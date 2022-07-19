Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Морфология бактерий Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Половая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Иммунная система и иммунитет Роль витаминов Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы Выделительная система Инфекционные заболевания человека Покровная система Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Сукцессия Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы
Ботаника
Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Отдел Голосеменные Строение цветка Отдел Папоротникообразные Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение семени Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Вегетативные органы растений. Лист Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные
Организм как биологическая система
Бесполое размножение Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Селекция растений Постэмбриональный период развития Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез Гаметогенез Селекция животных Типы размножения Селекция микроорганизмов
Цитология
Клеточная теория Митоз Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Белки Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Мейоз Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Клеточный цикл Общее строение клетки, классификация органоидов Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Репликация ДНК Энергетический обмен в клетке Метаболизм и основные понятия Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода
Зоология
Подтип Бесчерепные Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Тип Хордовые Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Тип Членистоногие Общая характеристика животных Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Тип Моллюски Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Подтип Оболочники Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Синтетическая теория эволюции Формы борьбы за существование Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4

Сукцессия

Устойчивые экосистемы способны к саморегуляции, однако не всегда они остаются неизменными.

Вместо лесов в естественных условиях образуются болота, вместо болот ― луга. Это происходит потому, что жизнедеятельность организмов способна постепенно изменять их среду обитания (микроклимат, почву, водный режим и т. д.). Этот процесс может идти быстро или медленно. Также смена биогеоценоза может быть вызвана стихийными бедствиями (пожар, наводнение) и деятельностью человека (осушение почв, земляные работы).

Сукцессия (от лат. succesi ― преемственность, наследование) ― последовательная закономерная смена одного биологического сообщества другим на определённом участке среды во времени в результате влияния природных факторов (в том числе внутренних сил) или воздействия человека.

Выделяют первичные и вторичные сукцессии.

При первичной сукцессии происходит формирование биогеоценоза на первично свободном субстрате. Обычно это свободные горные породы или застывшая вулканическая лава. В таких условиях могут жить очень немногие организмы.

  • Самыми первыми и непривередливыми становятся лишайники ― пионеры сукцессии. Затем появляются мхи. Они изменяют грунт, выделяя кислоту, которая разрушает и разрыхляет камни. Отмирающие мхи и лишайники под действием бактерий ― редуцентов разлагаются, а их остатки перемешиваются с рыхлым каменистым субстратом (песком). Так образуется первая почва, на которой уже могут расти другие растения.

  • Через какое-то время на этой почве начинают появляться травянистые растения, а затем кустарники и деревья. Этот процесс обычно занимает длительное время (сотни лет).

Вторичная сукцессия происходит при повреждении уже существующих сообществ вследствие деятельности антропогенных (вырубка леса, пожары) и стихийных факторов. Она длится в течение десятков лет и часто приводит к восстановлению исходного сообщества.

  • Она начинается с того, что на освобожденном участке почвы появляются однолетние травянистые растения. Это ― типичные сорняки: одуванчик, осот, мать-и-мачеха и другие. Их преимущество в том, что они быстро разрастаются и производят семена, приспособленные к распространению на далекие расстояния с помощью ветра или животных.

  • Однако уже через два-три года их вытесняют конкуренты ― многолетние травы, а затем ― кустарники и деревья, прежде всего осина. Эти породы затеняют землю, а их обширные корневые системы забирают из почвы всю влагу, так что проросткам видов, первыми попавших на поле, становится трудно расти.

  • Однако сукцессия на этом не останавливается; за осиной появляется сосна; а последними ― медленно растущие теневыносливые породы, например ель или дуб.

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Последовательный ряд постепенно и закономерно сменяющих друг друга в сукцессии сообществ называется сукцессионной серией.

В любой сукцессионной серии темпы происходящих изменений постепенно замедляются и заканчиваются формированием устойчивой стадии ― климаксового сообщества.