Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача
Эволюция живой природы
Результаты эволюции Доказательства эволюции Основные эволюционные представления Законы и правила в теории эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс
Организм как биологическая система
Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Органогенез Типы размножения Селекция растений Половое размножение Мутационная изменчивость Селекция животных Ненаследственная изменчивость
Цитология
Пластический обмен. Хемосинтез Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Генетический код и его свойства Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Метаболизм и основные понятия Немембранные органоиды Клеточная теория Репликация ДНК Биосинтез белка Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Липиды
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4
Микробиология, микология
Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии
Организм человека и его здоровье
Ткани в организме человека Роль витаминов Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет Внутренняя среда организма Эндокринная система Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Отделы пищеварительной системы Лимфатическая система Покровная система Половая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Сердечно-сосудистая система
Ботаника
Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Мхи Строение семени Строение и разнообразие плодов Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли
Зоология
Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Птицы Одноклеточные организмы Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Классы моллюсков Тип Плоские черви Подтип Оболочники Тип Моллюски Общая характеристика животных Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Классы членистоногих

Аллельные взаимодействия генов

Аллельное взаимодействие — это взаимодействие аллелей одного и того же гена (за признак отвечает несколько аллелей одного и того же гена).

Доминирование — форма взаимоотношений между аллелями одного гена, при которой один из них (доминантный) подавляет (маскирует) проявление другого (рецессивного) и таким образом определяет проявление признака как у доминантных гомозигот, так и у гетерозигот.

При неполном доминировании гетерозиготы имеют фенотип, промежуточный между фенотипами доминантной и рецессивной гомозиготы.

Например, при скрещивании чистых линий львиного зева и многих других видов цветковых растений с пурпурными и белыми цветками особи первого поколения имеют розовые цветки.

При кодоминировании у гетерозигот признаки, за которые отвечает каждый из аллелей, проявляются одновременно и в полной мере.

Типичный пример кодоминирования — наследование групп крови системы АВ0 у человека. Всё потомство людей с генотипами АА (вторая группа) и ВВ (третья группа) будет иметь генотип АВ (четвертая группа). Их фенотип не является промежуточным между фенотипами родителей, так как на поверхности эритроцитов присутствуют оба агглютиногена (А и В). При кодоминировании назвать один из аллелей доминантным, а другой — рецессивным нельзя, эти понятия теряют смысл: оба аллеля в равной степени влияют на фенотип.