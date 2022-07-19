Одномембранные органоиды

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм как биологическая система
Бесполое размножение Селекция животных Типы размножения Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение
Эволюция живой природы
Формы естественного отбора Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Геологические эры
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Микробиология, микология
Морфология вирусов Характеристика грибов Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии
Организм человека и его здоровье
Органы чувств Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Половая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Эндокринная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Ткани в организме человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Внутренняя среда организма Большой и малый круги кровообращения Покровная система Железы пищеварительной системы Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Виды экосистем Сукцессия Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Экологические проблемы
Ботаника
Вегетативные органы растений. Лист Отдел Папоротникообразные Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Отдел Голосеменные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Характеристика растительного организма Размножение водорослей Классы Однодольные и Двудольные
Зоология
Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Общая характеристика животных Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Классы членистоногих Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Земноводные
Цитология
Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Липиды Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Немембранные органоиды Биосинтез белка Общее строение клетки, классификация органоидов Репликация ДНК Митоз Энергетический обмен в клетке Метаболизм и основные понятия Минеральные вещества клетки, вода Мейоз Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Пластический обмен. Хемосинтез
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Генетика
Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов

Одномембранные органоиды

Эндоплазматическая сеть (ретикулум)

Система переходящих друг в друга мембранных отсеков (трубок и цистерн) в эукариотической клетке.

  • Ту часть ЭПР, где к мембранам прикреплены рибосомы, относят к шероховатому (гранулярному) эндоплазматическому ретикулуму, в нем происходит синтез белков.

  • Те компартменты, на стенках которых нет рибосом, относят к гладкому ЭПР, принимающему участие в синтезе липидов и углеводов.

Также ЭПС выполняет транспортную функцию, перемещая синтезированные на ней вещества к другим органоидам.

Внутренние пространства гладкого и гранулярного ЭПР не изолированы, а переходят друг в друга и сообщаются с просветом ядерной оболочки.

Картинки по запросу "эпс""

Аппарат Гольджи

Представляет собой стопку плоских мембранных цистерн, несколько расширенных ближе к краям.

Диктиосома – структурно-функциональная единица АГ, обособленная стопка цистерн.

В цистернах аппарата Гольджи созревают некоторые белки, синтезированные на мембранах гранулярного ЭПР и предназначенные для секреции или образования лизосом. То есть это органоид, который модифицирует и упаковывает синтезированные в клетке вещества и побочные продукты для дальнейшей секреции или расщепления.

Таким образом, путь белка, секретируемого клеткой, можно представить так:

синтез белка на ЭПС → формирование и отшнуровывание транспортного пузырька ЭПС с белком → присоединение пузырька к цистерне аппарата Гольджи → модификация белка → транспорт пузырька с готовым белком к плазматической мембране.

Лизосомы

Представляют собой небольшое тельце, ограниченное от цитоплазмы одинарной мембраной, содержат литические ферменты, способные расщепить все биополимеры.

Лизосомы предназначены для расщепления сложных органических веществ на простые. Это могут быть вещества, синтезированные самой клеткой, но находящиеся в избытке или уже утратившие свои функции.

Еще одна из функций лизосом – автолиз – то есть расщепление отдельных органоидов и участков цитоплазмы клетки.

Вакуоль

Одномембранный органоид, содержащийся в некоторых эукариотических клетках и выполняющий различные функции (секреция, экскреция и хранение запасных веществ, автолиз и др.).

Вакуоли развиваются из мембранных пузырьков – провакуолей. Провакуоли являются производными эндоплазматического ретикулума и комплекса Гольджи, они сливаются и образуют вакуоли.

Различают пищеварительные и сократительные (пульсирующие) вакуоли, регулирующие осмотическое давление и служащие для выведения из организма продуктов распада. Вакуоли особенно хорошо заметны в клетках растений: во многих зрелых клетках растений они составляют более половины объёма клетки, при этом они могут сливаться в одну гигантскую вакуоль.

Одна из важных функций растительных вакуолей – накопление ионов и поддержание тургора (тургорного давления). Вакуоль – это место запаса воды.

Мембрана, в которую заключена вакуоль, называется тонопласт, а содержимое вакуоли – клеточный сок. Клеточный сок состоит из воды и растворенных в ней веществ.

Картинки по запросу "вакуоль""

Осмотическое давление в клетке

Осмотическое давление – избыточное гидростатическое давление на раствор, отделённый от чистого растворителя полупроницаемой мембраной, при котором прекращается диффузия растворителя через мембрану (осмос).

Это давление стремится уравнять концентрации обоих растворов вследствие встречной диффузии молекул растворённого вещества и растворителя.

Мера градиента осмотического давления, то есть различия водного потенциала двух растворов, разделённых полупроницаемой мембраной, называется тоничностью. Раствор, имеющий более высокое осмотическое давление по сравнению с другим раствором, называется гипертоническим, имеющий более низкое давление – гипотоническим.

Тургор тканей – напряжённое состояние оболочек живых клеток.

Тургорное давление внутреннее давление, которое развивается в растительной клетке, когда в неё в результате осмоса входит вода и цитоплазма прижимается к клеточной стенке.

Это давление препятствует дальнейшему проникновению воды в клетку.

Тургор обуславливается тремя факторами:

  • внутренним осмотическим давлением клетки, которое вызывает напряжение клеточной оболочки,

  • внешним осмотическим давлением,

  • а также упругостью клеточной оболочки.

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