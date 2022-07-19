Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Ткани в организме человека Роль витаминов Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Покровная система Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Выделительная система Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Большой и малый круги кровообращения Половая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС
Организм как биологическая система
Типы размножения Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Селекция животных Ненаследственная изменчивость Половое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция растений Мутационная изменчивость
Цитология
Пластический обмен. Фотосинтез Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Минеральные вещества клетки, вода Общее строение клетки, классификация органоидов Биосинтез белка Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Митоз Пластический обмен. Хемосинтез Клеточная теория Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Немембранные органоиды Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Органические вещества клетки. Липиды Транспорт веществ в клетке
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора Геологические эры Результаты эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий
Экосистемы и присущие им закономерности
Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Ботаника
Отдел Покрытосеменные Характеристика растительного организма Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Ткани высших растений Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Строение семени Жизненные циклы растений Строение цветка Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Размножение водорослей Двойное оплодотворение цветковых Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист
Зоология
Тип Моллюски Классы моллюсков Тип Круглые черви Общая характеристика животных Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика класса Земноводные Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Оболочники Тип Хордовые Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Земноводные Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок

Биологические науки

Биологические науки

Биология (от греческих слов βίος жизнь и λόγος наука) совокупность наук о живой природе. Биология изучает все проявления жизни, строение и функции живых существ и их сообществ, распространение, происхождение и развитие живых организмов, связи их друг с другом и с неживой природой.

Биологические дисциплины

Для удобства все биологические науки мы разделим на четыре большие группы: частные, общие, прикладные и на стыке с другими науками.

1. Частные науки – эти науки занимаются изучением конкретных систематических групп живых организмов (растений, животных, грибов, бактерий, вирусов, человека).

  • Антропология – это наука, изучающая происхождение, развитие и существование в природе человека.

  • Микробиология – наука, предметом изучения которой являются микроскопические существа, называемые микроорганизмами.

  • Вирусология – это раздел микробиологии, изучающий вирусы, их морфологию, физиологию, генетику, а также эволюцию вирусов и вопросы экологии.

  • Микология – это наука о грибах.

  • Ботаника – наука о растениях.

  • Альгология – наука о водорослях.

  • Бриология — наука о мохообразных.

  • Лихенология — наука о лишайниках.

  • Зоология (орнитология, ихтиология, герпетология, энтомология) - наука о представителях царства животных.

  • Протозоология – наука о “простейших организмах”, то есть об одноклеточных эукариотах с гетеротрофным типом питания.

  • Энтомология – наука о насекомых.

  • Малакология – наука о моллюсках.

  • Ихтиология – наука о рыбах и бесчелюстных.

  • Герпетология – наука о земноводных и пресмыкающихся.

  • Орнитология – наука о птицах.

  • Териология (маммалогия, маммалиология) – наука о млекопитающих.

2. Общие науки

  • Цитология – это раздел биологии, изучающий живые клетки, их органеллы, их строение, функционирование, процессы клеточного размножения, старения и смерти.

  • Гистология – это раздел биологии, изучающий строение, жизнедеятельность и развитие тканей живых организмов.

  • Анатомия – это наука, изучающая внутреннее строение организмов.

  • Физиология – это наука о закономерностях функционирования и регуляции биологических систем разного уровня

  • Эволюционная теория – это наука, которая изучает необратимый процесс исторического развития живой природы (эволюцию) на основе наследственности, изменчивости и естественного отбора

  • Генетика – раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

  • Морфология – наука, изучающая внешнее строение организмов.

  • Эмбриология – наука о закономерностях развития зародыша.

  • Молекулярная биология – это наука, изучающая молекулярные основы жизнедеятельности.

  • Палеонтология наука об организмах, существовавших в прошлые геологические периоды и сохранившихся в виде ископаемых останков, а также следов их жизнедеятельности

  • Экология – наука о взаимодействии живых организмов друг с другом и средой их обитания.

  • Этология – дисциплина зоологии, изучающая поведение животных.

  • Систематика — дисциплина, которая разделяет многообразие мира на соподчинённые друг другу естественные группы — таксоны (классификация), устанавливает рациональную систему их наименований (номенклатура) и выясняет родственные (эволюционные) взаимоотношения между ними.

3. На стыке с другими науками

  • Биохимия – наука о химическом составе живых клеток и организмов, а также о лежащих в основе их жизнедеятельности химических процессах.

  • Биофизика – наука, изучающая физические аспекты существования живой природы на всех ее уровнях, начиная от молекул и клеток и заканчивая биосферой в целом.

  • Биометрия – это наука, основанная на описании и измерении характеристик тела живых существ.

  • Бионика – наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть формы живого в природе и их промышленные аналоги.

  • Биогеография – наука, которая изучает закономерности географического распространения и распределения животных, растений и микроорганизмов

4. Прикладные науки это науки, имеющие практическое значение

  • Животноводство – наука о производстве продуктов животноводства путем разведения, выращивания и рационального использования домашних животных.

  • Ветеринария – отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней, а также расстройствами и травмами животных.

  • Растениеводство – отрасль сельского хозяйства, занимающаяся возделыванием культурных растений.

  • Фитопатология – наука о болезнях растений и способах борьбы с ними.

  • Медицинская биология – это наука о людях, их происхождении, эволюции и географическом распространении, об изменении численности человеческих популяций и их структуры во времени и пространстве.

  • Гигиена – раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний.

  • Иммунология — медико-биологическая наука, изучающая реакции организма на чужеродные структуры (антигены), а также разрабатывающая методы исследования и лечения патологий.

  • Селекция – наука о методах создания новых и улучшения существующих пород животных, сортов растений, штаммов микроорганизмов.

  • Биотехнология дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач.