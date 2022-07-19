Культура ухода за кожей. Болезни кожи. Закаливание

Кожа выделяет защитные вещества, которые губительны для болезнетворных организмов. Поэтому необходимо содержать кожу в чистоте, мыть несколько раз в неделю теплой водой, лицо – водой комнатной температуры. Горячая вода нарушает эластичность кожи, холодная способствует закупориванию протоков сальных желез и образованию угрей.
Если нерегулярно мыть интенсивно потеющие места (ноги и подмышечные впадины), нерегулярно и редко менять носки, то будет возникать резкий неприятный запах. Также при сильном и частом потении, то есть увлажнении подмышечных впадин может нарушаться эпидермис, и могут возникать зуд и язвы. При сильном потении следует применять специальные средства, имеющие приятный запах, смягчающие и вяжущие средства, чтобы избежать травмирования.
Ногти защищают чувствительные концы пальцев. Длинные ногти могут запасать грязь и болезнетворные организмы, поэтому важно постригать ноготь так, чтобы он лишь слегка выступал за мягкую поверхность пальца.
Одежда не должна стеснять движений, должна соответствовать погоде, была удобной и легкой. Предпочтение стоит отдавать натуральным тканям, так как синтетические часто не пропускают воздух и затрудняют теплоотдачу.
Обувь должна быть сухой, не тесной, а в зимнее время – теплой. Тесная обувь сдавливает ноги и может деформировать стопу. Обувь на высоком каблуке уменьшает площадь опоры и устойчивость походки. При этом усиленное давление на переднюю часть стопы также может привести к ее деформации.
Одним из распространенных кожных заболеваний является стригущий лишай, он вызывается очень заразным грибком, который передается при контакте с больным человеком или животным. Стригущий лишай протекает в двух формах. В легкой форме поражаются лишь верхние слои кожи. При тяжелой - формируются болезненные нарывы, и нарушается волосяной покров.
Другое популярное заболевание – чесотку – вызывает клещ чесоточный зудень. Самки клещей прогрызают в коже ходы и откладывают в них яйца. Из яиц выходят личинки, которые питаются тканями кожи. При чесотке прежде всего поражаются перепонки между пальцами. В случае возникновения заболевания необходимо обратится к врачу.
Благодаря закаливанию человек способен легче переносить колебания климата и сохранять работоспособность. Закаливание совершается через природные факторы: воду, свет и воздух.
Наиболее эффективно закаливание водой. Водные процедуры могут быть общими (холодные обливания, контрастный душ) и местными (обтирание). При проведении местных процедур устойчивость к холоду возникает только в месте применения водных процедур.
Необходимо понимать, что эффект от закаливания появляется через 2-3 месяца и пропадает у детей через 5-7 дней, а у взрослых через 3-4 недели.
Среди повреждений кожи часто встречаются ожоги. Они бывают термические и химические.
Различают 4 степени термических ожогов. При ожоге первой степени краснеет кожа. При второй – на месте ожога возникают пузыри, наполненные тканевой жидкостью. При ожогах третьей степени возникают серьезные нарушения слоев кожи, а при четвертой обугливается кожа. При термических ожогах первой и второй степеней необходимо промыть пораженные места холодной водой и обработать спиртом. При ожогах более высоких степеней накладывают стерильные повязки и сопровождают больного в больницу.
Причины химических ожогов – попадание на кожу агрессивных соединений: щелочей и кислот. При лечении химических ожогов необходимо промыть пораженное место большим количеством воды. Если ожог вызван кислотой, то его промывают 2% раствором соды, а если щелочью, то 1% раствором уксусной кислоты.