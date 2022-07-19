Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Зоология
Общая характеристика класса Птицы Тип Круглые черви Классы моллюсков Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Тип Хордовые Подтип Оболочники Классы членистоногих Одноклеточные организмы Тип Членистоногие Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика животных Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки
Организм человека и его здоровье
Покровная система Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Отделы пищеварительной системы Ткани в организме человека Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Выделительная система Иммунная система и иммунитет Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат Железы пищеварительной системы Дыхательная система Строение и функции нервной системы. ЦНС
Микробиология, микология
Классификация грибов Физиология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий Морфология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Геологические эры Формы естественного отбора Синтетическая теория эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Основные эволюционные представления
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Типы размножения Гаметогенез Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Органогенез Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Влияние вредных привычек на организм и стресса Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Бесполое размножение
Генетика
История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Ботаника
Вегетативные органы растений. Побег Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Строение семени Отдел Покрытосеменные Строение цветка Классы Однодольные и Двудольные Характеристика растительного организма Отдел Папоротникообразные Ткани высших растений Отдел Голосеменные Жизненные циклы растений Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Жизненные циклы паразитических червей

Тип Плоские черви

В данном типе паразиты встречаются в двух классах, это класс Сосальщики и класс Ленточные черви.

Паразитические плоские черви

Класс Сосальщики

Представитель: Печеночный сосальщик

Основной хозяин: крупный рогатый скот, реже человек

Промежуточный хозяин: малый прудовик

Заражение: При поедании немытой зелени или овощей, вымытых водой из водоема, где живут личики.

Место паразитирования: Желчные ходы, печень

Печеночный сосальщик

Жизненный цикл:

  1. В организме окончательного хозяина локализуется в желчных протоках печени. Оплодотворенные ЯЙЦА по желчным протокам хозяина попадают в кишечник и далее с фекалиями – в окружающую среду.

  2. При попадании в воду из яйца выходит РЕСНИЧНАЯ личинка. Личинка активно ищет промежуточного хозяина (малого ПРУДОВИКА) и внедряется в его тело.

  3. В малом прудовике происходит БЕСПОЛОЕ размножение и формируется ХВОСТАТАЯ личинка.

  4. Личинки покидают организм промежуточного хозяина и активно плавают. Затем они прикрепляются к растениям, отбрасывают хвост, округляются и выделяют вокруг себя оболочку. Эта неподвижная стадия называется ЦИСТА.

  5. Во время водопоя вместе с водой или травой циста попадают в пищеварительную систему копытных, оболочка растворяется, и паразиты по кишечным венам попадают в печень, где достигают ПОЛОВОЗРЕЛОГО состояния.

Схема развития: зигота → яйцо → ресничная личинка → хвостатая личинка → циста → взрослый червь

Цикл развития Печеночного сосальщика

Класс Ленточные черви

Представитель: Бычий цепень

Основной хозяин: Человек

Промежуточный хозяин: Крупный рогатый скот

Заражение: При употреблении в пищу сырого, полусырого, малосоленого и вяленого мяса, содержащего личинки цепня (финны)

Место паразитирования: Тонкая кишка

Бычий цепень

Жизненный цикл:

  1. После оплодотворения образуются ЯЙЦА, которые постепенно накапливаются в матке каждого членика.

  2. Задние членики по одному отрываются от тела червя.

  3. Для продолжения жизненного цикла бычьего цепня его яйцо должно быть проглочено коровой или другим подходящим травоядным животным.

  4. Попав в желудок коровы, онкосфера выходит из яйцевых оболочек. Эта первая личиночная стадия имеет шарообразную форму с шестью шипиками = ШЕСТИКРЮЧНАЯ ЛИЧИНКА. В кишечнике она пробуравливается через его стенку и попадает в лимфатический или кровеносный сосуд. В конечном итоге личинка оказывается в кровеносном русле своего промежуточного хозяина. Вместе с током крови онкосферы разносятся по всему организму. Чаще всего они оседают в мышцах, но могут оказаться и в других тканях.

  5. Шестикрючная личинка превращается в ФИННУ.

  6. Попав в желудок человека, головка бычьего цепня выворачивается из финны. Сама финна переваривается. Головка доходит до кишечника и присасывается к нему. Далее начинают постепенно формироваться членики нового взрослого червя. Так завершается жизненный цикл бычьего цепня.

Схема развития: яйцо → 6-крючный зародыш с личинкой → личинка → финна → взрослый цепень

Цикл развития Бычьего цепня

Другие представители типа Плоские черви

Свиной солитер:

Основной хозяин (ОС): Человек.

Промежуточный хозяин (ПХ): Свинья, собака, кошка, кролик. Длина тела взрослого червя 2-3см.

Широкий лентец:

ОС: Человек.

ПХ: Первый – рачок циклоп, второй – рыба. Длина тела взрослого червя 10м, реже 15-20м.

Эхинококк:

ОС: Собаки, волки.

ПХ: Коровы, овцы, свиньи, человек. Длина тела взрослого червя 3-5 мм (личиночные; пузырчатая стадия ― несколько см).

Тип Круглые черви

Класс Нематоды

Представитель: Аскарида человеческая

Основной хозяин: Человек!

Заражение: При употреблении в пищу продуктов, загрязненных почвой, содержащей яйца аскарид

Место паразитирования: Кишечник

Строение Аскариды

Жизненный цикл:

  1. Развитие аскариды идет без смены хозяев. ЯЙЦА созревают в почве после выхода из кишечника человека.

  2. Во влажной почве при доступе кислорода, при температуре 25-27ᵒ градусов, на 16-17 день в яйце формируется ЛИЧИНКА. Заражение происходит в случае проглатывания таких яиц с немытыми овощами, фруктами, с водой, а также в случае переноса яиц мухами на продукты питания.

  3. Из проглоченных яиц в кишечнике выходят микроскопические личинки, которые затем совершают миграцию через стенки кишечника в кровеносные сосуды, печень, в нижнюю полую вену, в правое предсердие и желудочек сердца, а потом в легкие.

  4. При откашливании личинки из легких с током слизи по дыхательным путям попадают в глотку и вторично заглатываются.

  5. Останавливаются в тонкой кишке, где достигают половой зрелости; после чего яйца снова попадают в почву.

Необходимо знать: аскарида способна двигаться в кишечнике в направлении, противоположном движению каловых масс.

Жизненный цикл аскариды

Факты из жизни других паразитов, о развитии которых спрашивают на экзамене чуть реже:

1. Широкий лентец, тип Плоские черви, класс Ленточные черви.

Паразитирует во многих органах человека (кишечник, печень, может проникать в мышцы и другие органы).

Заражение может произойти при употреблении наструганной мороженой рыбы (строганины), сырого рыбного фарша, плохо прожаренной рыбы, недостаточно просоленной икры.

2. Эхинококк, тип Плоские черви, класс Ленточные черви.

Поражает печень, легкие, головной мозг и почки.

Заражение может произойти при контакте с инфицированными собаками.

Эхинококк

Широкий лентец