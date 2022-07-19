Брюхоногие и двустворчатые моллюски

Тип Моллюски включает классы: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. Тип насчитывает около 130 000 видов.
Особенности типа Моллюски
• Мягкотелые трехслойные = экто- + энто- + мезодерма = ткани и органы формируются из трех слоев зародыша.
• Двустороннесимметричные (билатеральные) многоклеточные животные.
• Тело разделено на голову, туловище и ногу.
• Развитие происходит через личинку.
• Вокруг основания туловища имеется кожная складка – мантия.
В мантийную полость (пространство между туловищем и мантией) открываются отверстия пищеварительной, выделительной и половой систем, здесь же расположены жабры (если они есть); мантия образует раковину (роговой, фарфоровый и перламутровый внутренний слой).
Внутреннее строение беззубки
Представители: Виноградная улитка, катушка, большой и малый прудовики, морское блюдечко, слизень.
Количество видов: около 90 000
Место обитания и образ жизни: Моря и океаны, пресные воды, наземные животные
Система опоры (скелет): Раковина цельная, как правило, закрученная.
Мышечная система: Пучки мышц кожно-мускульного мешка, орган передвижения – нога.
Пищеварительная система: В основном травоядные, но есть и фильтраторы (пропускают через себя воду и потребляют взвешенные в ней частички пищи).
Дыхательная система: Наземные представители утратили жабры, мантийная полость превращена в легкие, водные представители получают кислород для дыхания с помощью жабр.
Нервная система: 3 пары нервных узлов около глотки, соединенных между собой.
Органы чувств: Органы осязания – пара щупалец на голове, на них же расположены глаза, чувствительны к температуре среды (от нее зависит уровень обмена веществ), обоняние и вкус – клетки ротового отверстия.
Половая система: Гермафродиты (есть и женские, и мужские половые органы).
Развитие: Оплодотворение внутреннее перекрестное; развитие у большинства прямое.
Виноградная улитка
Малый прудовик
Слизень
Представители: Мидии, устрицы, тридакна (самый большой в классе -1,5м в длину, 250 кг)
Тридакна
Количество видов: около 20 000
Место обитания и образ жизни: Водные животные, прикрепленные и малоподвижные.
Система опоры (скелет): Двустворчатая раковина.
Мышечная система: Пучки мышц кожно-мускульного мешка, орган передвижения – нога. Специальные мускулы-замыкатели для закрывания створок раковины при опасности.
Пищеварительная система: Фильтраторы, есть вводной и выводной сифоны, пища попадает в рот, глотку, пищевод, желудок, кишечник, анальное отверстие.
Дыхательная система: Большие пластинчатые жабры, покрытые ресничками. Реснички непрерывно движутся, втягивая воду через вводной сифон в моллюска.
Нервная система: 5 пар нервных узлов, соединенных между собой.
Органы чувств: Глаза (скопления светочувствительных клеток) по краю мантии, в жабрах, в основаниях сифонов, их может быть до 100, органы равновесия и осязания.
Половая система: Раздельнополые, половые железы парные.
Развитие: Оплодотворение наружное, личинка – глохидия паразитирует на теле рыб, переносясь на большие расстояния.
Двустворчатые моллюски обеспечивают чистоту природных водоемов из-за постоянной фильтрации воды, тем самым производя ее очищение.