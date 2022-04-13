Синтетическая теория эволюции

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Организм как биологическая система
Органогенез Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Влияние вредных привычек на организм и стресса Ненаследственная изменчивость Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Гаметогенез Постэмбриональный период развития
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Зоология
Классы членистоногих Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Подтип Оболочники Подтип Бесчерепные Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Моллюски Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Хордовые Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Неинфекционные заболевания человека Иммунная система и иммунитет Дыхательная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Железы пищеварительной системы Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Половая система Роль витаминов Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Лимфатическая система
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Морфология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Доказательства эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Определение вида и популяции Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы борьбы за существование Формы естественного отбора
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Охрана биологического разнообразия Среда обитания организмов Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Ботаника
Строение цветка Классы Однодольные и Двудольные Вегетативные органы растений. Побег Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Папоротникообразные Строение и разнообразие плодов Отдел Голосеменные Двойное оплодотворение цветковых Характеристика растительного организма Строение семени
Генетика
История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола

Синтетическая теория эволюции

Синтетическая теория эволюции- учение об эволюции органического мира, разработанное на основе данных современной генетики, молекулярной биологии, экологии и классического дарвинизма.

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) возникла в начале 40-х годов XX в. В СТЭ авторы стремились обобщить все открытые генетикой факты и связать их с дарвинизмом. Большой вклад в создание СТЭ внесли А. Н. Северцов и И.И. Шмальгаузен.

Основные положения синтетической теории эволюции:

Единица эволюции – популяция 

Движущими силами эволюции по СТЭ являются: 

  • мутации 

  • комбинативная изменчивость 

  • популяционные волны 

  • дрейф генов 

  • изоляция 

  • естественный отбор 

Мутации – случайные изменения генетического материала, в результате которых возникают новые признаки и свойства организма. 

Исследованиям мутационных процессов в популяциях посвящены работы отечественного генетика С.С. Четверикова. В результате мутаций появляются новые аллели. Мутационный процесс происходит случайно и не являются направляющим фактором. Новые гены подвергаются действию естественного отбора. 

Комбинативная изменчивость – возникновение новых сочетаний генов, происходящее при гаметогенезе и оплодотворении (см. тему «Изменчивость»). 

Важно! Мутационная и комбинативная изменчивости обеспечивают разнообразие признаков особей в каждой популяции и таким образом служат материалом для естественного отбора.
 

Популяционные волны (волны жизни) – колебания численности особей в популяции. 

Причинами популяционных волн являются: 

  • периодические (сезонные) изменения условий окружающей среды (освещённости, температуры и пр.); 

  • случайные изменения мест обитания (пожары, землетрясения и пр.); 

  • расширение занимаемой территории, что приводит к увеличению численности. 

Пример волн жизни: 

увеличение количества зайцев через некоторое время приводит к возрастанию числа волков и рысей из-за достаточного количества пищи (зайцев). 

 

 

Популяционные волны приводят к изменению концентраций аллелей в генофонде популяций и могут быть причиной дрейфа генов. 

  

Дрейф генов – случайное изменение концентрации генов и генотипов в генофонде популяции. 

 

Например, в малочисленной популяции из-за стихийных бедствий (пожара, наводнения) может резко уменьшиться количество особой. При этом генетический состав новой популяции может значительно отличаться от исходной (выживут особи только с определёнными аллелями). В дальнейшем эти гены будут закрепляться, и генофонд популяции изменится. 

Данный пример называется «эффект бутылочного горлышка»

 

Также вариантом дрейфа генов является так называемый «эффект основателя», который наблюдается при заселении новых территорий особями вида. Представим, что в исходной популяции было примерно равное количество аллелей генов (см. рисунок ниже, фигуры разного цвета). На новую территорию заселяются малое количество особей только с некоторыми аллелями (фигуры желтого и красного цвета). В итоге сформируется новая популяция с другим генофондом. 

 

Важно! Исходя из вышесказанного, волны жизни и дрейф генов, так же, как и изменчивость, создают эволюционный материал. 

 

Изоляция – исключение или затруднение свободного скрещивания между особями одного вида из разных популяций. 

 

Изолированные популяции не могут обмениваться генетическим материалом, вследствие чего с течением времени накапливаются различия в генофонде. Происходит постепенное превращение популяций в разные виды. 

Изоляция бывает географическая (пространственная) и биологическая (репродуктивная). 

 

Географическая изоляция — обособление определенной популяции от других популяций того же вида каким-либо труднопреодолимыми географическими преградами. 

Биологическая изоляция – биологические различия, возникающие между особями одной популяции и препятствующие свободному скрещиванию.
 

 

Биологическая изоляция может быть: 

- экологической (разные сроки цветения, гнездования, нереста),  

- этологической (разное брачное поведение особей),  

- морфофизиологической (отличия в строении или размерах органов размножения),  

- генетической (изменение строения и числа хромосом). 

 

Все рассмотренные элементарный факторы эволюции действуют ненаправленно, но приводят к изменению соотношения генов и создают материал для естественного отбора. 

Главным направляющим фактором эволюции является естественный отбор

 

Сравнительная характеристика основных положений эволюционного учения Ч. Дарвина и синтетической теории эволюции (эволюционные взгляды в XIX и XX веке </п>