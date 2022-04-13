Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Круговорот веществ
Зоология
Классы моллюсков Классы членистоногих Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Земноводные Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Тип Круглые черви Одноклеточные организмы Тип Членистоногие Общая характеристика животных Тип Хордовые Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы Подтип Бесчерепные Подтип Оболочники Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Подтип Черепные (Позвоночные)
Организм человека и его здоровье
Железы пищеварительной системы Дыхательная система Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Половая система Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Роль витаминов Выделительная система Перифирическая нервная система Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Покровная система Иммунная система и иммунитет Органы чувств Ткани в организме человека Внутренняя среда организма
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Основы селекции организмов
Селекция животных Селекция микроорганизмов Селекция растений
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания
Микробиология, микология
Морфология вирусов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека
Эволюция живой природы
Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции
Организм как биологическая система
Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Половое размножение Влияние вредных привычек на организм и стресса Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Органогенез Комбинативная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна Гаметогенез
Ботаника
Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Голосеменные Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Двойное оплодотворение цветковых Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение семени Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Лист
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность

Классы Членистоногих

Класс Ракообразные

Представители: Рак-отшельник, креветка, краб, омар, лангуст – Десятиногие (Высшие); дафния, циклоп, бокоплав – Низшие ракообразные

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Количество видов: Около 25 тыс. видов. Выделяют Высших (Десятиногие) и Низших ракообразных.

Место обитания и образ жизни: Водная и наземно-воздушная среда; донные (бентос), пассивно плавающие (зоопланктон), сидячие, некоторые паразиты.

Тело (сегментация и другие особенности): Тело разделено на голову, грудь и брюшко (у раков головогрудь и брюшко).

Система опоры (скелет): Наружный скелет из кутикулы, пропитанный особым органическим веществом – хитином. У высших раков наружный скелет мощный

Передвижение: У Низших – двуветвистое строение конечностей, у Высших – одноветвистое (5 пар)

Дыхательная система: Дыхание у Низших осуществляется всей поверхностью тела, у Высших – жабрами (выросты конечностей).

Нервная система: Окологлоточное кольцо и брюшная нервная цепочка.

Органы чувств: Две пары усиков (отличие), фасеточные глаза.

Выделительная система: «Зеленые» железы

Половая система: В основном раздельнополые.

Строение ракообразных

Развитие: Развитие с превращением: яйцо – личинки – молодая особь.

Являются звеном в цепи питания, также кормом для рыб, моллюсков и водных млекопитающих (китов), употребляются в пищу человеком, санитары водоемов, могут быть промежуточными хозяевами для паразитических червей (циклоп – для личинок широкого лентеца и ришты, краб и рак – легочного сосальщика)

Класс Паукообразные

Представители: Скорпионы, сенокосцы, клещи, пауки

Количество видов: Более 62 тыс. видов

Место обитания и образ жизни: В наземно-воздушной среде, вторично водные, хищники (ядовитые железы, паутинные бородавки); ведут одиночный (чаще) образ жизни, некоторые образуют колонии; многие ядовиты.

Тело (сегментация и другие особенности): Головогрудь и брюшко, соединяются тонким стебельком; дыхание только атмосферным воздухом; видоизменения брюшных конечностей – паутинные бородавки и легочные мешки.

Система опоры (скелет): Наружный скелет из кутикулы, пропитанный особым органическим веществом – хитином.

Передвижение: 4 пары конечностей

Дыхательная система: Легкие или трахеи

Нервная система: Окологлоточное кольцо и брюшная нервная цепочка.

Органы чувств: Наибольшее значение имеет осязание, органы зрения – простые глаза от 2 до 12

Выделительная система: Мальпигиевы сосуды

Строение паукообразных

Половая система: Раздельнополые.

Развитие: Размножение может быть из неоплодотворенных яиц – партеногенез (образуются только самки), развитие (у большинства) без превращения – без личиночных стадий

Некоторые представители являются переносчиками заболеваний: Чесоточный зудень – чесотка. Железница угревая – появление угрей. Таежный клещ – таежный энцефалит. Дермасентор – переносят спирохет, возбудителей клещевого сыпного и обратного тифа, возбудителей туляремии, энцефалита, риккетсиозов, бруцеллеза.

Класс Насекомые

Представители:

Количество видов: Более 1,5 млн. видов.

Место обитания и образ жизни: Все среды жизни, кроме, организменной, многие летающие.

Тело (сегментация и другие особенности): Голова, грудь, брюшко.

Система опоры (скелет): Наружный скелет из кутикулы, пропитанный особым органическим веществом – хитином.

Передвижение: 3 пары конечностей, 1 или 2 пары крыльев

Дыхательная система: Трахеи

Нервная система: Окологлоточное кольцо и брюшная нервная цепочка, надглоточный нервный узел хорошо развит – «головной мозг». У общественных насекомых хорошо развит передний отдел с центром условно рефлекторной и инстинктивной деятельности.

Органы чувств: Пара фасеточных глаз, органы слуха (сверчки, кузнечики, совки, цикады); усики (1 пара) ― органы осязания и обоняния. Ротовые органы (аппараты) насекомых приспособлены к разным способам добывания пищи

Выделительная система: Мальпигиевы железы и жировое тело.

Строение Насекомых

Половая система: Раздельнополые, у пчел и тлей – партеногенез

Развитие: Развитие прямое (у чешуйницы), с метаморфозом:

С полным превращением (яйцо – личинка – куколка – имаго) – комары, бабочки, жуки, блохи, мухи и др.

С неполным превращением (яйцо – личинка – имаго) – тараканы, саранча, вши.

Являются звеном в цепи питания; некоторые представители: вредители (эктопаразиты) и жилищам человека, переносчики заболеваний, вредители растений, вредители сельского хозяйства; почвообразователи, регулируют численность насекомых, распространители семян растений, используются с пользой для человека (мед, прополис), получение шелка (тутовый шелкопряд).


Строение ротовых аппаратов насекомых