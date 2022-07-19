Жизненные циклы паразитических червей

Тип Плоские черви
В данном типе паразиты встречаются в двух классах, это класс Сосальщики и класс Ленточные черви.
Паразитические плоские черви
Класс Сосальщики
Представитель: Печеночный сосальщик
Промежуточный хозяин: малый прудовик
Заражение: При поедании немытой зелени или овощей, вымытых водой из водоема, где живут личики.
Место паразитирования: Желчные ходы, печень
Печеночный сосальщик
Жизненный цикл:
В организме окончательного хозяина локализуется в желчных протоках печени. Оплодотворенные ЯЙЦА по желчным протокам хозяина попадают в кишечник и далее с фекалиями – в окружающую среду.
При попадании в воду из яйца выходит РЕСНИЧНАЯ личинка. Личинка активно ищет промежуточного хозяина (малого ПРУДОВИКА) и внедряется в его тело.
В малом прудовике происходит БЕСПОЛОЕ размножение и формируется ХВОСТАТАЯ личинка.
Личинки покидают организм промежуточного хозяина и активно плавают. Затем они прикрепляются к растениям, отбрасывают хвост, округляются и выделяют вокруг себя оболочку. Эта неподвижная стадия называется ЦИСТА.
Во время водопоя вместе с водой или травой циста попадают в пищеварительную систему копытных, оболочка растворяется, и паразиты по кишечным венам попадают в печень, где достигают ПОЛОВОЗРЕЛОГО состояния.
Цикл развития Печеночного сосальщика
Класс Ленточные черви
Представитель: Бычий цепень
Промежуточный хозяин: Крупный рогатый скот
Заражение: При употреблении в пищу сырого, полусырого, малосоленого и вяленого мяса, содержащего личинки цепня (финны)
Место паразитирования: Тонкая кишка
Бычий цепень
Жизненный цикл:
После оплодотворения образуются ЯЙЦА, которые постепенно накапливаются в матке каждого членика.
Задние членики по одному отрываются от тела червя.
Для продолжения жизненного цикла бычьего цепня его яйцо должно быть проглочено коровой или другим подходящим травоядным животным.
Попав в желудок коровы, онкосфера выходит из яйцевых оболочек. Эта первая личиночная стадия имеет шарообразную форму с шестью шипиками = ШЕСТИКРЮЧНАЯ ЛИЧИНКА. В кишечнике она пробуравливается через его стенку и попадает в лимфатический или кровеносный сосуд. В конечном итоге личинка оказывается в кровеносном русле своего промежуточного хозяина. Вместе с током крови онкосферы разносятся по всему организму. Чаще всего они оседают в мышцах, но могут оказаться и в других тканях.
Шестикрючная личинка превращается в ФИННУ.
Попав в желудок человека, головка бычьего цепня выворачивается из финны. Сама финна переваривается. Головка доходит до кишечника и присасывается к нему. Далее начинают постепенно формироваться членики нового взрослого червя. Так завершается жизненный цикл бычьего цепня.
Цикл развития Бычьего цепня
Другие представители типа Плоские черви
Свиной солитер:
Основной хозяин (ОС): Человек.
Промежуточный хозяин (ПХ): Свинья, собака, кошка, кролик. Длина тела взрослого червя 2-3см.
Широкий лентец:
ОС: Человек.
ПХ: Первый – рачок циклоп, второй – рыба. Длина тела взрослого червя 10м, реже 15-20м.
Эхинококк:
ОС: Собаки, волки.
ПХ: Коровы, овцы, свиньи, человек. Длина тела взрослого червя 3-5 мм (личиночные; пузырчатая стадия ― несколько см).
Тип Круглые черви
Класс Нематоды
Представитель: Аскарида человеческая
Заражение: При употреблении в пищу продуктов, загрязненных почвой, содержащей яйца аскарид
Место паразитирования: Кишечник
Строение Аскариды
Жизненный цикл:
Развитие аскариды идет без смены хозяев. ЯЙЦА созревают в почве после выхода из кишечника человека.
Во влажной почве при доступе кислорода, при температуре 25-27ᵒ градусов, на 16-17 день в яйце формируется ЛИЧИНКА. Заражение происходит в случае проглатывания таких яиц с немытыми овощами, фруктами, с водой, а также в случае переноса яиц мухами на продукты питания.
Из проглоченных яиц в кишечнике выходят микроскопические личинки, которые затем совершают миграцию через стенки кишечника в кровеносные сосуды, печень, в нижнюю полую вену, в правое предсердие и желудочек сердца, а потом в легкие.
При откашливании личинки из легких с током слизи по дыхательным путям попадают в глотку и вторично заглатываются.
Останавливаются в тонкой кишке, где достигают половой зрелости; после чего яйца снова попадают в почву.
Жизненный цикл аскариды
Факты из жизни других паразитов, о развитии которых спрашивают на экзамене чуть реже:
Паразитирует во многих органах человека (кишечник, печень, может проникать в мышцы и другие органы).
Заражение может произойти при употреблении наструганной мороженой рыбы (строганины), сырого рыбного фарша, плохо прожаренной рыбы, недостаточно просоленной икры.
2. Эхинококк, тип Плоские черви, класс Ленточные черви.
Поражает печень, легкие, головной мозг и почки.
Заражение может произойти при контакте с инфицированными собаками.
Эхинококк
Широкий лентец