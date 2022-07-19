Одномембранные органоиды

Эндоплазматическая сеть (ретикулум)

Система переходящих друг в друга мембранных отсеков (трубок и цистерн) в эукариотической клетке.

Ту часть ЭПР, где к мембранам прикреплены рибосомы, относят к шероховатому (гранулярному) эндоплазматическому ретикулуму, в нем происходит синтез белков.

Те компартменты, на стенках которых нет рибосом, относят к гладкому ЭПР, принимающему участие в синтезе липидов и углеводов.

Также ЭПС выполняет транспортную функцию, перемещая синтезированные на ней вещества к другим органоидам.

Внутренние пространства гладкого и гранулярного ЭПР не изолированы, а переходят друг в друга и сообщаются с просветом ядерной оболочки.

Аппарат Гольджи

Представляет собой стопку плоских мембранных цистерн, несколько расширенных ближе к краям.

Диктиосома – структурно-функциональная единица АГ, обособленная стопка цистерн.

В цистернах аппарата Гольджи созревают некоторые белки, синтезированные на мембранах гранулярного ЭПР и предназначенные для секреции или образования лизосом. То есть это органоид, который модифицирует и упаковывает синтезированные в клетке вещества и побочные продукты для дальнейшей секреции или расщепления.

Таким образом, путь белка, секретируемого клеткой, можно представить так: синтез белка на ЭПС → формирование и отшнуровывание транспортного пузырька ЭПС с белком → присоединение пузырька к цистерне аппарата Гольджи → модификация белка → транспорт пузырька с готовым белком к плазматической мембране.

Лизосомы

Представляют собой небольшое тельце, ограниченное от цитоплазмы одинарной мембраной, содержат литические ферменты, способные расщепить все биополимеры.

Лизосомы предназначены для расщепления сложных органических веществ на простые. Это могут быть вещества, синтезированные самой клеткой, но находящиеся в избытке или уже утратившие свои функции.

Еще одна из функций лизосом – автолиз – то есть расщепление отдельных органоидов и участков цитоплазмы клетки.

Вакуоль

Одномембранный органоид, содержащийся в некоторых эукариотических клетках и выполняющий различные функции (секреция, экскреция и хранение запасных веществ, автолиз и др.).

Вакуоли развиваются из мембранных пузырьков – провакуолей. Провакуоли являются производными эндоплазматического ретикулума и комплекса Гольджи, они сливаются и образуют вакуоли.

Различают пищеварительные и сократительные (пульсирующие) вакуоли, регулирующие осмотическое давление и служащие для выведения из организма продуктов распада. Вакуоли особенно хорошо заметны в клетках растений: во многих зрелых клетках растений они составляют более половины объёма клетки, при этом они могут сливаться в одну гигантскую вакуоль.

Одна из важных функций растительных вакуолей – накопление ионов и поддержание тургора (тургорного давления). Вакуоль – это место запаса воды.

Мембрана, в которую заключена вакуоль, называется тонопласт, а содержимое вакуоли – клеточный сок. Клеточный сок состоит из воды и растворенных в ней веществ.

Осмотическое давление в клетке

Осмотическое давление – избыточное гидростатическое давление на раствор, отделённый от чистого растворителя полупроницаемой мембраной, при котором прекращается диффузия растворителя через мембрану (осмос).

Это давление стремится уравнять концентрации обоих растворов вследствие встречной диффузии молекул растворённого вещества и растворителя.

Мера градиента осмотического давления, то есть различия водного потенциала двух растворов, разделённых полупроницаемой мембраной, называется тоничностью. Раствор, имеющий более высокое осмотическое давление по сравнению с другим раствором, называется гипертоническим, имеющий более низкое давление – гипотоническим.

Тургор тканей – напряжённое состояние оболочек живых клеток.

Тургорное давление – внутреннее давление, которое развивается в растительной клетке, когда в неё в результате осмоса входит вода и цитоплазма прижимается к клеточной стенке.

Это давление препятствует дальнейшему проникновению воды в клетку.

Тургор обуславливается тремя факторами: