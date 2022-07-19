Опорно- двигательный аппарат. Скелет туловища

Основой скелета туловища является позвоночный столб, или позвоночник.
Он состоит из 33-34 позвонков.
Позвонок состоит из тела и отростков.
Дуги позвонков замыкают позвоночные отверстия, которые, располагаясь друг над другом, образуют полость ― позвоночный канал.
В нём проходит спинной мозг.
Тела позвонков полуподвижно соединены между собой через хрящевые межпозвоночные диски и удерживаются при помощи многочисленных связок. Благодаря такому соединению большая часть позвоночника является упругой и гибкой.
Шейный ― 7 позвонков(признак млекопитающих); Верхний шейный позвонок - атлант не имеет тела, а его дуги срослись с костями основания черепа.
Грудной ― 12 позвонков, сочлененных с ребрами. Семь верхних рёбер также полуподвижно соединены с грудной костью, или грудиной. VIII, IX и Х рёбра через хрящи соединены с вышележащими рёбрами. Передние концы XI и XII рёбер свободно заканчиваются в мышцах.
Поясничный отдел ― 5 позвонков; Поясничные позвонки наиболее массивные и крупные во всём позвоночнике, с увеличением от первого поясничного к пятому, что объясняется максимальной нагрузкой на нижний отдел позвоночника.
Крестцовый отдел ― 5 позвонков, срастающихся в единый крестец. Такая мощная конструкция образовалась для того, чтобы обеспечить опору телу при переходе к прямохождению, и характерна только для человека. Окончательное срастание крестцовых позвонков происходит обычно к 18-20 годам. Верхушка крестца соединяется с копчиком.
Копчиковый отдел ― 4 ― 5 копчиковых позвонков. Даже не глядя на рудиментарную природу, без копчика человек не мог бы выполнять некоторые свои функции. Так, к примеру, копчик участвует в правильном распределении нагрузки на таз, а также выступает в качестве точки опоры.
В связи с переходом людей к прямохождению в позвоночнике образовались четыре изгиба, два из которых направлены выпуклостью вперёд:
→шейный и поясничный лордозы,
А другие два направлены выпуклостью назад:
← грудной и крестцово-копчиковый кифозы.
Благодаря этим изгибам обеспечивается надёжная амортизация головного мозга при ходьбе, беге, прыжках.
Рисунок 1. Строение позвонка
Рисунок 2. Строение позвоночника и его изгибы
Пояснение к рисунку:
Лордоз — изгиб позвоночника в сагиттальной плоскости, обращенный выпуклостью вперёд.
Кифоз — изгиб позвоночника в сагиттальной плоскости, направленное выпуклостью назад.
Грудина состоит из:
рукоятки, к которой присоединяются ключицы,
тела с прикреплёнными к нему I-VII пары грудных рёбер,
мечевидного отростка.
Грудные позвонки, рёбра и грудина образуют грудную клетку, в полости которой расположены сердце, лёгкие, трахея и пищевод. Благодаря движениям грудной клетки осуществляется внешнее дыхание.
Рисунок 3. Строение грудной клетки