Формы естественного отбора

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем
Цитология
Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Метаболизм и основные понятия Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Липиды Пластический обмен. Хемосинтез Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Транспорт веществ в клетке Репликация ДНК Клеточная теория Немембранные органоиды Мейоз Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Клеточный цикл Биосинтез белка Двумембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Митоз Одномембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Организм как биологическая система
Типы размножения Селекция животных Постэмбриональный период развития Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Органогенез Организм - целостная саморегулирующаяся система Половое размножение Мутационная изменчивость Селекция микроорганизмов Гаметогенез Селекция растений Ненаследственная изменчивость Эмбриональный период развития
Эволюция живой природы
Формы борьбы за существование Взаимодействие природы и общества Результаты эволюции Геологические эры Синтетическая теория эволюции Определение вида и популяции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования Законы и правила в теории эволюции Доказательства эволюции Формы естественного отбора Происхождение человека Основные эволюционные представления
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Виды экосистем Экологические законы и правила Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы

Формы естественного отбора

Естественный отбор ― результат борьбы за существование; он основывается на преимущественном выживании и оставлении потомства наиболее приспособленными особями каждого вида и гибели менее приспособленных организмов.

Формы отбора:

  1. Стабилизирующий

  2. Движущий

  3. Дизруптивный (разрывающий)

Стабилизирующий отбор

Данная форма отбора направлена на сохранение установившегося в популяции среднего значения признака.

Результатом действия стабилизирующего отбора является большое сходство всех особей растений или животных, наблюдаемое в любой популяции.

Выживание детенышей со средним весом. У млекопитающих новорожденные с очень низким и очень высоким весом чаще погибают при рождении или в первые недели жизни, чем новорожденные со средним весом.

Движущий отбор

Отбор направлен в пользу особей с уклоняющимся от ранее установившегося в популяции значением признака.

Приводит к закреплению новой нормы реакции организма, которая соответствует изменившимся условиям окружающей среды.

Возникновение у насекомых и грызунов устойчивости к ядохимикатам, у микроорганизмов ― к антибиотикам.

Дизруптивный (разрывающий)

Благоприятствует более чем одному фенотипически оптимальному признаку и действует против промежуточных форм.

Приводит как к возникновению внутривидового полиморфизма, так и к изоляции популяций.

Образование двух рас у погремка большого на сенокосных лугах. В нормальных условиях сроки цветения и созревания семян у этого растения покрывают все лето. Но на сенокосных лугах семена дают преимущественно те растения, которые успевают отцвести и созреть либо до периода покоса, либо цветут в конце лета, после покоса. В результате образуются две расы погремка ― ранне- и позднецветущая.

Норма реакции ― это та максимальная доля от фенотипического значения признака, на которую может изменить признак среда. Все биологические виды имеют определённую норму реакции генотипа, без изменения которого (в ходе микроэволюции) амплитуда изменений фенотипа не может выйти за генетически определенный предел.

Дестабилизирующий

Преимущество получают особи с мутациями с более широкой нормой реакции, полезен в чрезвычайно разнородной окружающей среде.

Популяции озерных лягушек, живущие в прудах с разнородной освещенностью, с чередованием участков, заросших ряской, тростником, рогозом, с "окнами" открытой воды, характеризуются широким диапазоном изменчивости окраски.

Прочитайте тему “Формы борьбы за существование” и переходите к тестированию.