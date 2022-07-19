Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения

Скорость кровотока

Скорость, с которой кровь течет по сосудам, зависит от толщины просвета в сосудах и от типа сосуда, поэтому в артериях, венах и капиллярах она разная.

Наиболее быстро движется кровь в аорте – 50 см/с. Затем скорость уменьшается и достигает в капиллярах 0,5 мм/с. Потом капилляры объединяются в венулы, а те – в вены. В венах кровь течет в два раза медленнее, чем в артериях, так как суммарная ширина просвета вен в два раза больше, чем у артерий.

Скорость в капиллярах так мала, чтобы создавать благоприятные условия для обмена веществ между кровью и тканями.

Кровяное давление

Кровяное давление – это давление крови на стенку кровеносного сосуда. Кровяное давление зависит от силы, с которой сердце выбрасывает кровь в аорту при систоле желудочков, и от силы сопротивления мелких сосудов току крови.

Необходимое условие циркуляции крови – постоянное снижение давления от артерий к венам.

Давление крови в артериях колеблется из-за ритмичной работы сердца. Наибольшее давление регистрируется при систоле (сокращении) желудочков, когда кровь резко выбрасывается в кровеносные сосуды из сердца, его называют систолическим. При диастоле (расслаблении) наблюдается снижение давления, его называют диастолическим.

тонометра. Артериальное давление является важным жизненным показателем, его измеряют с помощью У взрослых людей максимальное (систолическое давление) в норме должно быть равно 110-120 мм.рт.ст., а минимальное (диастолическое) – 70-80 мм.рт.ст. Пульсовое давление – это разность между максимальным и минимальным давлением. Его величина составляет 40-50 мм.рт.ст.

Тонометр

Гипертония – стойкое повышение артериального давления (высокое давление). Может привести разрыву какого-либо сосуда. Если этот сосуд находится в сердце, то случится инфаркт, а если в мозге – инсульт. – стойкое повышение артериального давления (высокое давление). Может привести разрыву какого-либо сосуда. Если этот сосуд находится в сердце, то случится инфаркт, а если в мозге – инсульт. Гипотония – стойкое понижение артериального давления (низкое давление). Гипотония приводит к нарушению кровоснабжению тканей и ухудшению самочувствия.

Пульс

Пульс – ритмичное колебание стенок артерий при прохождении по ним крови. Это колебание стенок происходит из-за сокращений сердца и резкого выбрасывания крови в сосуды.

Пульс можно прослушать на артериях, расположенных на поверхности, например, на лучевой артерии.

Движение крови по венам

Давление в венах низкое, поэтому движение крови по венам обеспечивается не силой сокращения сердца, а другими факторами: наличием в венах клапанов, которые мешают обратному току крови, сокращение скелетных мышц вокруг вен, при этом происходит перемещение крови из более мелких в более крупные сосуды. Поэтому если мало двигаться, скелетные мышцы не будут сокращаться вокруг вен, и будет происходить застой венозной крови в сосудах, расширение вен, что может привести к такому заболеванию, как варикоз вен.

Регуляция кровообращения

Кровообращение регулируется с двух сторон: со стороны нервной системы и со стороны гуморальной системы. Рассмотрим их по отдельности.

Регуляция нервной системы

Работа сердца, поддержание кровяного давления в норме, тонуса сосудов осуществляется вегетативной нервной системой, которая не контролируется волей человека. Симпатические нервные волокна усиливают сердцебиение и сужают сосуды, то есть повышают кровяное давление. Парасимпатические нервные волокна замедляют сердцебиение, расширяют сосуды, тем самым понижая давление.

Нервная система понимает в какую сторону изменять деятельность нервной системы с помощью рецепторов, расположенных в стенках крупных артерий и вен, которые чувствуют уровень давления в сосуде. Нервные импульсы от рецепторов о состоянии сосудов поступают в сосудодвигательные центры спинного и продолговатого мозга. При повышении давления крови импульсы из сосудодвигательных центров уменьшают частоту сердечных сокращений и тонус сосудов, благодаря этому давление нормализуется. Если давление низкое, будет происходить противоположное влияние.

Регуляция гуморальной системы

Изменения в химическом составе крови влияют на силу и частоту сердечных сокращений, а также на возбудимость нервных импульсов. Наиболее интенсивное воздействие на деятельность сердечно-сосудистой системы оказывает гормон надпочечников адреналин. Он увеличивает силу и частоту сердечных сокращений, сужает сосуды легких, органов брюшной полости и кожи.

При понижении давления вырабатывается гормон вазопрессин, который не дает почкам выводить много воды, соответственно, жидкость остается в крови, повышается кровеносный объем, давление повышается. Диуретический гормон мешает выработке вазопрессина, что ведет к понижению давления.