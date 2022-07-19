Значение бактерий в природе и для человека

Бактерии играют большую роль, как в природе, так и в жизни человека.
Благодаря жизнедеятельности почвенных бактерий совместно с другими организмами – растениями и грибами – обеспечивается плодородие почвы. Они разлагают органические вещества, оставшиеся от мертвых животных и растений, которые поступают в грунт. Благодаря этому, образуются неорганические вещества, которые позднее могут употреблять другие организмы, в том числе растения, а также выделяется углекислый газ, необходимый растениям для фотосинтеза.
Цианобактерии и некоторые бактерии почвы способны усваивать азот воздуха и преобразовывать его в доступную для употребления растениями форму.
Клубеньковые бактерии
Усваивая органические вещества, бактерии обеспечивают очищение водоемов. Но также они могут провоцировать обратный процесс – «цветение воды».
Плюс цианобактерии еще и выделяют в атмосферу свободный кислород (посредством фотосинтеза), которым дышат все живые существа. Образование залежей природного газа и нефти также происходило с участием определенных видов бактерий.
Роль бактерий в жизни человека
Одной из сред жизни бактерий являются другие живые организмы, в том числе человек. Отношения, которые возникают при этом могут быть разными.
Есть бактерии, которые приносят пользу:
Так, в кишечнике человека живут бактерии (к примеру, кишечная палочка, бифидобактерии), которые способствуют процессам пищеварения, синтезируют некоторые витамины и препятствуют деятельности болезнетворных бактерий.
В случае чрезмерного приема антибактериальных препаратов эти полезные бактерии погибают, что негативно отражается на здоровье.
От больного в другой организм бактерии могут проникать вместе с едой, водой, воздухом, через покровы тела. Самый распространенный путь проникновения бактерий в организм человека – воздушно-капельный.
Болезнетворные бактерии могут переносить и кровососущие насекомые. Так, возбудителя чумы переносят блохи, а сыпного тифа – вши.
Бактериальные заболевания лечат с помощью антибиотиков и других лекарственных средств.
|Болезнь (возбудитель)
|Место поражения
|Дифтерия (дифтерийная палочка)
|Верхние дыхательные пути
|Туберкулез (палочка Коха)
|Легкие, органы брюшной полости, кости и суставы, лимфоузлы
|Коклюш (палочка коклюша)
|Верхние и нижние дыхательные пути
|Гонорея (гонококк)
|Половые органы
|Сифилис (бледная трепонема –спирохета)
|Половые органы, при длительном течении — большинство органов и систем
|Сыпной тиф (риккетсии –палочки и кокки)
|Внутренние стенки кровеносных сосудов
|Столбняк (грамположительная палочка)
|Кровь, двигательные нейроны спинного мозга
|Брюшной тиф (палочка брюшного тифа)
|Пищеварительный тракт, лимфа, кровь, легкие, костный мозг, селезенка
|Сальмонеллез (сальмонелла палочка)
|Пищеварительный тракт
|Бациллярная дизентерия (шиггела – бацилла)
|Подвздошная и толстая кишка
|Холера (холерный вибрион)
|Тонкий кишечник
Так, с древних времен человек применяет способность некоторых бактерий вызывать брожение для получения определенных продуктов: молочнокислой продукции (йогуртов, сыров, кефира), масляной и уксусной кислот, т. д. Без бактерий невозможно дубление кожи и изготовление льняного волокна.
Применяют определенные группы бактерий и в микробиологической промышленности для получения антибиотиков, витаминов и некоторых других веществ. В сельском хозяйстве их используют для силосования зеленых кормов.
Одна из важных проблем современности – это очищение сточных вод. В очистных сооружениях используют бактерии, которые разлагают органические остатки. Кроме того, изучая численность и видовой состав бактерий в воде можно определить степень загрязненности водоемов.
С помощью некоторых бактерий человек борется с кровососущими животными, вредителями сельского и лесного хозяйства.
Изобретены специальные антибактериальные препараты, которые поражают только определенные виды вредных бактерий.
Однако бактерии могут наносить вред хозяйственной деятельности человека:
к примеру, портить продукты питания, при этом бактерии вырабатывают ядовитые вещества, которые могут отравить организм человека или животного, если они будут употреблять в пищу испорченные продукты.
Например, палочка ботулизма может развиваться в консервированных мясных и растительных продуктах, рыбе, колбасе, если при консервировании не придерживаться строгих правил технологического процесса.