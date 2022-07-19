Мхи – тупиковая ветвь в развитии растений на Земле. Они являются одними из самых примитивных растений, однако распространены достаточно широко в регионах с влажными почвами.
У этих растений отсутствуют корни. Функцию прикрепления к субстрату и всасывания необходимых веществ выполняют ризоиды.
Тело мхов часто (однако не всегда) разделено на стебель и листья.
Ткани у мхов развиты гораздо меньше, чем у других высших растений, а ксилема и флоэма в принципе отсутствуют.
Один из самых знаменитых представителей моховидных – кукушкин лен.
Цифрой 1 обозначено мужское растение,
2 – женское,
3 – коробочка, которая несет в себе споры,
4 – коробочка в момент спороношения.
Кукушкин лён (листостебельный мох)
Спорофит мхов = с коробочкой на ножке
Спорофит внедряется в ткань гаметофита (взрослого мха) и доставляет спорофиту воду и питательные вещества.
Таким образом, спорофит мха полностью зависим от гаметофита и не способен к самостоятельному существованию. На спорофите образуются споры, которые способны прорастать лишь в благоприятных условиях. Из них развивается протонема (зеленая нить), которая дает начало гаметофиту.
Жизненный цикл моховидных
Экология моховидных
Моховидные – одни из первых наземных растений, мало изменившиеся за время своего существования. Они обитают во влажных местах, часто под пологом леса, а также на болотах и на полях с кислыми почвами. В настоящее время в этом отделе выделяют около 15 тысяч видов.
Они способны впитывать и удерживать большое количество влаги, и поэтому способствуют поддержанию водного режима местности.
Также они часто обеспечивают условия для сохранения и прорастания спор голо- и покрытосеменных растений.
Значение для человека
Способность мхов всасывать и удерживать в себе жидкость ранее использовалась при наложении гемостатических повязок в случае отсутствия более надежных средств.
Также из мхов выделяют некоторые химические вещества, используемые как в домашнем хозяйстве, так и в промышленности.
Сфагнум – один из самых известных представителей отдела – не гниет в толще отложений, поэтому в течение многих лет участвует в формировании торфа, который широко используется в качестве топлива и источника органических удобрений.
Сфагнум