Биологические науки

Биологические науки

Биология (от греческих слов βίος – жизнь и λόγος – наука) – совокупность наук о живой природе. Биология изучает все проявления жизни, строение и функции живых существ и их сообществ, распространение, происхождение и развитие живых организмов, связи их друг с другом и с неживой природой.

Биологические дисциплины

Для удобства все биологические науки мы разделим на четыре большие группы: частные, общие, прикладные и на стыке с другими науками.

1. Частные науки – эти науки занимаются изучением конкретных систематических групп живых организмов (растений, животных, грибов, бактерий, вирусов, человека).

Антропология – это наука, изучающая происхождение, развитие и существование в природе человека.

Микробиология – наука, предметом изучения которой являются микроскопические существа, называемые микроорганизмами.

Вирусология – это раздел микробиологии, изучающий вирусы, их морфологию, физиологию, генетику, а также эволюцию вирусов и вопросы экологии.

Микология – это наука о грибах.

Ботаника – наука о растениях.

Альгология – наука о водорослях.

Бриология — наука о мохообразных.

Лихенология — наука о лишайниках.

Зоология (орнитология, ихтиология, герпетология, энтомология) - наука о представителях царства животных.

Протозоология – наука о “простейших организмах”, то есть об одноклеточных эукариотах с гетеротрофным типом питания.

Энтомология – наука о насекомых.

Малакология – наука о моллюсках.

Ихтиология – наука о рыбах и бесчелюстных.

Герпетология – наука о земноводных и пресмыкающихся.

Орнитология – наука о птицах.

Териология (маммалогия, маммалиология) – наука о млекопитающих.

2. Общие науки

Цитология – это раздел биологии, изучающий живые клетки, их органеллы, их строение, функционирование, процессы клеточного размножения, старения и смерти.

Гистология – это раздел биологии, изучающий строение, жизнедеятельность и развитие тканей живых организмов.

Анатомия – это наука, изучающая внутреннее строение организмов.

Физиология – это наука о закономерностях функционирования и регуляции биологических систем разного уровня

Эволюционная теория – это наука, которая изучает необратимый процесс исторического развития живой природы (эволюцию) на основе наследственности, изменчивости и естественного отбора

Генетика – раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

Морфология – наука, изучающая внешнее строение организмов.

Эмбриология – наука о закономерностях развития зародыша.

Молекулярная биология – это наука, изучающая молекулярные основы жизнедеятельности.

Палеонтология – наука об организмах, существовавших в прошлые геологические периоды и сохранившихся в виде ископаемых останков, а также следов их жизнедеятельности

Экология – наука о взаимодействии живых организмов друг с другом и средой их обитания.

Этология – дисциплина зоологии, изучающая поведение животных.

Систематика — дисциплина, которая разделяет многообразие мира на соподчинённые друг другу естественные группы — таксоны (классификация), устанавливает рациональную систему их наименований (номенклатура) и выясняет родственные (эволюционные) взаимоотношения между ними.

3. На стыке с другими науками

Биохимия – наука о химическом составе живых клеток и организмов, а также о лежащих в основе их жизнедеятельности химических процессах.

Биофизика – наука, изучающая физические аспекты существования живой природы на всех ее уровнях, начиная от молекул и клеток и заканчивая биосферой в целом.

Биометрия – это наука, основанная на описании и измерении характеристик тела живых существ.

Бионика – наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть формы живого в природе и их промышленные аналоги.

Биогеография – наука, которая изучает закономерности географического распространения и распределения животных, растений и микроорганизмов

4. Прикладные науки – это науки, имеющие практическое значение