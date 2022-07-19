Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения

Скорость кровотока
Скорость, с которой кровь течет по сосудам, зависит от толщины просвета в сосудах и от типа сосуда, поэтому в артериях, венах и капиллярах она разная.
Скорость в капиллярах так мала, чтобы создавать благоприятные условия для обмена веществ между кровью и тканями.
Кровяное давление
Необходимое условие циркуляции крови – постоянное снижение давления от артерий к венам.
Давление крови в артериях колеблется из-за ритмичной работы сердца. Наибольшее давление регистрируется при систоле (сокращении) желудочков, когда кровь резко выбрасывается в кровеносные сосуды из сердца, его называют систолическим. При диастоле (расслаблении) наблюдается снижение давления, его называют диастолическим.
У взрослых людей максимальное (систолическое давление) в норме должно быть равно 110-120 мм.рт.ст., а минимальное (диастолическое) – 70-80 мм.рт.ст.
Пульсовое давление – это разность между максимальным и минимальным давлением. Его величина составляет 40-50 мм.рт.ст.
Тонометр
Гипотония – стойкое понижение артериального давления (низкое давление). Гипотония приводит к нарушению кровоснабжению тканей и ухудшению самочувствия.
Пульс
Пульс можно прослушать на артериях, расположенных на поверхности, например, на лучевой артерии.
Движение крови по венам
Давление в венах низкое, поэтому движение крови по венам обеспечивается не силой сокращения сердца, а другими факторами: наличием в венах клапанов, которые мешают обратному току крови, сокращение скелетных мышц вокруг вен, при этом происходит перемещение крови из более мелких в более крупные сосуды. Поэтому если мало двигаться, скелетные мышцы не будут сокращаться вокруг вен, и будет происходить застой венозной крови в сосудах, расширение вен, что может привести к такому заболеванию, как варикоз вен.
Регуляция кровообращения
Кровообращение регулируется с двух сторон: со стороны нервной системы и со стороны гуморальной системы. Рассмотрим их по отдельности.
Работа сердца, поддержание кровяного давления в норме, тонуса сосудов осуществляется вегетативной нервной системой, которая не контролируется волей человека. Симпатические нервные волокна усиливают сердцебиение и сужают сосуды, то есть повышают кровяное давление. Парасимпатические нервные волокна замедляют сердцебиение, расширяют сосуды, тем самым понижая давление.
Нервная система понимает в какую сторону изменять деятельность нервной системы с помощью рецепторов, расположенных в стенках крупных артерий и вен, которые чувствуют уровень давления в сосуде. Нервные импульсы от рецепторов о состоянии сосудов поступают в сосудодвигательные центры спинного и продолговатого мозга. При повышении давления крови импульсы из сосудодвигательных центров уменьшают частоту сердечных сокращений и тонус сосудов, благодаря этому давление нормализуется. Если давление низкое, будет происходить противоположное влияние.
Изменения в химическом составе крови влияют на силу и частоту сердечных сокращений, а также на возбудимость нервных импульсов. Наиболее интенсивное воздействие на деятельность сердечно-сосудистой системы оказывает гормон надпочечников адреналин. Он увеличивает силу и частоту сердечных сокращений, сужает сосуды легких, органов брюшной полости и кожи.
При понижении давления вырабатывается гормон вазопрессин, который не дает почкам выводить много воды, соответственно, жидкость остается в крови, повышается кровеносный объем, давление повышается. Диуретический гормон мешает выработке вазопрессина, что ведет к понижению давления.