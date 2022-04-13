Классы Членистоногих

Класс Ракообразные Представители: Рак-отшельник, креветка, краб, омар, лангуст – Десятиногие (Высшие); дафния, циклоп, бокоплав – Низшие ракообразные

Количество видов: Около 25 тыс. видов. Выделяют Высших (Десятиногие) и Низших ракообразных.

Место обитания и образ жизни: Водная и наземно-воздушная среда; донные (бентос), пассивно плавающие (зоопланктон), сидячие, некоторые паразиты.

Тело (сегментация и другие особенности): Тело разделено на голову, грудь и брюшко (у раков головогрудь и брюшко).

Система опоры (скелет): Наружный скелет из кутикулы, пропитанный особым органическим веществом – хитином. У высших раков наружный скелет мощный

Передвижение: У Низших – двуветвистое строение конечностей, у Высших – одноветвистое (5 пар)

Дыхательная система: Дыхание у Низших осуществляется всей поверхностью тела, у Высших – жабрами (выросты конечностей).

Нервная система: Окологлоточное кольцо и брюшная нервная цепочка.

Органы чувств: Две пары усиков (отличие), фасеточные глаза.

Выделительная система: «Зеленые» железы

Половая система: В основном раздельнополые.

Строение ракообразных

Развитие: Развитие с превращением: яйцо – личинки – молодая особь.

Являются звеном в цепи питания, также кормом для рыб, моллюсков и водных млекопитающих (китов), употребляются в пищу человеком, санитары водоемов, могут быть промежуточными хозяевами для паразитических червей (циклоп – для личинок широкого лентеца и ришты, краб и рак – легочного сосальщика)

Класс Паукообразные Представители: Скорпионы, сенокосцы, клещи, пауки

Количество видов: Более 62 тыс. видов

Место обитания и образ жизни: В наземно-воздушной среде, вторично водные, хищники (ядовитые железы, паутинные бородавки); ведут одиночный (чаще) образ жизни, некоторые образуют колонии; многие ядовиты.

Тело (сегментация и другие особенности): Головогрудь и брюшко, соединяются тонким стебельком; дыхание только атмосферным воздухом; видоизменения брюшных конечностей – паутинные бородавки и легочные мешки.

Система опоры (скелет): Наружный скелет из кутикулы, пропитанный особым органическим веществом – хитином.

Передвижение: 4 пары конечностей

Дыхательная система: Легкие или трахеи

Нервная система: Окологлоточное кольцо и брюшная нервная цепочка.

Органы чувств: Наибольшее значение имеет осязание, органы зрения – простые глаза от 2 до 12

Выделительная система: Мальпигиевы сосуды

Строение паукообразных

Половая система: Раздельнополые.

Развитие: Размножение может быть из неоплодотворенных яиц – партеногенез (образуются только самки), развитие (у большинства) без превращения – без личиночных стадий

Некоторые представители являются переносчиками заболеваний: Чесоточный зудень – чесотка. Железница угревая – появление угрей. Таежный клещ – таежный энцефалит. Дермасентор – переносят спирохет, возбудителей клещевого сыпного и обратного тифа, возбудителей туляремии, энцефалита, риккетсиозов, бруцеллеза.

Класс Насекомые Представители:

Количество видов: Более 1,5 млн. видов.

Место обитания и образ жизни: Все среды жизни, кроме, организменной, многие летающие.

Тело (сегментация и другие особенности): Голова, грудь, брюшко.

Система опоры (скелет): Наружный скелет из кутикулы, пропитанный особым органическим веществом – хитином.

Передвижение: 3 пары конечностей, 1 или 2 пары крыльев

Дыхательная система: Трахеи

Нервная система: Окологлоточное кольцо и брюшная нервная цепочка, надглоточный нервный узел хорошо развит – «головной мозг». У общественных насекомых хорошо развит передний отдел с центром условно рефлекторной и инстинктивной деятельности.

Органы чувств: Пара фасеточных глаз, органы слуха (сверчки, кузнечики, совки, цикады); усики (1 пара) ― органы осязания и обоняния. Ротовые органы (аппараты) насекомых приспособлены к разным способам добывания пищи

Выделительная система: Мальпигиевы железы и жировое тело.

Строение Насекомых

Половая система: Раздельнополые, у пчел и тлей – партеногенез

Развитие: Развитие прямое (у чешуйницы), с метаморфозом:

С полным превращением (яйцо – личинка – куколка – имаго) – комары, бабочки, жуки, блохи, мухи и др. (яйцо – личинка – куколка – имаго) – комары, бабочки, жуки, блохи, мухи и др. С неполным превращением (яйцо – личинка – имаго) – тараканы, саранча, вши.

Являются звеном в цепи питания; некоторые представители: вредители (эктопаразиты) и жилищам человека, переносчики заболеваний, вредители растений, вредители сельского хозяйства; почвообразователи, регулируют численность насекомых, распространители семян растений, используются с пользой для человека (мед, прополис), получение шелка (тутовый шелкопряд).





Строение ротовых аппаратов насекомых