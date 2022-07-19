Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Генетика
Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов
Организм как биологическая система
Селекция животных Селекция растений Селекция микроорганизмов Типы размножения Половое размножение Мутационная изменчивость Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Органогенез Гаметогенез Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития
Эволюция живой природы
Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Определение вида и популяции Свойства популяции Формы естественного отбора Происхождение человека Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Взаимодействие природы и общества Основные эволюционные представления Законы и правила в теории эволюции Синтетическая теория эволюции Геологические эры
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Экологические проблемы Экологические законы и правила Сукцессия Круговорот веществ Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия
Цитология
Генетический код и его свойства Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Клеточный цикл Транспорт веществ в клетке Биосинтез белка Репликация ДНК Митоз Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Хемосинтез Одномембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Органические вещества клетки. Липиды Клеточная теория Метаболизм и основные понятия Общее строение клетки, классификация органоидов Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Мейоз Минеральные вещества клетки, вода Органические вещества клетки. Белки Энергетический обмен в клетке

Уровни организации живой природы

Основные уровни организации живой природы:

Уровни организации живых систем отражают соподчиненность, иерархичность структурной организации жизни; отличаются друг от друга сложностью организации системы (клетка устроена проще по сравнению с многоклеточным организмом или популяцией).

Уровень жизни – это форма и способ ее существования.

Выделяют следующие уровни организации:

  • Суборганизменные:

    • Молекулярно-генетический

    • Клеточный

    • Органно-тканевый

  • Организменный

  • Надорганизменные:

    • Популяционно-видовой

    • Биоценотический

    • Биосферный

1. Молекулярно-генетический.

Биологическая система: Молекула

Компоненты, образующие систему: Отдельные биополимеры (ДНК, РНК, белки, углеводы и др.)

Примеры: на этом уровне жизни рассматриваются явления, связанные с изменениями (генными мутациями) и воспроизведением генетического материала, обменом веществ.

2. Клеточный.

Биологическая система: Клетка

Компоненты, образующие систему: Комплексы молекул химических соединений и органоиды клетки.

Примеры: Процессы, проходящие в клетке и в органоидах клетки. Синтез специфических органических веществ; регуляция химических реакций; деление клеток; вовлечение химических элементов Земли и энергии Солнца в биосистемы. Также на данном уровне идет деление всех клеток на про- и эукариот.

3. Тканевый.

Биологическая система: Ткань – совокупность клеток и межклеточного вещества сходных по строению, функциям и происхождению.

Компоненты, образующие систему: Клетки и межклеточное вещество.

Примеры: Обмен веществ, раздражимость.

4. Органный.

Биологическая система: Орган

Компоненты, образующие систему: Ткани разных типов

Примеры: Пищеварение, газообмен, транспорт веществ, движение и др.

Важно! На экзамене может встретиться органно-тканевый уровень

5. Организменный.

Биологическая система: Организм

Компоненты, образующие систему: Системы органов

Примеры: Обмен веществ, раздражимость, размножение, онтогенез. Нервно-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Обеспечение гармоничного соответствия организма его среде обитания. На этом уровне идет деление живой природы на царства.

Выделяют 4 царства живой природы:

1) Царство Бактерии

2) Царство Грибы

3) Царство Растения

4) Царство Животные

6. Популяционно-видовой.

Биологическая система: Популяция

Компоненты, образующие систему: Группы родственных особей, объединенных определенным генофондом и специфическим взаимодействием с окружающей средой

Примеры: Взаимодействие между особями и популяциями одного вида. Генетическая разнородность, накопление элементарных эволюционных преобразований, выработка адаптации к меняющимся условиям среды. Процессы микроэволюции.

Важно! Популяция – группа особей одного вида, обитающие длительно на определенной территории, свободно скрещивающиеся между собой.

Из определения можно сделать вывод, что несколько популяций могут принадлежать к одному виду, а значит при выделении отдельно «популяционного» и «видового» уровней популяционный является более маленьким и является частью видового.

На экзамене могут встретиться отдельно популяционный и видовой уровни.

7. Биоценотический (биогеоценотический, экосистемный)

Биологическая система: Биогеоценоз (Экосистема)

Компоненты, образующие систему: Популяции разных видов и факторы среды, пространство с комплексом условий среды обитания или совокупность биотопа (неживой природы) и биоценоза

Примеры: Биологический круговорот веществ и поток энергии, поддерживающие жизнь, подвижное равновесие между живым населением и факторами неживой природы, обеспечение живого населения условиями обитания и ресурсами. Взаимодействие между особями разных видов. Хищничество, паразитизм, симбиоз, конкуренция.

8. Биосферный.

Биологическая система: Биосфера

Компоненты, образующие систему: Биогеоценозы и антропогенное воздействие

Примеры: Активное взаимодействие живого и неживого (косного) вещества планеты, биологический глобальный круговорот, активное биогеохимическое участие человека во всех процессах биосферы (антропогенные факторы).