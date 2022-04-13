Виды пирамид. Правило экологической пирамиды

Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
Биология
Задания части 2 ОГЭ
Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Зоология
Разнообразие класса Земноводные Тип Круглые черви Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы Тип Членистоногие Подтип Оболочники Тип Хордовые Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Млекопитающие Классы членистоногих Общая характеристика животных Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Подтип Бесчерепные Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Классы моллюсков Общая характеристика класса Пресмыкающиеся
Организм человека и его здоровье
Покровная система Роль витаминов Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Железы пищеварительной системы Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Дыхательная система Сердечно-сосудистая система Иммунная система и иммунитет Ткани в организме человека Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Половая система Большой и малый круги кровообращения Инфекционные заболевания человека Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС
Эволюция живой природы
Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Геологические эры Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции
Организм как биологическая система
Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Влияние вредных привычек на организм и стресса Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Органогенез Мутационная изменчивость Бесполое размножение Половое размножение Гаметогенез Постэмбриональный период развития
Ботаника
Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Классы Однодольные и Двудольные Размножение водорослей Отдел Папоротникообразные Строение и разнообразие плодов Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Строение цветка Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение семени Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Строение и жизнедеятельность водорослей
Генетика
Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Водные экосистемы Типы взаимоотношений организмов Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Экологические проблемы
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем
Микробиология, микология
Морфология вирусов Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека

Виды пирамид. Правило экологической пирамиды

Анализируя состав пищевых цепей, ученые сделали вывод, что количественно трофические уровни можно соотнести следующим образом:

Эта закономерность была выражена в виде пирамиды, в которой для изображения каждого пищевого уровня был подобран прямоугольник, масштаб которого коррелировал с числом особей в нем.

Выделяют следующие типы экологических пирамид, в зависимости от единицы учитываемого количества:

  • Биомассы (соотношение отражено в единицах массы)

  • Численности (соотношение отражено в абсолютном количестве особей)

  • Энергии (соотношение отражено в единицах энергии ― кДж)

Организм не может использовать всю энергию, которую он получает с пищей. Большая часть энергии рассеивается в виде тепла и теряется. Исходя из этой закономерности, было сформулировано.

Правило экологической пирамиды (правило 10%): на каждый̆ последующий трофический уровень переходит не более 10% массы/ количества/ энергии предыдущего.

Изображение выглядит как текст Автоматически созданное описание

Поскольку количество энергии, массы и особей так прогрессивно снижается, длина пищевой цепи обычно не превышает 4-5 элементов.

Стоит обратить внимание, что все пирамиды составляются на определенный момент времени, поэтому не отражают динамику численности особей, процент увеличения биомассы одного трофического уровня на протяжении какого-то временного периода.