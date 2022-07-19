Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Генетика
Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Зоология
Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Тип Членистоногие Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Бесчерепные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Классы моллюсков Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Тип Круглые черви Подтип Оболочники Классы членистоногих Общая характеристика животных Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Тип Хордовые
Микробиология, микология
Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Физиология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Морфология вирусов Значение грибов в природе и для человека
Организм как биологическая система
Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Половое размножение Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Гаметогенез
Ботаника
Двойное оплодотворение цветковых Вегетативные органы растений. Лист Ткани высших растений Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение семени Отдел Покрытосеменные Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Размножение водорослей Характеристика растительного организма Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Классы Однодольные и Двудольные
Задания части 2 ОГЭ
Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Половая система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Железы пищеварительной системы Перифирическая нервная система Дыхательная система Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Роль витаминов Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Органы чувств Ткани в организме человека Внутренняя среда организма Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей
Эволюция живой природы
Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Результаты эволюции Доказательства эволюции Геологические эры Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование Определение вида и популяции

Отдел Мхи

Мхи – тупиковая ветвь в развитии растений на Земле. Они являются одними из самых примитивных растений, однако распространены достаточно широко в регионах с влажными почвами.

Влага очень необходима для мхов, так как:

  1. У этих растений отсутствуют корни. Функцию прикрепления к субстрату и всасывания необходимых веществ выполняют ризоиды.

  2. Тело мхов часто (однако не всегда) разделено на стебель и листья.

  3. Ткани у мхов развиты гораздо меньше, чем у других высших растений, а ксилема и флоэма в принципе отсутствуют.

Один из самых знаменитых представителей моховидных – кукушкин лен.

Цифрой 1 обозначено мужское растение,

2 – женское,

3 – коробочка, которая несет в себе споры,

4 – коробочка в момент спороношения.

Кукушкин лён (листостебельный мох)

Гаметофит мхов = листостебельное растение.

Спорофит мхов = с коробочкой на ножке

Спорофит внедряется в ткань гаметофита (взрослого мха) и доставляет спорофиту воду и питательные вещества.

Таким образом, спорофит мха полностью зависим от гаметофита и не способен к самостоятельному существованию. На спорофите образуются споры, которые способны прорастать лишь в благоприятных условиях. Из них развивается протонема (зеленая нить), которая дает начало гаметофиту.

Жизненный цикл моховидных

Для размножения мхам необходима вода. Их сперматозоиды переносятся к яйцеклеткам только в капельно-жидкой среде. Именно этот факт ограничивает распространение мхов (и других споровых растений) по Земле.

Экология моховидных

Моховидные – одни из первых наземных растений, мало изменившиеся за время своего существования. Они обитают во влажных местах, часто под пологом леса, а также на болотах и на полях с кислыми почвами. В настоящее время в этом отделе выделяют около 15 тысяч видов.

  • Они способны впитывать и удерживать большое количество влаги, и поэтому способствуют поддержанию водного режима местности.

  • Также они часто обеспечивают условия для сохранения и прорастания спор голо- и покрытосеменных растений.

Значение для человека

  • Способность мхов всасывать и удерживать в себе жидкость ранее использовалась при наложении гемостатических повязок в случае отсутствия более надежных средств.

  • Также из мхов выделяют некоторые химические вещества, используемые как в домашнем хозяйстве, так и в промышленности.

  • Сфагнум – один из самых известных представителей отдела – не гниет в толще отложений, поэтому в течение многих лет участвует в формировании торфа, который широко используется в качестве топлива и источника органических удобрений.

Сфагнум