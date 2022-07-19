Культура ухода за кожей. Болезни кожи. Закаливание

Уход за кожей

Кожа выделяет защитные вещества, которые губительны для болезнетворных организмов. Поэтому необходимо содержать кожу в чистоте, мыть несколько раз в неделю теплой водой, лицо – водой комнатной температуры. Горячая вода нарушает эластичность кожи, холодная способствует закупориванию протоков сальных желез и образованию угрей.

Если нерегулярно мыть интенсивно потеющие места (ноги и подмышечные впадины), нерегулярно и редко менять носки, то будет возникать резкий неприятный запах. Также при сильном и частом потении, то есть увлажнении подмышечных впадин может нарушаться эпидермис, и могут возникать зуд и язвы. При сильном потении следует применять специальные средства, имеющие приятный запах, смягчающие и вяжущие средства, чтобы избежать травмирования.

Уход за ногтями и волосами

Ногти защищают чувствительные концы пальцев. Длинные ногти могут запасать грязь и болезнетворные организмы, поэтому важно постригать ноготь так, чтобы он лишь слегка выступал за мягкую поверхность пальца.

Основные способы ухода за волосами – регулярное мытье и стрижка кончиков (особенно если они начинают сечься, то есть расщепляться). Отрицательно на качестве волос сказываются переохлаждение, обесцвечивание.

Гигиенические требования к одежде и обуви

Одежда не должна стеснять движений, должна соответствовать погоде, была удобной и легкой. Предпочтение стоит отдавать натуральным тканям, так как синтетические часто не пропускают воздух и затрудняют теплоотдачу.

Обувь должна быть сухой, не тесной, а в зимнее время – теплой. Тесная обувь сдавливает ноги и может деформировать стопу. Обувь на высоком каблуке уменьшает площадь опоры и устойчивость походки. При этом усиленное давление на переднюю часть стопы также может привести к ее деформации.

Причины кожных заболеваний

Если не ухаживать за своей кожей, то возможно заражение различными кожными заболеваниями.

Одним из распространенных кожных заболеваний является стригущий лишай, он вызывается очень заразным грибком, который передается при контакте с больным человеком или животным. Стригущий лишай протекает в двух формах. В легкой форме поражаются лишь верхние слои кожи. При тяжелой - формируются болезненные нарывы, и нарушается волосяной покров.

Другое популярное заболевание – чесотку – вызывает клещ чесоточный зудень. Самки клещей прогрызают в коже ходы и откладывают в них яйца. Из яиц выходят личинки, которые питаются тканями кожи. При чесотке прежде всего поражаются перепонки между пальцами. В случае возникновения заболевания необходимо обратится к врачу.

Закаливание

Закаливание – это постепенное приспособление организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, в первую очередь – к холоду.

Благодаря закаливанию человек способен легче переносить колебания климата и сохранять работоспособность. Закаливание совершается через природные факторы: воду, свет и воздух.

Наиболее эффективно закаливание водой. Водные процедуры могут быть общими (холодные обливания, контрастный душ) и местными (обтирание). При проведении местных процедур устойчивость к холоду возникает только в месте применения водных процедур.

Необходимо понимать, что эффект от закаливания появляется через 2-3 месяца и пропадает у детей через 5-7 дней, а у взрослых через 3-4 недели.

Первая помощь при ожогах и обморожениях

Среди повреждений кожи часто встречаются ожоги. Они бывают термические и химические.

Различают 4 степени термических ожогов. При ожоге первой степени краснеет кожа. При второй – на месте ожога возникают пузыри, наполненные тканевой жидкостью. При ожогах третьей степени возникают серьезные нарушения слоев кожи, а при четвертой обугливается кожа. При термических ожогах первой и второй степеней необходимо промыть пораженные места холодной водой и обработать спиртом. При ожогах более высоких степеней накладывают стерильные повязки и сопровождают больного в больницу.

Причины химических ожогов – попадание на кожу агрессивных соединений: щелочей и кислот. При лечении химических ожогов необходимо промыть пораженное место большим количеством воды. Если ожог вызван кислотой, то его промывают 2% раствором соды, а если щелочью, то 1% раствором уксусной кислоты.

Обморожение – переохлаждение кожи – приводит к побелению кожных покровов из-за сужения кровеносных сосудов. При этом кожа будет терять чувствительность. Важно дать пострадавшему горячее питье и укутать обмороженный участок.