Виды пирамид. Правило экологической пирамиды

Анализируя состав пищевых цепей, ученые сделали вывод, что количественно трофические уровни можно соотнести следующим образом:

Эта закономерность была выражена в виде пирамиды, в которой для изображения каждого пищевого уровня был подобран прямоугольник, масштаб которого коррелировал с числом особей в нем.

Выделяют следующие типы экологических пирамид, в зависимости от единицы учитываемого количества:

Биомассы (соотношение отражено в единицах массы)

Численности (соотношение отражено в абсолютном количестве особей)

Энергии (соотношение отражено в единицах энергии ― кДж)

Организм не может использовать всю энергию, которую он получает с пищей. Большая часть энергии рассеивается в виде тепла и теряется. Исходя из этой закономерности, было сформулировано.

Правило экологической пирамиды (правило 10%): на каждый̆ последующий трофический уровень переходит не более 10% массы/ количества/ энергии предыдущего.

Поскольку количество энергии, массы и особей так прогрессивно снижается, длина пищевой цепи обычно не превышает 4-5 элементов.

Стоит обратить внимание, что все пирамиды составляются на определенный момент времени, поэтому не отражают динамику численности особей, процент увеличения биомассы одного трофического уровня на протяжении какого-то временного периода.