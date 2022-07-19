Половое размножение

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Ткани в организме человека Инфекционные заболевания человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Перифирическая нервная система Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Выделительная система Иммунная система и иммунитет Внутренняя среда организма Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Дыхательная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Неинфекционные заболевания человека Роль витаминов Половая система Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Отделы пищеварительной системы Покровная система Эндокринная система
Эволюция живой природы
Свойства популяции Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Антропогенез
Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Зоология
Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Моллюски Классы моллюсков Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Классы членистоногих Тип Хордовые Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Земноводные Тип Круглые черви Тип Плоские черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Оболочники Жизненные циклы паразитических червей Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Организм как биологическая система
Эмбриональный период развития Органогенез Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Комбинативная изменчивость Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Ненаследственная изменчивость
Ботаника
Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Отдел Мхи Классы Однодольные и Двудольные Строение и разнообразие плодов Отдел Голосеменные Строение семени Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Ткани высших растений Двойное оплодотворение цветковых Характеристика растительного организма Разнообразие отдела Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Побег
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Экологические проблемы Виды экосистем Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ
Микробиология, микология
Физиология вирусов Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Морфология вирусов Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека

Половое размножение

Половой процесс. Половое размножение отличается наличием полового процесса, который обеспечивает обмен наследственной информацией и создает условия для возникновения наследственной изменчивости. В нем, как правило, участвуют две особи ― женская и мужская, которые образуют гаплоидные женские и мужские половые клетки гаметы.

В результате оплодотворения, т. е. слияния женской и мужской гамет, образуется диплоидная зигота с новой комбинацией наследственных признаков, которая и становится родоначальницей нового организма.

Половое размножение по сравнению с бесполым обеспечивает появление наследственно более разнообразного потомства. Формами полового процесса являются конъюгация, копуляция и партеногенез.

Конъюгация ― своеобразная форма полового процесса, при которой оплодотворение происходит путем взаимного обмена мигрирующим генетическим материалом, перемещающимся из одной клетки в другую по цитоплазматическому мостику, образуемому двумя особями.

При конъюгации обычно не происходит увеличения количества особей, но происходит обмен генетическим материалом между клетками, что обеспечивает перекомбинацию наследственных свойств. Конъюгация типична для ресничных простейших (например, инфузорий), некоторых водорослей (спирогиры).

На рис. Конъюгация у бактерий

Конъюгация инфузорий.

1 ― две особи соединились;

2 ― проделывает первое деление;

3 ― в левой особи заканчивает первое деление, в правой оба ядра, образовавшиеся в результате деления, приступили ко второму делению;

4 ― в каждой особи второе деление;

6 ― из двух ядер, образовавшихся после 3-го деления, одно переходит в партнера (мигрирующее ядро;

7 ― мигрирующее и стационарное ядра сливаются (оплодотворение);

8 ― делится;

9 ― из двух ядер, образовавшихся в результате деления, одно ядро начинает расти.

Копуляция ― процесс слияния половых клеток или одноклеточных организмов, выполняющие функции половых клеток (гамет).

Виды копуляции:

  • изогамия (изогамная, рамногаметность) – гаметы, участвующие в копуляции, имеют одинаковые малые размеры, обе подвижны (пример: характерно для вольвокса и хламидомонады).

  • анизогамия (анизогамная, гетерогамия, разногаметность)– участвуют две гаметы, одна из которых крупная и подвижная, а вторая мелкая и подвижная (пример: характерно для мхов, многих зелёных водорослей).

  • оогамия – крайняя форма анизогамии, участвуют две гаметы, одна из которых большая и неподвижная, а вторая малая и подвижная (пример: многие растения; также сюда часто относят и большинство животных).

Партеногенез(девственное размножение) ― половое размножение без оплодотворения. Развитие нового организма происходит из неоплодотворенной яйцеклетки. Характерен для пчел, тлей, дафний.

Партеногенез бывает гаплоидным и диплоидным.

У пчёл, у которых имеет место гаплоидный факультативный партеногенез, яйцеклетки могут быть оплодотворены и в таком случае рождаются диплоидные девочки, а если они остались без сперматозоида, развиваются гаплоидные мальчики ― трутни.

У тлей, дафний, коловраток, некоторых ящериц наблюдается диплоидный (соматический) партеногенез, при котором ооциты самки формируют диплоидные яйцеклетки.

Например, у скальных ящериц, до мейоза клетка-предшественница яйцеклетки увеличивает свой набор так, чтобы в итоге мейоза образовалась диплоидная клетка.

У других организмов яйцеклетка сливается с одним из направительных телец, также восстанавливая диплоидный набор.

Значение полового размножения

  • Повышение вероятности приспособления к изменяющимся условиям среды у потомства за счёт перекомбинации генетического материала

  • Увеличение генетического разнообразия потомства

Сравнение полового и бесполого размножения.

Критерий Половое размножение Бесполое размножение
Количество особей Две Одна
Сходство родителей и потомства Генетически разнообразны, сочетают признаки обоих родителей Генетически идентичны
Клетки, участвующие в размножении Половые Соматические
Процесс деления клеток Мейоз (образование гамет) Митоз соматических клеток
Приспособленность к условиям Выгодно в изменяющихся условиях среды Выгодно в постоянных условиях среды
Значение Увеличение генетического разнообразия Увеличение численности