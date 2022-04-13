Синтетическая теория эволюции (СТЭ) возникла в начале 40-х годов XX в. В СТЭ авторы стремились обобщить все открытые генетикой факты и связать их с дарвинизмом. Большой вклад в создание СТЭ внесли А. Н. Северцов и И.И. Шмальгаузен.
Основные положения синтетической теории эволюции:
Единица эволюции – популяция
Движущими силами эволюции по СТЭ являются:
мутации
комбинативная изменчивость
популяционные волны
дрейф генов
изоляция
естественный отбор
Исследованиям мутационных процессов в популяциях посвящены работы отечественного генетика С.С. Четверикова. В результате мутаций появляются новые аллели. Мутационный процесс происходит случайно и не являются направляющим фактором. Новые гены подвергаются действию естественного отбора.
Причинами популяционных волн являются:
периодические (сезонные) изменения условий окружающей среды (освещённости, температуры и пр.);
случайные изменения мест обитания (пожары, землетрясения и пр.);
расширение занимаемой территории, что приводит к увеличению численности.
Пример волн жизни:
увеличение количества зайцев через некоторое время приводит к возрастанию числа волков и рысей из-за достаточного количества пищи (зайцев).
Популяционные волны приводят к изменению концентраций аллелей в генофонде популяций и могут быть причиной дрейфа генов.
Например, в малочисленной популяции из-за стихийных бедствий (пожара, наводнения) может резко уменьшиться количество особой. При этом генетический состав новой популяции может значительно отличаться от исходной (выживут особи только с определёнными аллелями). В дальнейшем эти гены будут закрепляться, и генофонд популяции изменится.
Данный пример называется «эффект бутылочного горлышка».
Также вариантом дрейфа генов является так называемый «эффект основателя», который наблюдается при заселении новых территорий особями вида. Представим, что в исходной популяции было примерно равное количество аллелей генов (см. рисунок ниже, фигуры разного цвета). На новую территорию заселяются малое количество особей только с некоторыми аллелями (фигуры желтого и красного цвета). В итоге сформируется новая популяция с другим генофондом.
Изолированные популяции не могут обмениваться генетическим материалом, вследствие чего с течением времени накапливаются различия в генофонде. Происходит постепенное превращение популяций в разные виды.
Изоляция бывает географическая (пространственная) и биологическая (репродуктивная).
Биологическая изоляция может быть:
- экологической (разные сроки цветения, гнездования, нереста),
- этологической (разное брачное поведение особей),
- морфофизиологической (отличия в строении или размерах органов размножения),
- генетической (изменение строения и числа хромосом).
Все рассмотренные элементарный факторы эволюции действуют ненаправленно, но приводят к изменению соотношения генов и создают материал для естественного отбора.
Главным направляющим фактором эволюции является естественный отбор.