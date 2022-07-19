Брюхоногие и двустворчатые моллюски

Тип Моллюски включает классы: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. Тип насчитывает около 130 000 видов.

Особенности типа Моллюски

• Мягкотелые трехслойные = экто- + энто- + мезодерма = ткани и органы формируются из трех слоев зародыша.

• Двустороннесимметричные (билатеральные) многоклеточные животные.

• Тело разделено на голову, туловище и ногу.

• Кровеносная система: незамкнутая! Есть сосуды и сердце, за счет его сокращений кровь движется по сосудам.

• Развитие происходит через личинку.

• Вокруг основания туловища имеется кожная складка – мантия.

В мантийную полость (пространство между туловищем и мантией) открываются отверстия пищеварительной, выделительной и половой систем, здесь же расположены жабры (если они есть); мантия образует раковину (роговой, фарфоровый и перламутровый внутренний слой).

Внутреннее строение беззубки

Класс Брюхоногие моллюски Представители: Виноградная улитка, катушка, большой и малый прудовики, морское блюдечко, слизень.

Количество видов: около 90 000

Место обитания и образ жизни: Моря и океаны, пресные воды, наземные животные

Тело (сегментация и другие особенности): Четкое разделение на голову, туловище и ногу, имеется цельная раковина, выраженная асимметрия. У слизня нет раковины.

Система опоры (скелет): Раковина цельная, как правило, закрученная.

Мышечная система: Пучки мышц кожно-мускульного мешка, орган передвижения – нога.

Пищеварительная система: В основном травоядные, но есть и фильтраторы (пропускают через себя воду и потребляют взвешенные в ней частички пищи).

Дыхательная система: Наземные представители утратили жабры, мантийная полость превращена в легкие, водные представители получают кислород для дыхания с помощью жабр.

Нервная система: 3 пары нервных узлов около глотки, соединенных между собой.

Органы чувств: Органы осязания – пара щупалец на голове, на них же расположены глаза, чувствительны к температуре среды (от нее зависит уровень обмена веществ), обоняние и вкус – клетки ротового отверстия.

Выделительная система: одна почка с мочеточником, открывающимся около анального отверстия.

Половая система: Гермафродиты (есть и женские, и мужские половые органы).

Развитие: Оплодотворение внутреннее перекрестное; развитие у большинства прямое.

Могут служить промежуточными хозяевами плоских паразитических червей, являются звеном в цепи питания (брюхоногие являются пищей для многих животных), вредители садов и огородов, употребляются человеком: в пищу, как ювелирный материал.

Виноградная улитка

Малый прудовик

Слизень

Класс Двустворчатые моллюски Представители: Мидии, устрицы, тридакна (самый большой в классе -1,5м в длину, 250 кг)

Тридакна

Количество видов: около 20 000

Место обитания и образ жизни: Водные животные, прикрепленные и малоподвижные.

Тело (сегментация и другие особенности): Тело сплющено с боков и заключено между двумя створками крепко соединенных эластичной связкой, туловище, нога, тело не закручено.

Система опоры (скелет): Двустворчатая раковина.

Мышечная система: Пучки мышц кожно-мускульного мешка, орган передвижения – нога. Специальные мускулы-замыкатели для закрывания створок раковины при опасности.

Пищеварительная система: Фильтраторы, есть вводной и выводной сифоны, пища попадает в рот, глотку, пищевод, желудок, кишечник, анальное отверстие.

Дыхательная система: Большие пластинчатые жабры, покрытые ресничками. Реснички непрерывно движутся, втягивая воду через вводной сифон в моллюска.

Нервная система: 5 пар нервных узлов, соединенных между собой.

Органы чувств: Глаза (скопления светочувствительных клеток) по краю мантии, в жабрах, в основаниях сифонов, их может быть до 100, органы равновесия и осязания.

Выделительная система: одна почка с мочеточником, открывающимся около анального отверстия.

Половая система: Раздельнополые, половые железы парные.

Развитие: Оплодотворение наружное, личинка – глохидия паразитирует на теле рыб, переносясь на большие расстояния.