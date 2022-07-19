Опорно- двигательный аппарат. Скелет туловища

Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
Биология
Ботаника
Строение цветка Классы Однодольные и Двудольные Разнообразие отдела Покрытосеменные Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Характеристика растительного организма Строение семени Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Отдел Голосеменные Жизненные циклы растений Размножение водорослей Отдел Папоротникообразные
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Зоология
Общая характеристика животных Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Подтип Оболочники Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Тип Моллюски Классы членистоногих Тип Хордовые Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Круглые черви Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Бесчерепные Тип Членистоногие Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Плоские черви Одноклеточные организмы Классы моллюсков
Организм человека и его здоровье
Ткани в организме человека Дыхательная система Покровная система Неинфекционные заболевания человека Роль витаминов Иммунная система и иммунитет Перифирическая нервная система Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Инфекционные заболевания человека Лимфатическая система Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Морфология вирусов Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий
Организм как биологическая система
Половое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Органогенез Мутационная изменчивость Типы размножения Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна
Антропогенез
Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Среда обитания организмов Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Эволюция живой природы
Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Доказательства эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания

Опорно- двигательный аппарат. Скелет туловища

Основой скелета туловища является позвоночный столб, или позвоночник.

Он состоит из 33-34 позвонков.

  • Позвонок состоит из тела и отростков.

  • Дуги позвонков замыкают позвоночные отверстия, которые, располагаясь друг над другом, образуют полость ― позвоночный канал.

  • В нём проходит спинной мозг.

  • Тела позвонков полуподвижно соединены между собой через хрящевые межпозвоночные диски и удерживаются при помощи многочисленных связок. Благодаря такому соединению большая часть позвоночника является упругой и гибкой.

Скелет туловища включает позвоночник, состоящий из 5 отделов:

  • Шейный ― 7 позвонков(признак млекопитающих); Верхний шейный позвонок - атлант не имеет тела, а его дуги срослись с костями основания черепа.

  • Грудной ― 12 позвонков, сочлененных с ребрами. Семь верхних рёбер также полуподвижно соединены с грудной костью, или грудиной. VIII, IX и Х рёбра через хрящи соединены с вышележащими рёбрами. Передние концы XI и XII рёбер свободно заканчиваются в мышцах.

  • Поясничный отдел ― 5 позвонков; Поясничные позвонки наиболее массивные и крупные во всём позвоночнике, с увеличением от первого поясничного к пятому, что объясняется максимальной нагрузкой на нижний отдел позвоночника.

  • Крестцовый отдел ― 5 позвонков, срастающихся в единый крестец. Такая мощная конструкция образовалась для того, чтобы обеспечить опору телу при переходе к прямохождению, и характерна только для человека. Окончательное срастание крестцовых позвонков происходит обычно к 18-20 годам. Верхушка крестца соединяется с копчиком.

  • Копчиковый отдел ― 4 ― 5 копчиковых позвонков. Даже не глядя на рудиментарную природу, без копчика человек не мог бы выполнять некоторые свои функции. Так, к примеру, копчик участвует в правильном распределении нагрузки на таз, а также выступает в качестве точки опоры.

В связи с переходом людей к прямохождению в позвоночнике образовались четыре изгиба, два из которых направлены выпуклостью вперёд:

→шейный и поясничный лордозы,

А другие два направлены выпуклостью назад:

← грудной и крестцово-копчиковый кифозы.

Благодаря этим изгибам обеспечивается надёжная амортизация головного мозга при ходьбе, беге, прыжках.

Строение позвонка

Рисунок 1. Строение позвонка

Строение позвоночника и его изгибы

Рисунок 2. Строение позвоночника и его изгибы

Пояснение к рисунку:

Лордоз — изгиб позвоночника в сагиттальной плоскости, обращенный выпуклостью вперёд.

Кифоз — изгиб позвоночника в сагиттальной плоскости, направленное выпуклостью назад.

Грудина состоит из:

  • рукоятки, к которой присоединяются ключицы,

  • тела с прикреплёнными к нему I-VII пары грудных рёбер,

  • мечевидного отростка.

Грудные позвонки, рёбра и грудина образуют грудную клетку, в полости которой расположены сердце, лёгкие, трахея и пищевод. Благодаря движениям грудной клетки осуществляется внешнее дыхание.

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Рисунок 3. Строение грудной клетки