и навсегда данные, неизменные, изолированные, не связанные между собой. Они были тесно связаны с креационизмом (лат. creatio ― сотворение) и теологией (греч. teos ― боги, logos ― слово, учение, наука), согласно которым многообразие органического мира есть результат творения его Богом.

Креационизм ― (от лат. creatio «творение») — религиозная и философская концепция, согласно которой основные формы органического мира (жизнь), человечество, планета Земля, а также мир в целом, рассматриваются как непосредственно созданные Творцом, или Богом.

Креационисты (К. Линней, Ж. Кювье) доказывали, что виды живой природы реальны и неизменны со времени своего появления, при этом К. Линней утверждал, что видов существует столько, сколько их было создано во время «сотворения мира».

В XVIII в. К. Линней создал бинарную номенклатуру живой природы = систематизировал

К. Линней – Креационизм – Все создано Богом, виды неизменны (эволюции нет)

Представления Жана Батиста Ламарка

Первая последовательная теория эволюции была предложена в начале XIX в. французским натуралистом и философом Жаном Батистом Ламарком. Данная теория получила название ламарксизм, или трансформизм.

Трансформизм — учение о непрерывном изменении видов животного и растительного царств и о происхождении форм органического мира от одной или нескольких простейших форм.

Движущие силы эволюции по Ж.-Б. Ламарку

Ж.Б. Ламарк полагал, что организмами движет внутреннее стремление организмов к усложнению, совершенствованию, прогрессу структуры и функций. Формирование приспособлений и видообразование происходит под действием внешнего фактора – окружающей среды.

Эволюция организмов происходит в результате упражнения и неупражнения органов. Упражняемые части тела активно развиваются, неупражняемые редуцируются и впоследствии исчезают.

Результаты упражнения-неупражнения органов передаются по наследству.

Рисунок 1. Пример теории Ламарка

Наибольшую известность из примеров, приведённых Ламарком, приобрёл пример с жирафами. Жирафам приходится постоянно вытягивать шею, чтобы дотянуться до листьев, растущих у них над головой. Поэтому их шеи становятся длиннее, вытягиваются.

Ж. Б. Ламарк ― Трансформизм ― Внутреннее стремление к прогрессу; Влияние среды (упражнение/неупражнение органов); ― Внутреннее стремление к прогрессу; Влияние среды (упражнение/неупражнение органов); Передача по наследству приобретенных признаков ― единица эволюции = особь.

Представления Чарльза Дарвина

Первой действительно научной эволюционной теорией является теория Чарльза Дарвина (1809-1882, Англия), опубликованная им в 1859 году в книге "О происхождении видов путем естественного отбора или сохранении благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь".

Показав, что наследственность, изменчивость и борьба за существование присущи всему живому, Ч. Дарвин на их основе вывел основной эволюционный фактор ― естественный отбор.

Дарвинизм – теория эволюции, основанная на трудах Ч. Дарвина, считавшего естественный отбор, борьбу за существование и наследственную изменчивость главными факторами видообразования и формирования приспособлений (адаптаций) организмов к условиям жизни.

Одним из существенных аргументов в пользу реальности эволюции Ч. Дарвин считал изменение животных и растений при одомашнивании. По мысли Ч. Дарвина, люди постепенно, поколение за поколением, отбирали удачных производителей и отсеивали остальной приплод, у которого желаемые свойства были менее выражены. Скрещивание отобранных особей приводило к усилению искомого признака. Отбор, производимый человеком, носит искусственный характер. При естественном отборе в качестве фактора, решающего, кто выживет и оставит потомство, выступает природа.

Искусственный отбор – выбор человеком наиболее ценных в хозяйственном или декоративном отношении особей животных и растений для получения от них потомства с желаемыми свойствами.

Очень часто на экзамене может попасться вопрос по сравнению искусственного и естественного отбора.

Признак Искусственный отбор Естественный отбор Материал для отбора Наследственная изменчивость Наследственная изменчивость Отбирающий фактор Человек Условия среды Объект действия Отдельная особь/ группа особей Популяция Результат Сорт, порода, штамм Вид Приспособленность Не всегда Приспособленность

Движущие силы эволюции по Дарвину

«Каждый организм, — рассуждал Ч. Дарвин, — стремится размножиться в геометрической прогрессии, а жизненное пространство не беспредельно». В результате организмы вступают в борьбу за существование.

В ходе борьбы за существование большинство особей гибнет или не оставляет потомства. Те из них, кто обладает какими-либо преимуществами перед собратьями, имеют больше шансов выжить. Значительная часть изменчивости носит наследственный характер. Сохранение благоприятных индивидуальных различий и изменений и уничтожение вредных Ч. Дарвин назвал естественным отбором, или переживанием наиболее приспособленных.

Естественный отбор — основной фактор эволюции, в результате действия которого в популяции увеличивается число особей, обладающих более высокой приспособленностью к условиям среды (наиболее благоприятными признаками), в то время как количество особей с неблагоприятными признаками уменьшается.

Для соперничества между особями одного пола, обычно самцами, за обладание особями другого пола Ч. Дарвин ввел термин половой отбор. Именно под действием этой силы, утверждал ученый, возникла яркая окраска и разнообразные украшения, брачные песни и т.д.

Половой отбор – процесс, в основе которого лежит конкуренция за полового партнёра между особями одного пола, что влечёт за собой выборочное спаривание и производство потомства.

Ч.Дарвин ― Дарвинизм ― наследственная изменчивость; естественный отбор; борьба за существование; единица эволюции = вид.

кратко резюмируем механизм эволюционного процесса по Дарвину:

1. Живые организмы имеют много отличий благодаря изменчивости.

2. Виды хотят размножаться в геометрической прогрессии, но жизненные ресурсы ограничены, поэтому возникает конкуренция за ресурсы (борьба за существование).

3. В результате борьбы за существование происходит естественный отбор (выживают особи, наиболее приспособленные к условиям среды).

4. Выжившие особи передают полезные признаки потомству.

5. Полезный признак закрепляется.

Роль эволюционной теории в формировании естественнонаучной картины мира

Трудно переоценить значение дарвинизма в развитии всех отраслей естествознания, особенно общей биологии и частных дисциплин, антропологии, палеонтологии. Впервые, во времена Дарвина, получили материалистическое объяснение причины и механизмы исторического развития жизни на Земле.

Теория естественного отбора дала подлинно научное обоснование биологической эволюции. Дарвин при ее создании опирался на материалы, собранные в экспедициях, полевых условиях. Это не были умозрительные заключения, которые излагали в своих трудах его предшественники и некоторые современники.

Эволюционная теория Дарвина с момента своего появления вызвала массу дискуссий. В спорах рождалась истина. Обогатилось содержание общей биологии, ботаники, зоологии. Был дан толчок развитию генетики, селекции, антропологии, палеогеографии.

Синтетическая теория эволюции – не окончательный этап развития учения о происхождении видов. Это отправная точка для дальнейшего совершенствования в XXI веке.