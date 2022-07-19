Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Биология
Опорно-двигательный аппарат
Мышечная система. Строение и функции мышц. Основные группы скелетных мышц Осанка. Первая помощь при травмах скелета Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей Осевой скелет. Скелет конечностей и головы
Системы регуляции
Центральная нервная система. Спинной мозг и головной мозг Механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция Эндокринная система. Гуморальная регуляция Строение и функции нервной системы Головной мозг Иммунитет. Иммунология и здоровье Ткани и органы в организме человека Соматический и вегетативный отделы нервной системы Внутренняя среда организма. Кровь
Системы органов
Этапы дыхания. Легочные объемы Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмены веществ Органы пищеварительной системы Покровная система Дыхательная система Пищеварение в тонкой и толстой кишке Лимфатическая система Культура ухода за кожей Сердечно-сосудистая система. Работа сердца Витамины и их значение для организма Внутриутробное развитие и рождение ребенка. Репродуктивное здоровье Первая помощь при обмороках и кровотечениях Культура питания Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения Обмен веществ и питание Репродуктивная система Мочевыделительная система
Факторы здоровья человека
Науки об организме человека. Культура здоровья - основа полноценной жизни Двумембранные органоиды животных клеток Одномембранные органоиды животных клеток Факторы окружающей среды, образ жизни и здоровье Немембранные органоиды животных клеток Наследственность и здоровье Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование Клетка - структурная единица организма. Химический состав клетки Соматические и половые клетки. Деление клеток
Связь с окружающей средой
Гигиена органов чувств и здоровье Характеристика анализаторов Органы чувств. Анализаторы

Соматический и вегетативный отделы нервной системы

Функционально нервную систему делят на соматическую и вегетативную.

Соматическая нервная система подконтрольна нашему сознанию.

  • Она регулирует деятельность соматической мускулатуры (с ее помощью мы двигаемся, общаемся, улыбаемся, жестикулируем, дышим).

  • Также она отвечает за связь нашего организма с внешней средой, так как ее частью являются чувствительные волокна, которые собирают информацию со всех видов рецепторов и несут ее к ЦНС.

Запомните! Соматическая = могу сделать САМ

Вегетативная нервная система отвечает за деятельность внутренних органов: контролирует работу гладкой мускулатуры (которая является частью стенки кишечника, мочеточников, сосудов и других органов), сердца, желез.

  • Ее другое название ― автономная.

  • Мы не можем контролировать ее действие.

Симпатическая и парасимпатическая нервная система

Вегетативную нервную систему делят на симпатическую и парасимпатическую.

  • Их действие практически полностью противоположно.

  • Они действуют постоянно и одновременно, однако в каждый определенный момент времени может доминировать как симпатическая, так и парасимпатическая система.

  • Это зависит от условий, в которых находится организм.

Примером противоположной работы может служить чувство голода и работа пищеварительной системы. Когда мы находимся в опасности, симпатическая нервная система выключает чувство голода, притормаживает работу пищеварительных желез и мышц желудка и кишечника, при этом активизируя работу скелетных мышц, а вдруг нам придется быстро бежать? Когда опасность исчезает, включается парасимпатическая нервная система, которая как бы успокаивает наш организм, активизирует работу пищеварительной системы.