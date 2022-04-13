Классы Членистоногих

Представители: Рак-отшельник, креветка, краб, омар, лангуст – Десятиногие (Высшие); дафния, циклоп, бокоплав – Низшие ракообразные
Количество видов: Около 25 тыс. видов. Выделяют Высших (Десятиногие) и Низших ракообразных.
Место обитания и образ жизни: Водная и наземно-воздушная среда; донные (бентос), пассивно плавающие (зоопланктон), сидячие, некоторые паразиты.
Система опоры (скелет): Наружный скелет из кутикулы, пропитанный особым органическим веществом – хитином. У высших раков наружный скелет мощный
Передвижение: У Низших – двуветвистое строение конечностей, у Высших – одноветвистое (5 пар)
Дыхательная система: Дыхание у Низших осуществляется всей поверхностью тела, у Высших – жабрами (выросты конечностей).
Нервная система: Окологлоточное кольцо и брюшная нервная цепочка.
Органы чувств: Две пары усиков (отличие), фасеточные глаза.
Половая система: В основном раздельнополые.
Строение ракообразных
Развитие: Развитие с превращением: яйцо – личинки – молодая особь.
Представители: Скорпионы, сенокосцы, клещи, пауки
Количество видов: Более 62 тыс. видов
Место обитания и образ жизни: В наземно-воздушной среде, вторично водные, хищники (ядовитые железы, паутинные бородавки); ведут одиночный (чаще) образ жизни, некоторые образуют колонии; многие ядовиты.
Система опоры (скелет): Наружный скелет из кутикулы, пропитанный особым органическим веществом – хитином.
Передвижение: 4 пары конечностей
Дыхательная система: Легкие или трахеи
Нервная система: Окологлоточное кольцо и брюшная нервная цепочка.
Органы чувств: Наибольшее значение имеет осязание, органы зрения – простые глаза от 2 до 12
Строение паукообразных
Половая система: Раздельнополые.
Развитие: Размножение может быть из неоплодотворенных яиц – партеногенез (образуются только самки), развитие (у большинства) без превращения – без личиночных стадий
Представители:
Количество видов: Более 1,5 млн. видов.
Место обитания и образ жизни: Все среды жизни, кроме, организменной, многие летающие.
Система опоры (скелет): Наружный скелет из кутикулы, пропитанный особым органическим веществом – хитином.
Передвижение: 3 пары конечностей, 1 или 2 пары крыльев
Дыхательная система: Трахеи
Нервная система: Окологлоточное кольцо и брюшная нервная цепочка, надглоточный нервный узел хорошо развит – «головной мозг». У общественных насекомых хорошо развит передний отдел с центром условно рефлекторной и инстинктивной деятельности.
Органы чувств: Пара фасеточных глаз, органы слуха (сверчки, кузнечики, совки, цикады); усики (1 пара) ― органы осязания и обоняния. Ротовые органы (аппараты) насекомых приспособлены к разным способам добывания пищи
Строение Насекомых
Половая система: Раздельнополые, у пчел и тлей – партеногенез
Развитие: Развитие прямое (у чешуйницы), с метаморфозом:
С неполным превращением (яйцо – личинка – имаго) – тараканы, саранча, вши.
Строение ротовых аппаратов насекомых