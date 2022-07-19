Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Антропогенез
Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Зоология
Общая характеристика животных Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Одноклеточные организмы Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Разнообразие класса Млекопитающие Классы членистоногих Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Тип Плоские черви Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Тип Хордовые Подтип Бесчерепные Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники
Организм человека и его здоровье
Половая система Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат Железы пищеварительной системы Дыхательная система Инфекционные заболевания человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Покровная система Выделительная система Иммунная система и иммунитет Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Роль витаминов
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека
Организм как биологическая система
Организм - целостная саморегулирующаяся система Органогенез Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Комбинативная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия
Эволюция живой природы
Основные эволюционные представления Результаты эволюции Геологические эры Определение вида и популяции Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Двойное оплодотворение цветковых Вегетативные органы растений. Лист Ткани высших растений Отдел Голосеменные Характеристика растительного организма Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Побег Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Отдел Мхи

Покровная система

Кожа — наружный покров тела человека. Её площадь ― 1,5-1,6 м2.

Кожа состоит из трех слоев:

  1. Наружного = эпидермиса

  2. Среднего = дермы

  3. Внутреннего = подкожной жировой клетчатки.

Рисунок 1. Слои кожи.

Эпидермис

Состоит из многослойного плоского ороговевающего эпителия.

Клетки внутренних слоев эпидермиса постоянно делятся. Среди эпителиальных клеток находятся меланоциты, содержащие пигмент меланин, который задерживает ультрафиолетовые лучи солнца и придает коже цвет. Под действием УФ-излучения в эпидермисе синтезируется витамин D.

Клетки средних слоёв заполнены кератином, предшественником рогового вещества.

Наружные клетки эпидермиса мёртвые, ороговевшие, постепенно отпадают (слущиваются), с ними уносятся микробы и грибки, т. е. клетки эпидермиса постоянно обновляются.

Дерма

Или внутренний слой (собственно кожа), намного толще эпидермиса. Он состоит из плотной соединительной ткани, образованной клетками и тесно переплетающимися волокнами.

Содержит:

  • Рецепторы и нервы ― обеспечивают кожную чувствительность;

  • Кровеносные капилляры ― служат депо крови и регулируют теплоотдачу (при расширении капилляров она увеличивается);

  • Потовые железы выделяют пот (вода, соли, мочевина); при испарении пота тело охлаждается;

  • Сальные железы ― выделяют кожное сало, которое смазывает и придает эластичность эпидермису и волосам;

  • Волосяные луковицы ― содержат:

    • живую часть волоса;

    • сальную железу;

    • нервное окончание;

    • мышцу, поднимающую волос (в холод сокращается, на коже появляются «мурашки»).

Гиподерма — подкожная жировая клетчатка

Самый глубокий слой кожи, состоящий из рыхло соединительной ткани, в которой есть волокна и много жировых клеток. Здесь откладываются запасы жира. Кроме того, подкожная клетчатка служит для защиты органов, покрытых ею, от ударов(амортизация) и переохлаждения.

Рисунок 2. Кожа человека

Производные кожи.

К производным кожи относят волосы, ногти, потовые, сальные и молочные железы.

Строение волоса

Волос состоит из корня и стержня. Корень волоса погружен в волосяную луковицу, окруженную волосяной сумкой. Она снабжена сосудами и нервами. Рост волоса происходит за счет деления клеток волосяной луковицы. Волосы поднимаются сокращением гладких мышц. Снаружи волос покрыт кутикулой.

Стержень волоса постоянно смазывается жировым секретом сальных желёз. Цвет волос определяется содержанием в них пигмента меланина. К старости волосы седеют из-за потери пигмента.

Важные структуры волоса и их функции:

1. Луковица, за счет деления и размножения клеток которой происходит рост волоса

2. Волосяной сосочек, контролирующий состояние и рост волоса; скопление кровеносных сосудов и нервов, обеспечивающих приток кислорода и питательных веществ

3. Сальная и потовая железы отвечают за смазку волос и образование на их поверхности защитной пленки

4. Волосяная мышца ― скопление кровеносных сосудов и нервов, которое контролирует состояние и рост волос, обеспечивает приток кислорода и питательных веществ

Рисунок 3. Строение волоса

Терморегуляция кожи

Кожа принимает участие в теплорегуляции. Она предохраняет организм от перегревания и охлаждения, помогает сохранять постоянную температуру тела. Около 80% тепла, образующегося в организме, выделяется через кожу.

  1. Изменение просветов кровеносных сосудов

Когда температура окружающей среды высокая, происходит расширение кровеносных сосудов, через них проходит больше крови, кожа нагревается, тепло­отдача в окружающую среду увеличивается.

При похолодании сосуды кожи рефлекторно сужаются, кровоток в коже уменьшается, и потеря тепла снижается.

  1. Потоотделение

= Пот испаряется, охлаждая кожу

  1. Подкожная жировая клетчатка

= Предохраняет организм от переохлаждения

  1. Волосяной покров

= задерживает воздух, препятствуя оттоку от тела теплого воздуха и притоку холодного.

Рецепторы кожи

Кожа содержит большое количество рецепторов, воспринимающих различные внешние раздражения. В зависимости от характера раздражителей различают болевые, терморецепторы (тепловые и холодовые) и механорецепторы (тактильные). Подробнее см. тему «Органы чувств».