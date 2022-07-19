Соматический и вегетативный отделы нервной системы

Функционально нервную систему делят на соматическую и вегетативную.

Соматическая нервная система подконтрольна нашему сознанию.

Она регулирует деятельность соматической мускулатуры (с ее помощью мы двигаемся, общаемся, улыбаемся, жестикулируем, дышим).

Также она отвечает за связь нашего организма с внешней средой, так как ее частью являются чувствительные волокна, которые собирают информацию со всех видов рецепторов и несут ее к ЦНС.

Запомните! Соматическая = могу сделать САМ

Вегетативная нервная система отвечает за деятельность внутренних органов: контролирует работу гладкой мускулатуры (которая является частью стенки кишечника, мочеточников, сосудов и других органов), сердца, желез.

Ее другое название ― автономная.

Мы не можем контролировать ее действие.

Симпатическая и парасимпатическая нервная система

Вегетативную нервную систему делят на симпатическую и парасимпатическую.

Их действие практически полностью противоположно.

Они действуют постоянно и одновременно, однако в каждый определенный момент времени может доминировать как симпатическая, так и парасимпатическая система.

Это зависит от условий, в которых находится организм.

Примером противоположной работы может служить чувство голода и работа пищеварительной системы. Когда мы находимся в опасности, симпатическая нервная система выключает чувство голода, притормаживает работу пищеварительных желез и мышц желудка и кишечника, при этом активизируя работу скелетных мышц, а вдруг нам придется быстро бежать? Когда опасность исчезает, включается парасимпатическая нервная система, которая как бы успокаивает наш организм, активизирует работу пищеварительной системы.