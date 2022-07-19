Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Зоология
Брюхоногие и двустворчатые моллюски Одноклеточные животные, или Простейшие Надкласс Рыбы Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Класс Земноводные, или Амфибии Характеристика типа Членистоногие Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Класс Млекопитающие, или Звери Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы членистоногих Класс Птицы Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Тип Хордовые, характеристика подтипов Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Разнообразие класса Пресмыкающиеся Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Головоногие моллюски Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Общие сведения о животном мире Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика червей
Микробиология, микология
Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы
Ботаника
Многообразие водорослей Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Папоротниковидные Общая характеристика водорослей Строение и видоизменения листа Покрытосеменные, или Цветковые Значение водорослей в природе и жизни человека Разнообразие отдела Покрытосеменные Разнообразие голосеменных растений Плауновидные. Хвощевидные Классы Однодольные и Двудольные Моховидные Размножение покрытосеменных растений Голосеменные Видоизменения побегов Строение цветка. Соцветия Строение семян Побег и почки. Строение стебля Строение и многообразие плодов
Эволюция живой природы
Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира Освоение суши растениями и животными
Экосистемы и присущие им закономерности
Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов

Брюхоногие и двустворчатые моллюски

Тип Моллюски включает классы: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. Тип насчитывает около 130 000 видов.

Особенности типа Моллюски

• Мягкотелые трехслойные = экто- + энто- + мезодерма = ткани и органы формируются из трех слоев зародыша.

• Двустороннесимметричные (билатеральные) многоклеточные животные.

• Тело разделено на голову, туловище и ногу.

Кровеносная система: незамкнутая! Есть сосуды и сердце, за счет его сокращений кровь движется по сосудам.

• Развитие происходит через личинку.

• Вокруг основания туловища имеется кожная складка – мантия.

В мантийную полость (пространство между туловищем и мантией) открываются отверстия пищеварительной, выделительной и половой систем, здесь же расположены жабры (если они есть); мантия образует раковину (роговой, фарфоровый и перламутровый внутренний слой).

Внутреннее строение беззубки

Класс Брюхоногие моллюски

Представители: Виноградная улитка, катушка, большой и малый прудовики, морское блюдечко, слизень.

Количество видов: около 90 000

Место обитания и образ жизни: Моря и океаны, пресные воды, наземные животные

Тело (сегментация и другие особенности): Четкое разделение на голову, туловище и ногу, имеется цельная раковина, выраженная асимметрия. У слизня нет раковины.

Система опоры (скелет): Раковина цельная, как правило, закрученная.

Мышечная система: Пучки мышц кожно-мускульного мешка, орган передвижения – нога.

Пищеварительная система: В основном травоядные, но есть и фильтраторы (пропускают через себя воду и потребляют взвешенные в ней частички пищи).

Дыхательная система: Наземные представители утратили жабры, мантийная полость превращена в легкие, водные представители получают кислород для дыхания с помощью жабр.

Нервная система: 3 пары нервных узлов около глотки, соединенных между собой.

Органы чувств: Органы осязания – пара щупалец на голове, на них же расположены глаза, чувствительны к температуре среды (от нее зависит уровень обмена веществ), обоняние и вкус – клетки ротового отверстия.

Выделительная система: одна почка с мочеточником, открывающимся около анального отверстия.

Половая система: Гермафродиты (есть и женские, и мужские половые органы).

Развитие: Оплодотворение внутреннее перекрестное; развитие у большинства прямое.

Могут служить промежуточными хозяевами плоских паразитических червей, являются звеном в цепи питания (брюхоногие являются пищей для многих животных), вредители садов и огородов, употребляются человеком: в пищу, как ювелирный материал.

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Виноградная улитка

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Малый прудовик

Слизень

Класс Двустворчатые моллюски

Представители: Мидии, устрицы, тридакна (самый большой в классе -1,5м в длину, 250 кг)

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Тридакна

Количество видов: около 20 000

Место обитания и образ жизни: Водные животные, прикрепленные и малоподвижные.

Тело (сегментация и другие особенности): Тело сплющено с боков и заключено между двумя створками крепко соединенных эластичной связкой, туловище, нога, тело не закручено.

Система опоры (скелет): Двустворчатая раковина.

Мышечная система: Пучки мышц кожно-мускульного мешка, орган передвижения – нога. Специальные мускулы-замыкатели для закрывания створок раковины при опасности.

Пищеварительная система: Фильтраторы, есть вводной и выводной сифоны, пища попадает в рот, глотку, пищевод, желудок, кишечник, анальное отверстие.

Дыхательная система: Большие пластинчатые жабры, покрытые ресничками. Реснички непрерывно движутся, втягивая воду через вводной сифон в моллюска.

Нервная система: 5 пар нервных узлов, соединенных между собой.

Органы чувств: Глаза (скопления светочувствительных клеток) по краю мантии, в жабрах, в основаниях сифонов, их может быть до 100, органы равновесия и осязания.

Выделительная система: одна почка с мочеточником, открывающимся около анального отверстия.

Половая система: Раздельнополые, половые железы парные.

Развитие: Оплодотворение наружное, личинка – глохидия паразитирует на теле рыб, переносясь на большие расстояния.

Мидии и устрицы образуют банки (массовые скопления). Также двустворчатые моллюски являются звеном в цепи питания, производителями перламутра и жемчуга (жемчужницы), используются как ювелирный материал, наносят вред деревянным постройкам, находящимся в воде (корабельный червь).

Двустворчатые моллюски обеспечивают чистоту природных водоемов из-за постоянной фильтрации воды, тем самым производя ее очищение.